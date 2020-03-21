0
0
0
0
0
2
0
0

Koronavirüse karşı 20 Aşı Üretildi

Koronavirüse karşı 20 Aşı Üretildi

Koronavirüse karşı 20 Aşı Üretildi
21 Mart 2020 Cumartesi 11:46

Koronavirüse karşı 20 Aşı Üretildi

Dünya Sağlık Örgütü'nün Rusya Görevlisi Vujnovic,  21 Mart tarihinden koronavirüse savasa  karşı olarak olurken 20 aşının dünya çapında geliştirilmesinin yapılması açıkladı. Rus vektör biyoteknoloji merkezi ile tamamını gerçekleştiren bir aşının testlerinin de başladığını aktardı

2020'NİN SON AYLARINDA KULLANIMA HAZIR

2020 senesinin 4 ayı itibariyle kalan zamanda kullanıma olacağını umduğunu açıklayan Vujnoviç, WHO’nun da koronavirüsle savaş kapsamında çalışmalarının ilerleme hızından çok memnun olduğunu açıkladı. Rus yetkilisi ayrıyetten de çok sayıda klinik ilaç çalışmasının devam ettiğini ve ilk sonuçların önümüzdeki birkaç hafta içerisinde alınmasının tamam olacağını söyledi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #aşı #Koronavirüse karşı 20 Aşı Üretildi #dsö
İlgili Galeriler
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber