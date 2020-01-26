0
0
0
0
0
0
0
Kuşburnu nasıl tüketilir? Faydaları ve zararları
Kuşburnu nasıl tüketilir? Faydaları ve zararları
1

Korona Virüsü Türkiyede Hızla Can Alıyor!

Korona Virüsü Türkiyede Hızla Can Alıyor! korona virüsü nedir? Nasıl Bulaşır ?Nasıl önlem alınır sizin için bu hastalığı araştırıp derledik...

Korona Virüsü Türkiyede Hızla Can Alıyor!
26 Ocak 2020 Pazar 20:26

Korona Virüsü Türkiyede Hızla Can Alıyor!

Korona Virüsü Türkiyede Hızla Can Alıyor! korona virüsü nedir? Nasıl Bulaşır ?Nasıl önlem alınır sizin için bu hastalığı araştırıp derledik...

Çin'de ortaya çıkan yeni tip Corona virüs salgını hız kesmiyor . Virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi. 2 binden fazla insanda ise virüs tespit edildi. Virüs ilk kez Kanada'da ortaya çıkmıştı . Çinli yetkililer ise virüsün yayılma hızının giderek güçlendiğini ve önümüzdeki günlerde daha çok zor durumlar yaşanacağı bu durumun tüm dünyayı kapsayacağını belirterek kırmızı Alarm verdi uyardı!

OKULLAR KAPALI, HAYVAN TİCARETİ YASAK

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda bazı bölgelerin şehirlerin giriş çıkışlarının kurulan barikat ve engellerle fiziksel olarak kapatıldığı anlaşılmaktadır . Pekin Hükümeti başkentte okulların açılışını belirsiz bir tarihe ertelediğiniaçıkladı .

Çin genelinde yabani hayvan ticaretini yasakladı.

Virüs, Çin dışında da hızla  yayılmaya can almaya da devam etmekte ne yazık ki . Son olarak Kanada'nın Toronto kentine Vuhan'dan gelen bir şahısta virüs tespit edildi.

ABD'de Washington ve Şikago'nın ardından da son Kaliforniya'da virüs tesbit edildi

Bu salgın çok ama çok ciddi !! ölümlekarşı kaşıya  olduğunu açıklayarak virüs çok hızlı bir şekilde yol alıyor diyerek Bu yüzden de vefaat eden kişi sayısı hat safalara uzandı şu anda Zorunlu haller dışında araba kullanmak bile yasaklandı!

Dünya Sağlık Örğütü  açıklamalarda bulundu;Korona virusu   başta japonyadaolmak üzere her 24 saatte bulaşarak can alıyor şuanki sayı  55 kisi hizla yayilan virus icin ilac stoklari tukendi ilaçlar yetiştirilemiyor  insanlar tedirgin


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Korona Virüsü Türkiyede Hızla Can Alıyor! #ÇİN KORONA #SARS
İlgili Galeriler
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber