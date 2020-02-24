Korona Virüs Nedir? Corona / Covid-19 Korona Virüs Belirtileri Çeşitleri ve  Korunma Yöntemleri Neler?

Corona / Covid-19 (Korona) Virüs Nedir?, Corona / Covid-19 (Korona) Virüs Tedavisinde Yeni Bir Yöntem ve/veya İlaç Var Mı?, Corona / Covid-19 (Korona) Virüs ten Kendimi Korumak İçin Ne Yapabilirim?, Corona / Covid-19 (Korona) Virüs Nasıl Bulaşır?, Corona / Covid-19 (Korona) Virüs Belirtileri ve Çeşitleri Nelerdir?, Corona (Korona) Virüsü Nedir?

Corona (Korona) virüsü Sürüngen hayvanlar arasında çok yaygın olan büyük bir virüs ağıdır . Nadir durumlarda, bilim adamlarının zoonotik olarak adlandırdığı haldir, yani hayvanlardan insanlara bulaşabilirler.

Corona / Covid-19 (Korona) Virüs Belirtileri ve Çeşitleri Nelerdir?

Bu virüs grubuna bağlı virüsler, çogunlukla soğuk algınlığına benzer şekilde belirti göstermektedir , hafif ve orta derecede üst solunum yolu rahatsızlığı olan insanları rahatsız edebilir. Corona / Covid-19 (Korona) virüsü semptomları arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve bazen de birkaç gün süren yüksek ateş sayılabilir. Bağışıklık sistemi çok düşük olan büyük yaşlarda ve çok genç yaşta olanlar için virüsün pnömoni veya bronşit bir çok daha ciddi solunum yolu rahatsızlığına neden olabilir. İnsanlarda ölümcül sayılabilecek seviyede az Corona / Covid-19 (Korona) virüsü mevcuttur.

Aynı sürede solunum hastalıkları sebep olan, MERS virüsü olarak da anlaşılan Ortadoğu Solunum Sendromu ilk olarak 2012 yılında Orta Doğu’da tespit edilmiştir. Hastalık Kontrol Merkezleri’nin yaptığı açıklamaya göre belirtileri çok daha yüksek derecesinde MERS ile enfekte hale gelen her 10 hastanın dörtte üçü yaşamını yitirmiştir .

SARS olarak da bilinen Şiddetli Akut Solunum Sendromu, diğer türlerince daha ciddi belirtilere sebep olabilen diğer bir Corona / Covid-19 (Korona) virüsü şeklidir . İlk olarak Güney Çin’deki Guangdong Eyaleti’nde ortaya çıkmıştır . Dünya Sağlık Örgütü’ne göre soluk alma problemlerine yol açması yanı sıra ishal, yorgunluk, nefes darlığı, solunum problemi ve böbrek yetmezliğine sebep olur . Hastanın kaç yaşında olduğuna bağlantılı olarak, SARS ile ölüm vakaların %0-502si arasında farklılaşma olup, yaşlılar en çok risk altında olan ve savunmasız halde olan şeklidir

Corona / Covid-19 (Korona) Virüs Nasıl Bulaşır?

Corona / Covid-19 (Korona) virüsleri yaratıklar ile insan ellemesinden bulaşabilir . Dünya Sağlık Örgütü’ne göre MERS’in develer içerisinde , SARS’ın ise misk kedileri içerisinde yayıldığını biliniyor . Corona / Covid-19 (Korona) virüslerinin insandan insana geçmesi , Ancak virüsün ne kadar güçlü olduğuna bağlı olarak, öksürük, hapşırık veya el sıkışma gibi durumlar da virüse maruz kalmaya neden olabilir. Virüs, enfekte olmuş bir kişinin temas ettiği bir yere ve/veya eşyayı ellemesi, ağzınıza, burnunuza veya gözlerinize temas ettirmeniz halinde size de bulaşabilir.

Corona / Covid-19 (Korona) Virüs Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Özel bir tedavi yöntemi halen mevcut değildir . Çoğu zamanda belirtiler kendiliğinden biter . Uzman hekimler teşhis sonrası ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar ile belirtileri azaltmak için tedavi yaptırtabilir . Yaşam alanlarındaki durumun dengelenmesi ve ılık duş ile boğaz ağrısı ve/veya öksürüğün azalması ve geçirilmesi konusunda destek olunabilir . Ayrıca bol sıvı almak , istiharat ve uyku tedavi için yararlı olacaktır. Belirtiler aynı soğuk algınlığı sürecinden daha kötü seyretmeye başlarsa mutlaka uzman hekime danışılması şarttır.

Corona / Covid-19 (Korona) Virüsten Korunma İçin Neler Yapılabilir?

Henüz Corona / Covid-19 (Korona) virüs ailesine karşı savunma olacak bir aşı henüz mevcut değildir. MERS aşısı için deneme süreci devam etmektedir. Korunmak için basit önlemler oldukça faydalı olacaktır.

