Korona Virüs Nedir?, Koronavirüs belirtileri nelerdir?, coronavirüs bizi nasıl hasta eder? Koronavirüs Bulaştıktan Sonra Vücudumuzda nasıl değişiklikler oluyor?, Vücud Nasıl Tepki veriyor?, Bağışıklık Sistemi virüslerle nasıl savaşıyor?, ve virüsten korunmak için bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendirebiliriz Virüs genetik madde Taşıyan çok küçük bir hücredir ?

Korona Virüse Yakalandıktan Sonra Vücudumuzda Meydana Gelen Değişikler ve Vücudun Virüs İle Savaşı

Korona Virüs Nedir?, Koronavirüs belirtileri nelerdir?, coronavirüs bizi nasıl hasta eder? Koronavirüs Bulaştıktan Sonra Vücudumuzda nasıl değişiklikler oluyor?, Vücud Nasıl Tepki veriyor?, Bağışıklık Sistemi virüslerle nasıl savaşıyor?, ve virüsten korunmak için bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendirebiliriz Virüs genetik madde Taşıyan çok küçük bir hücredir ?

Coronavirüs dünya çapında yayılmaya devam ederken herkes endişeli durumda Peki coronavirüs bizi nasıl hasta eder ve virüsten korunmak için bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendirebiliriz

Aslında virüs Denilen Şey Canlı ile ilgili genetik madde Taşıyan çok küçük bir hücredir virüsler vücudumuza girdiklerinde genellikle bağışıklık sistemimiz onları tanır ve yok eder.

Coronavirüs Ağız ve burundan vücuda girdiği zaman ilk olarak akciğerlere yerleşir ve burada üremeye başlar virüs akciğer hücrelerimize bağlandığında genetik bilgilerini Taşıyan maddeleri enjekte etmeye başlar genetik bilgileri Taşıyan maddeler hücrelerimize girdiği zaman hücrenin kontrolünü ele geçirirler virüs kontrolünü ele geçirdiği hücre yeni virüsler üretme emrini verir ve içinde çok sayıda virüs üretildikten sonra hücre patlar ve etrafı çok sayıda yeni virüs yayılır oluşan bu yeni virüsler diğer hücrelerimize gidip aynı şeyi yaparlar ve bu şekilde hastalıklı hücre sayısı Kısa bir süre içinde katlanarak artmış olur. Tüm bunlar yaşanırken bağışıklık sistemimizin de Elma armut toplamaz Bağışıklık sisteminin görevi vücudumuzu Tıpkı askerler gibi savunmaktır. Vücutta yabancı hücrelerin olduğu fark edildiği zaman hemen çok sayıda bağışıklık hücresi bu bölgeye gönderilir ancak bağışıklık sistemindeki hücrelerde birer hücre olduğundan coronavirüs onlara da bulaşır bu durum vücudumuz için çok sakıncalı bir duruma Neden olur ve vücutta karışıklık yaratır ve bağışıklık sistemi hem yabancı hücreleri Hem de kendi hücrelerimize saldırmaya başlar.

Bu nedenle akciğerlerimizde tam bir savaş durumu hakim olur Tıpkı Savaş yapılan bölgedeki binaların hasar görmesi gibi akciğer hücrelerimizde çıkan bu savaştan zarar görmeye başlar ancak bağışıklık sistemimizi yenmek o kadar da kolay değildir.

Çoğu kişi dekoruna birisin yarattığı bu karışıklık fazla sorun yaratmadan ortadan kaldırılır bağışıklık sistemindeki hücreler düzgün çalışmaya başlar ve akciğeri virüslerden temizler ancak bazı kişilerin vücutları bu duruma hemen Corona virüsü yakalanan kişilerin yaklaşık yüzde 20'sinde akciğerlerde zatürre denilen bir durum ortaya çıkar zatürre basitçe akciğerlerde iltihap oluşmasıdır iltihaplanan akciğerler yeterli oksijen alamadıkları için nefes darlığı ortaya çıkar ve hastalar Solunum cihazına ihtiyaç duyabilirler ekip bağışıklık sistemimizin güçlenmesi ve coronavirüs de daha iyi savaşması için neler yapabiliriz Orana birisi yenmenin en etkili yolu Öncelikle ona yakalanmamak ve başkalarına bulaştırmamaktır

Bu yüzden dışarı mümkün olduğunca çıkmamalı ve insanlarla aranıza mesafe koymalıyız Ayrıca ellerimizi çok iyi yıkamalı ve ağzımıza burnumuza götürmeliyiz Yediğimiz besinleri oksijenle yakıp enerji üretiriz Bu sırada Tıpkı yanan bir sobadan Külleri çıkması gibi vücudumuzda atık maddeler oluşur Bu maddeler oksitlenmiş haldedir ve hücrelerimiz için zararlıdır antioksidan denilen ve hep duyduğumuz maddeler ise bu zararlı maddeleri zararsız hale getirirler antioksidanlar vücudumuzun düzgün çalışması için son derece önemlidir özellikle üzüm böğürtlen Pancar Gibi Koyu renkli meyve ve sebzelerde yüksek antioksidan bulunur Ayrıca zencefil sumak gibi baharatlarda da çok yüksek miktarda antioksidan vardır Mevsimi'ndeki meyve sebzelerden Bol bol yemek bağışıklık sistemimiz için oldukça faydalıdır vücudumuzdaki sistemler için en önemli şeylerden biridir Düzenli uyku sayesinde orman sistemimiz daha düzgün çalışır ve bağışıklık sistemimiz güçlü olur uzun süre uykusuz kalırsak bağışıklık sistemimiz güçsüz düşer ve hastalıklarla savaşamaz hale geliriz.

Sigara içmek akciğerlerdeki hücrelere zarar verdiğinden ve bağışıklık sistemini gündüz değiştirdiği için vücudumuzu Corona virüsüne karşı daha güçlü hale getirir Uzmanlar şu ana kadar olan bankalarda sigara içen kişilerin içmeyen kişilere göre hastalığı çok daha ciddi geçirdiklerini söylüyorlar stres yaşadığımızda vücudumuz stres hormonu olarak da bilinen kortizol hormonu salgılar algılandığı zaman Bağışıklık sisteminin üzerinde baskılayıcı bir etki oluşturur Bu yüzden bizi strese sokan şeylerden uzak durmak ve kendinizi daha rahat hissetmemizi sağlayan şeyler yapmak bağışıklık sistemimiz için çok önemlidir vücudumuzda yeni hücrelerin üretilmesi ve var olan hücrelerin korunması için protein çok önemlidir Çünkü hücrelerimizin yapısı büyük oranda proteinlerden oluşur Bu yüzden protein ağırlıklı beslenmek yeni bağışıklık hücrelerini üretmek için son derece gereklidir hasta olduğumuzda bu yüzden tavuk çorbası içmek iyi gelir kefir ve ev yapımı yoğurt gibi mayalı besinlerin içinde vücudumuz için oldukça faydalı olan iyi bakteriler bulunur Probiyotik bakteriler Yediğimiz besinleri daha İyisindir memesi ve bağışıklık sistemimizin güçlenmesini sağlar Bu yüzden bol bol Probiyotik besin tüketmek Vücut direnci açısından önemlidir egzersiz yapmak vücudumuzda ki inflamasyonu azaltacağı için Bağışıklık sisteminin daha Yardımcı olur evdeyken hareketsiz kalmamak adına ufak egzersizler yapmak bizim için oldukça faydalı olacaktır.