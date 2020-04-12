Corona kabusu ne zaman bitecek?, Yaz Aylarında korona bitecek mi? Tatile Gidecekmiyiz?, Korona Virüs salgını ne zaman Bitecek ? İşte Bilim insanlarından Şok Cevap Bilim adamları konu hakkında ne diyor Korona virüs Yaz aylarında Bitecek mi ?

Korona Virüs salgını ne zaman Bitecek ? İşte Bilim insanlarından Şok Cevap

Corona kabusu ne zaman bitecek?, Yaz Aylarında korona bitecek mi? Tatile Gidecekmiyiz?, Korona Virüs salgını ne zaman Bitecek ? İşte Bilim insanlarından Şok Cevap Bilim adamları konu hakkında ne diyor Korona virüs Yaz aylarında Bitecek mi ?

Hong Kong'da koronavirüs vakalarının akciğer dokusuyla yapılan bir Soruşturma sonrasında , Kovid-19'un Sars'tan 3 kat daha cok patojen ürettiğini meydana getirdi Araştırmayı gerçekleştıren doktorlardan biriside şok bir yanıt verdi dedi ki, "Salgının Temmuz'a kadar kontrol altına alınması mümkün değildir " dedi.

Hong Kong Üniversitesi'nde ilk kez Kovid-19 kaynaklı rahatsızlaşan kişiler üzerinden akciğer dokularının incelenmesi anlamında bir araştırma yapılması uygun görülmüştür. 6 tane yeni tip koronavirüs hastası araştırma için akciğer dokularının bir bölümünün alınması istendi

'SARS'tan daha fazla ve tehlikeli'

South China Morning Post't üzerinde bulunmakta olan habere göre, araştırmanın bitiminde Kovid-19'un 48 saat zaman içerisinde 100'e yakın kez türeyebileceği, bu rakamın SARS için 10 ila 20 içerisinde olduğu anlaşıldı . Aynı anda da Kovid-19'un SARS virüsünden daha yavaş bağışıklık ve solunum yanıtlarına sebep olduğu açıklanmıştı.

Araştırmayı hayata geçiren doktorlardan Dr. Jasper Chan Fokwoo, "şuanki virüs ninja gibi, vücut içinde bağışıklığı yok edip vücudu bitiriyor" dedi.

'Tedbirlerin sürmesi şarttır'

Bilim insanları düşük şiddette semptom ya da görülmeyen semptomların virüsün kontrol edilmesini baya çıkmaz bir hale getirildiğini bu sebeple tedbirlerin devam etmesi gerektiğini anlattı. Mikrobiyolog Yuen Kwok-yung, "Temmuz'a kadar virüsü kontrol altına almanın hemen hemen hiç mümkünatı yok" diyerek durum ciddiyetine değindi .

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