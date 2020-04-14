Koronavirüs tanısı konan hasta intihar etti, Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy Devlet Hastanesinde Kovid-19 testi gerçekleşen 40 lı yaşlarda Nepal uyruklu Rai'nin, 8 Nisan tarihinde hastaneye yoğun bakıma alındı yapıldı, Koronavirüs tanısı konan Nepal uyruklu Dhan Kumar Chamling Rai, tedavi gördüğü hastanenin camından atlayarak intihar etti..

Koronavirüs tanısı konan hasta intihar etti

Koronavirüs tanısı konan hasta intihar etti, Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy Devlet Hastanesinde Kovid-19 testi gerçekleşen 40 lı yaşlarda Nepal uyruklu Rai'nin, 8 Nisan tarihinde hastaneye yoğun bakıma alındı yapıldı, Koronavirüs tanısı konan Nepal uyruklu Dhan Kumar Chamling Rai, tedavi gördüğü hastanenin camından atlayarak intihar etti..

Koronavirüs tanısı konan Nepal uyruklu Dhan Kumar Chamling Rai, tedavi gördüğü hastanenin Pencerenden atlayarak hayatına kıydı

Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy Devlet Hastanesinde Kovid-19 testi gerçekleşen 40 lı yaşlarda Nepal uyruklu Rai'nin, 8 Nisan tarihinde hastaneye yoğun bakıma alındı yapıldı.

Test sonucu pozitif olarak anlaşılan Rai, sabahın erken saatlerinde , 2. katta yaşamına devam ettiği odanın camını kırarak aşağı attı kendisini . Hastanenin otoparkına düşen hastaya, olayı gören sağlık ekipleri hemen müdehale de bulundu ama nafile...

Rai, ne yazıkki hayata tutunamadı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.