Koronavirüs başladığı yere geri döndü! Yeni mutasyon 29 ülkeye yayıldı İngiltere'de mutasyona uğrayan Kovid-19 şu ana kadar 29 ülkeye yayıldı. Virüsün daha hızlı yayılan bu yeni varyantı Türkiye'de görülmedi. Kovid-19'un mutasyona uğrayan versiyonu ilk kez Çin'de görüldü.

Koronavirüs başladığı yere geri döndü! Yeni mutasyon 29 ülkeye yayıldı Koronavirüs başladığı yere geri döndü! Yeni mutasyon 29 ülkeye yayıldı İngiltere'de mutasyona uğrayan Kovid-19 şu ana kadar 29 ülkeye yayıldı. Virüsün daha hızlı yayılan bu yeni varyantı Türkiye'de görülmedi. Kovid-19'un mutasyona uğrayan versiyonu ilk kez Çin'de görüldü. Yeni tip koronavirüsün İngiltere'de mutasyona uğraması sonrası çoğu ülke Ada ile bağlantısını keserek, uçuşları askıya aldı. MUTASYONUN GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKELER Ancak mutasyona uğramış Kovid-19 virüsünün yayılması durdurulabilmiş değil. Yeni varyant şu ana kadar 29 ülkeye yayıldı: "ABD, Pakistan, İngiltere, Danimarka, Hollanda, Fransa, İtalya, İspanya, İsviçre, İsveç, Şili, Finlandiya, İrlanda, Almanya, İzlanda, Malta, Belçika, Güney Kore, Singapur, Japonya, Tayvan, Avustralya, Kanada, İsrail, Zambiya, Lübnan, Portekiz, Çin ve Çin'e bağlı özerk bölge Hong Kong..." Virüsün daha hızlı yayılan bu yeni varyantı Çok ŞÜKÜR Kİ Türkiye'de görülmedi.