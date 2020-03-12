Koronavirüs paniğinde, fizyolojik ve psikolojik bağışıklığınızı korumak için 13 başlıklı öneri

Görünen o ki önümüzdeki birkaç gün arasında Türkiye'de #coronavirus ile alakalı bir sonraki döneme geçmiş oluyoruz. Bu zamanlama , sadece sağlık alanında değil, iletişim alanındada da yeni bir sınavla karşı karşıya kaldığımız zamanlardan biridir .

* Doğru biçimde bilgi alarak harekete geçmek yanı sırada fizyolojik bağışıklığımızı da koruduğumuz gibi psikolojik bağışıklığımızı da korumanın çok mühim olduğunu düşünüyorum.

Kendim için aldığım notları sizinle de paylaşmak .

1- Medya, doğası gereği "ilgi taciri" olmak zorunda. Bu sebeple duygularınızı en üst seviyede manipüle edilecek içerikler hazırlanacak. Bu süreçte bolca çok korkutucu haberle karşılaşacaksınız.

2- Bu haberlerin bir kısmı doğru, bir kısmı yarım doğru (en tehlikelisi), bir kısmı da tamamen yanlış olacak. Ama hepsi korkularınıza oynayacak.

Gerçekçi bir şekilde..

3- Özellikle whatsapp gruplarınızdan gelen dayımın oğlu dedi "şöyle böyle oluyormuş" başlıklı haberlere hiç güven duymayın . Anlık doğrulamalar için @teyitorg'u daha genel bilgiler için @dogrulukpayicom'u kullanmalısınız .

4- #coronavirus ile ilgili doğru kaynaklardan bilgilenin.

Medyadan edindiğiniz bilgi, "virüs yayılıyor" "insanlar ölüyor", "maske takmak lazım", "kelle paça ile beslenin" gibi, sizi yalnızca yanıltıcı ve çözümü olmayan davranışlara sevk eder.

5- Bilgi edinmek için kendinize güvenilir referanslar edinin . Bu referansların medya popülerliği ihtiyacı ile ilgili hareket edip etmeyeceğine karşı da davranmadığını anlayacak kadar ayırt edici olun.

6-Gelen bilgilerin kaynağına erişin ve sadece bu bilgileri önemseyin. Bu kaynaklar fazlalıkla alışkın olduğunuzdan daha uzun seneler ve anlaşılması gereken içerikleri barındırır . Bu tarz bilgi edinmeyi muhakak öğrenin. Nitelikli bilgi edinmek kendinize güveninizi çoğaltır .

@ttborgtr

7- Kendinizi çok sık #coronavirus haberlerine maruz bırakmayın . Frekans etkisi diye anlatılabilecek bir etki yaratıyor. Aynı ya da benzer haberler olsa bile sıklıkla bu içerikleri okuduğunuzda etkisi çoğalıyor. Özellikle sosyal medyanın bu konudaki etkisi çok fazla .

8- Aynı şekil haberleri birden fazla kişiden de duymuş olabilirsiniz. Bir süre geçtiğinde tek gerçekliğiniz buymuş gibi bir anlam oluşuyor.

9- Korkunun sizi yönlendirmesine olanak tanımayın . Öksüren ya da aksıran herkesi öcü gibi görürsünüz . Sadece bedensel bağışıklığınızı değil psikolojik bağışıklığınızı da çok önemseyin. Birlikte ve organize olarak çözülebilecek bir problemle karşı karşıyayız.

10- Yalnız kalmamaya önem verin. Kurallara uymak koşuluyla sevdiklerinizle birlikte yaşayın . Yakın ve uzak tanıdıklarınızı arayın ve yoklayın telefonda konuşun ses tonunuzla ilginizi anlatın Yalnızlık korkularınızı arttırır . Bilgileri düzgün anlayamamanızı, yorumlayamamanızı ortaya koyar.

11- #coronavirus tutulma riskini ortadan kaldırayım derken depresyon ve anksiyete ile baş etmek zorunda kalmayın.

12- Bu virüs salgınıda -hayattaki birçok şey gibi- öyle ki unutulacak geçecek geriye yaptıklarımız duracak . İyi insan olmayı önemseyin.

13- Herkes sizin gibi korku içerisinde ve kafaya takıyor ve nelerle karşılaşacağını hiç bilmiyor . Çevrenizdeki insanların durumlarını kontrol edin. (Mesela göçmenlerin çok daha fazla ilgiye ihtiyaçları olacak.) Yardım etmek, tepki göstermekten, çok daha işe yarayacaktır.