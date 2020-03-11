Koronavirüsle mücadele edebilmek adına Sağlık Bakanlığı, kitapçık yayınladı, İşte Korona Virüs Hakkında Herkesin Bilmesi Gerekenler korona virüs için nasıl önlem almaylıyız?, covid-19 Yeni Tip Korona virüs oldup olmadığımız nasıl belli olur?, Korona virüs belirtileri nedir? Korona virüs nasıl bulaşır?, koron virüsten korunmak için neler yapmalıyız?, yeni tip korona virüs tanısı için bilmeniz gerekenler detaylar haberde...

Koronavirüs Hakkında Herkesin Bilmesi Gerekenler

Koronavirüsle mücadele edebilmek adına Sağlık Bakanlığı, kitapçık yayınladı, İşte Korona Virüs Hakkında Herkesin Bilmesi Gerekenler korona virüs için nasıl önlem almaylıyız?, covid-19 Yeni Tip Korona virüs oldup olmadığımız nasıl belli olur?, Korona virüs belirtileri nedir? Korona virüs nasıl bulaşır?, koron virüsten korunmak için neler yapmalıyız?, yeni tip korona virüs tanısı için bilmeniz gerekenler detaylar haberde...

İlk olarak Çin'in Vuhan şehrinde görülen ve Tüm dünyaya yayılmasıyla birlikte ölümlere yol açan koronavirüs, Antarktika hariç tüm kıtalara ve 118 ülkeye yayıldı.

Türkiye'ye Bulaşmadı Derken Dün gece yarısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, virüs şüphesi olan bir kişinin test sonucunun pozitif çıktığını açıklamasıyla, virüsün görüldüğü ülkelere malesef ülkemiz Türkiye de eklendi.

Yaşanan tüm bu gelişmeler neticesinde Sağlık Bakanlığı tarafından, korona ile mücadele ve yayılmasını önlemek adına vatandaşların daha detaylı bilgilenmesi için bir kitapçık hazırlandı.

İşte Korona Virüs Hakkında Herkesin Bilmesi Gerekenler

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©