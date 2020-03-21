Koronavirüse karşı 20 Aşı Üretildi

Koronavirüse karşı 20 Aşı Üretildi

Dünya Sağlık Örgütü'nün Rusya Görevlisi Vujnovic, 21 Mart tarihinden koronavirüse savasa karşı olarak olurken 20 aşının dünya çapında geliştirilmesinin yapılması açıkladı. Rus vektör biyoteknoloji merkezi ile tamamını gerçekleştiren bir aşının testlerinin de başladığını aktardı

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