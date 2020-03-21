Koronavirüse karşı 20 Aşı Üretildi
Koronavirüse karşı 20 Aşı Üretildi
Dünya Sağlık Örgütü'nün Rusya Görevlisi Vujnovic, 21 Mart tarihinden koronavirüse savasa karşı olarak olurken 20 aşının dünya çapında geliştirilmesinin yapılması açıkladı. Rus vektör biyoteknoloji merkezi ile tamamını gerçekleştiren bir aşının testlerinin de başladığını aktardı
2020'NİN SON AYLARINDA KULLANIMA HAZIR
2020 senesinin 4 ayı itibariyle kalan zamanda kullanıma olacağını umduğunu açıklayan Vujnoviç, WHO’nun da koronavirüsle savaş kapsamında çalışmalarının ilerleme hızından çok memnun olduğunu açıkladı. Rus yetkilisi ayrıyetten de çok sayıda klinik ilaç çalışmasının devam ettiğini ve ilk sonuçların önümüzdeki birkaç hafta içerisinde alınmasının tamam olacağını söyledi.
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