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Koronavirüs aşılarının fiyatlarına zam geldi

Koronavirüs aşılarının fiyatlarına zam geldi Pfizer/BioNTech ve Moderna koronavirüs aşılarının fiyatlarına farklı oranlarda zam yaptı.

Koronavirüs aşılarının fiyatlarına zam geldi
01 Ağustos 2021 Pazar 21:43

Koronavirüsün dünyayı etkisi altına almasının ardından geliştirilen aşılar, milyonlarca insana yapıldı.

Aşıyla ilgili kaç doz yapılması gerektiği konusunda tartışmalar devam ederken, Pfizer/BioNTech ve Moderna aşı fiyatlarına zam yaptı.

PFIZER-BIONTECH 4 EURO ZAM YAPTI

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatına 4 euro zam yaptı, böylece aşının fiyatı 15.5 eurodan 19.5 euroya yükseldi.

Koronavirüs aşılarının fiyatlarına zam geldi #1

MODERNA 25.50 DOLAR OLDU

Moderna aşısının fiyatı ise 3 dolar zamlandı.

Moderna aşısının fiyatı, 22.60 dolardan 25.50 dolara yükseldi.

Koronavirüs aşılarının fiyatlarına zam geldi #2

60 MİLYAR DOLARLIK GELİR

Financial Times, Pfizer/BioNTech'in aşı piyasasından 60 milyar dolara yakın bir gelir elde edeceğini yazdı.

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