Koronavirüs paniğinde, fizyolojik ve psikolojik bağışıklığınızı korumak için 13 başlıklı öneri
* Doğru biçimde bilgi alarak harekete geçmek yanı sırada fizyolojik bağışıklığımızı da koruduğumuz gibi psikolojik bağışıklığımızı da korumanın çok mühim olduğunu düşünüyorum.
Kendim için aldığım notları sizinle de paylaşmak .
1- Medya, doğası gereği "ilgi taciri" olmak zorunda. Bu sebeple duygularınızı en üst seviyede manipüle edilecek içerikler hazırlanacak. Bu süreçte bolca çok korkutucu haberle karşılaşacaksınız.
2- Bu haberlerin bir kısmı doğru, bir kısmı yarım doğru (en tehlikelisi), bir kısmı da tamamen yanlış olacak. Ama hepsi korkularınıza oynayacak.
Gerçekçi bir şekilde..
3- Özellikle whatsapp gruplarınızdan gelen dayımın oğlu dedi "şöyle böyle oluyormuş" başlıklı haberlere hiç güven duymayın . Anlık doğrulamalar için @teyitorg'u daha genel bilgiler için @dogrulukpayicom'u kullanmalısınız .
4- #coronavirus ile ilgili doğru kaynaklardan bilgilenin.
Medyadan edindiğiniz bilgi, "virüs yayılıyor" "insanlar ölüyor", "maske takmak lazım", "kelle paça ile beslenin" gibi, sizi yalnızca yanıltıcı ve çözümü olmayan davranışlara sevk eder.
5- Bilgi edinmek için kendinize güvenilir referanslar edinin . Bu referansların medya popülerliği ihtiyacı ile ilgili hareket edip etmeyeceğine karşı da davranmadığını anlayacak kadar ayırt edici olun.
6-Gelen bilgilerin kaynağına erişin ve sadece bu bilgileri önemseyin. Bu kaynaklar fazlalıkla alışkın olduğunuzdan daha uzun seneler ve anlaşılması gereken içerikleri barındırır . Bu tarz bilgi edinmeyi muhakak öğrenin. Nitelikli bilgi edinmek kendinize güveninizi çoğaltır .
@ttborgtr
7- Kendinizi çok sık #coronavirus haberlerine maruz bırakmayın. Frekans etkisi diye anlatılabilecek bir etki yaratıyor. Aynı ya da benzer haberler olsa bile sıklıkla bu içerikleri okuduğunuzda etkisi çoğalıyor. Özellikle sosyal medyanın bu konudaki etkisi çok fazla .
8- Aynı şekil haberleri birden fazla kişiden de duymuş olabilirsiniz. Bir süre geçtiğinde tek gerçekliğiniz buymuş gibi bir anlam oluşuyor.
9- Korkunun sizi yönlendirmesine olanak tanımayın . Öksüren ya da aksıran herkesi öcü gibi görürsünüz . Sadece bedensel bağışıklığınızı değil psikolojik bağışıklığınızı da çok önemseyin. Birlikte ve organize olarak çözülebilecek bir problemle karşı karşıyayız.
10- Yalnız kalmamaya önem verin. Kurallara uymak koşuluyla sevdiklerinizle birlikte yaşayın . Yakın ve uzak tanıdıklarınızı arayın ve yoklayın telefonda konuşun ses tonunuzla ilginizi anlatın Yalnızlık korkularınızı arttırır . Bilgileri düzgün anlayamamanızı, yorumlayamamanızı ortaya koyar.
11- #coronavirus tutulma riskini ortadan kaldırayım derken depresyon ve anksiyete ile baş etmek zorunda kalmayın.
12- Bu virüs salgınıda -hayattaki birçok şey gibi- öyle ki unutulacak geçecek geriye yaptıklarımız duracak . İyi insan olmayı önemseyin.
13- Herkes sizin gibi korku içerisinde ve kafaya takıyor ve nelerle karşılaşacağını hiç bilmiyor . Çevrenizdeki insanların durumlarını kontrol edin. (Mesela göçmenlerin çok daha fazla ilgiye ihtiyaçları olacak.) Yardım etmek, tepki göstermekten, çok daha işe yarayacaktır.
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