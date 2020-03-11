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Koronavirüs Hakkında Herkesin Bilmesi Gerekenler

Koronavirüsle mücadele edebilmek adına Sağlık Bakanlığı, kitapçık yayınladı, İşte Korona Virüs Hakkında Herkesin Bilmesi Gerekenler korona virüs için nasıl önlem almaylıyız?, covid-19 Yeni Tip Korona virüs oldup olmadığımız nasıl belli olur?, Korona virüs belirtileri nedir? Korona virüs nasıl bulaşır?, koron virüsten korunmak için neler yapmalıyız?, yeni tip korona virüs tanısı için bilmeniz gerekenler detaylar haberde...

Koronavirüs Hakkında Herkesin Bilmesi Gerekenler
11 Mart 2020 Çarşamba 17:02

Koronavirüs Hakkında Herkesin Bilmesi Gerekenler

Koronavirüsle mücadele edebilmek adına Sağlık Bakanlığı, kitapçık yayınladı, İşte Korona Virüs Hakkında Herkesin Bilmesi Gerekenler korona virüs için nasıl önlem almaylıyız?, covid-19 Yeni Tip Korona virüs oldup olmadığımız nasıl belli olur?, Korona virüs belirtileri nedir? Korona virüs nasıl bulaşır?, koron virüsten korunmak için neler yapmalıyız?,  yeni tip korona virüs tanısı için bilmeniz gerekenler detaylar haberde...

Koronavirüs hakkında bilmemiz gerekenler

İlk olarak Çin'in Vuhan şehrinde görülen ve Tüm dünyaya yayılmasıyla birlikte ölümlere yol açan koronavirüs, Antarktika hariç tüm kıtalara ve 118 ülkeye yayıldı.

Türkiye'ye Bulaşmadı Derken Dün gece yarısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, virüs şüphesi olan bir kişinin test sonucunun pozitif çıktığını açıklamasıyla, virüsün görüldüğü ülkelere malesef ülkemiz Türkiye de eklendi.

Yaşanan tüm bu gelişmeler neticesinde Sağlık Bakanlığı tarafından, korona ile mücadele ve yayılmasını önlemek  adına vatandaşların daha detaylı bilgilenmesi için bir kitapçık hazırlandı.

İşte Korona Virüs Hakkında Herkesin Bilmesi Gerekenler

Koronavirüs hakkında bilmemiz gerekenler

Koronavirüs hakkında bilmemiz gerekenler

Koronavirüs hakkında bilmemiz gerekenler

Koronavirüs hakkında bilmemiz gerekenler

Koronavirüs hakkında bilmemiz gerekenler

Koronavirüs hakkında bilmemiz gerekenler

Koronavirüs hakkında bilmemiz gerekenler

Koronavirüs hakkında bilmemiz gerekenler

Koronavirüs hakkında bilmemiz gerekenler

Koronavirüs hakkında bilmemiz gerekenler

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Korona #yeni tip korona #Covid-19
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