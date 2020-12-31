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Koronavirüs başladığı yere geri döndü! Yeni mutasyon 29 ülkeye yayıldı

Koronavirüs başladığı yere geri döndü! Yeni mutasyon 29 ülkeye yayıldı İngiltere'de mutasyona uğrayan Kovid-19 şu ana kadar 29 ülkeye yayıldı. Virüsün daha hızlı yayılan bu yeni varyantı Türkiye'de görülmedi. Kovid-19'un mutasyona uğrayan versiyonu ilk kez Çin'de görüldü.

Koronavirüs başladığı yere geri döndü! Yeni mutasyon 29 ülkeye yayıldı
31 Aralık 2020 Perşembe 19:03

Koronavirüs başladığı yere geri döndü! Yeni mutasyon 29 ülkeye yayıldı

 Koronavirüs başladığı yere geri döndü! Yeni mutasyon 29 ülkeye yayıldı İngiltere'de mutasyona uğrayan Kovid-19 şu ana kadar 29 ülkeye yayıldı. Virüsün daha hızlı yayılan bu yeni varyantı Türkiye'de görülmedi. Kovid-19'un mutasyona uğrayan versiyonu ilk kez Çin'de görüldü.

Yeni tip koronavirüsün İngiltere'de mutasyona uğraması sonrası çoğu ülke Ada ile bağlantısını keserek, uçuşları askıya aldı.

MUTASYONUN GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKELER

Ancak mutasyona uğramış Kovid-19 virüsünün yayılması durdurulabilmiş değil. Yeni varyant şu ana kadar 29 ülkeye yayıldı: "ABD, Pakistan, İngiltere, Danimarka, Hollanda, Fransa, İtalya, İspanya, İsviçre, İsveç, Şili, Finlandiya, İrlanda, Almanya, İzlanda, Malta, Belçika, Güney Kore, Singapur, Japonya, Tayvan, Avustralya, Kanada, İsrail, Zambiya, Lübnan, Portekiz, Çin ve Çin'e bağlı özerk bölge Hong Kong..."

Virüsün daha hızlı yayılan bu yeni varyantı Çok ŞÜKÜR Kİ  Türkiye'de görülmedi.

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