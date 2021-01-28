Koronavirüsle ilgili flaş uyarı yapıldı! Dilinizde bunu görüyorsanız, hastaneye koşun!

Koronavirüs salgınında her geçen gün yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Ancak yapılan bir araştırma sonucunda koronavirüsle ilgili flaş bir belirti daha ortaya çıktı. İşte merak edilen detaylar..

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüs salgınında flaş bir gelişme yaşandı. İspanya'da konu ile ilgili yapılan araştırmaya göre koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı.

İspanya'da vakalar üzerinde yapılan araştırma sonucunda yaklaşık olarak her 4 hastanın birinin dilinde şişme, nodül ve ağrı görüldüğü ortaya çıktı.

Dünya genelinde milyonlarca insanın enfekte olmasını ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan virüsle ilgili hala her şeyi tam olarak bilemiyoruz. Ancak bilim adamları konu ile ilgili yaptığı araştırmaları sonucunda koronavirüsün dil üzerinden yeni bir belirti verdiğini ortaya koydu.

YÜZDE 40'INDA

Konuyla ilgili British Journal of Dermatology üzerinde yayımlanan araştırma sonucunda her 4 hastanın dilinde şişme, nodül ve ağrı görüldüğü belirtildi. Bunların dışında hastaların yaklaşık olarak yüzde 40'ında ellerinde ve ayaklarında kırmızılık ya da kahverengi noktalar görüldüğü ortaya çıktı.

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