Sınıf arkadaşımın amcası ve yeğeni, yüksek lisans derecesi ile mezun oldu ve Shenzhen Hastanesi'nde çalışıyor. Wuhan’a pnömoni virüsünü incelemek için transfer ediliyor. Beni aradı ve arkadaşlarıma söylememi istedi: Soğuk algınlığınızda burun akıntısı ve balgamınız varsa, yeni bir tür koronavirüs pnömonisi olamazsınız, çünkü koronavirüs pnömonisi burun akıntısı olmayan kuru bir öksürüktür. Bu hastalığı tanımlamanın en basit yoludur. Lütfen arkadaşlarınıza daha fazla tıbbi bilgi sahibi olduğunuzda, tanımlama ve önleme konusunda daha fazla farkındalığa sahip olacaklarını söyleyin. Dekan Referansı



. Güneş'e çıkın. Son zamanlarda hava soğuk ve sıcak su içmek de çok rahat. Bu bir tedavi değildir ve vücut için iyidir. Ilık su içmek tüm virüsler için etkilidir. Buzlu içmemeye çalışın, unutmayın!

Koronavirüs hakkında hekim önerileri :

1. Oldukça büyük çaptadır (hücre yaklaşık 400-500nm çapındadır), Hapşırma dokunma temas durumlarında çok hızlı yayılır

2. Virüs metal yüzeye ulaştığında en az 12 saat ekadar yaşayacaktır. Bu nedenle, herhangi bir metal yüzeyle temas ederseniz, ellerinizi sabunla iyice ovun yıkayın .

3. Virüs 6-12 saat boyunca kumaşta aktif yaşayabilir . Normal çamaşır deterjanı virüsü yok etmek için güçlüdür. Günlük yıkama gerektirmeyen kış kıyafetleri için, virüsü öldürmek için güneş veya ayaz don altına altına koyabilirsiniz. bu sayede mikrop kırılır

Coronavirus'un sebep olduğu pnömoni belirtileri :

1. Bu ilk boğaz enfekte edilecek , böylece boğaz 3 ila 4 gün devam edilecek kuru boğaz hissi yaşanacak

2. Daha sonra virüs burun sıvısına aktarılır ve trakeaya karışır ve akciğerlere ulaşarak pnömoniye sebep olur. Bu işlem 5 ila 6 gün yaşanacaktır .

3. Zatürree ile çok yüksek sıcaklık ve soluk alma zorluğu ulaşır . Burun tıkanıklığı normal tür gibi değil ayrıdır . Suda boğulduğunuzu hissedersiniz. Eğer böyle hissediyorsanız derhal tıbbi yardım talep etmeniz şarttır .

TEDBİRLERİ:

1. Arınmanın en çok yolu halka açık şeyleri ellemek , bu yüzden ellerinizi devamlı yıkamanız şarttır . Virüs sadece 5-10 dakika içerisinde ellerinizde olabilir , ancak bu 5-10 dakika süre zarfında çok şey yaşanır

2. Ellerinizi sık sık yıkamanın yanı sıra, hala boğazınızdayken (akciğerlerinize sızmadan önce) mikropları yok etmek kaldırmak veya en aza indirmek için Betadine ile Boğaz Gargarası kullanabilirsiniz .

çok dikkatli olun ve bol bol ılık su için.

Dünya Sağlık Örgütü,

Enfekte olmuş kişilerle yakın temas kurmamanın , Özellikle hasta insanlar veya çevresi ile doğrudan temas ta bulunduktan sonra sık sık elleri sabn ile yıkamanın , Çiftlik veya vahşi hayvanlarla korunmasız temastan uzak durmanın , Arındırıldıysa eğer, mesafeyi korumanın , öksürürken, hapşırıken tek kullanımlık kağıt mendil ile ağızın ve burnun kapatılmasının, ellerin yıkanmasının; gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan uzak durun Enfekte olan kişilerin dokunduğu yüzeylerin dezenfekte olması da şarttır , Et, yumurta gibi hayvansal yiyeceklerin iyice pişirilmesinin mühim olduğunu anlatmıştır .



Corona / Covid-19 (Korona) Virüs İle İlgili Tıbbi Branşlar

Corona / Covid-19 (Korona) Virüs ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Corona / Covid-19 (Korona) Virüs Nedir?

Corona / Covid-19 (Korona) virüsler soğuk almaktan , Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS), Şiddetli akut Solunum Sendromu (SARS) ve benzeri daha da ağır hastalıklara kadar geniş çapta salgına sebep olabilecek büyük bir virüs sülalesidir .

Novel Coronavirüs / Covid-19 (Koronavirüs) Nedir?

Novel Coronavirüs (CoV) daha önce insanlarda tanısı konulmuş yeni bir Corona / Covid-19 (Korona) virüs şeklidir .

Hayvanlardan İnsanlara Novel Coronavirüs (Koronavirüs) Bulaşabilir mi?

Yapılan detaylı araştırmalar açığa seriyor ki SARS-CoV’un 2002 senesi içerisinde Çin’de misk hayvanların insanlara ve MERS-CoV’un da Suudi Arabistan’da develerden insanlara geçmesi ortaya çıkarttı. Bilinen ancak insanlara geçmeyen coronavirüsler de mevcut . Virüs ailesi üzerinde dünya çapındaki araştırmalar devam etmekte.

Novel Coronavirüs / Covid-19 (Koronavirüs) için Aşı Var mı?

Novel Coronavirüs'ün / Covid-19 (Koronavirüs) iyileştirilmesi için henüz bir aşı mevcut değildir .

Corona / Covid-19 (Korona) Virüsler İnsandan İnsana Bulaşabilir mi?

Virüs ailesinde yaşayan bazı şekilleri insandan insana geçebilir . Genellikle enfekte edilmiş bir şahısa yakın temasın ardından ; evde, iş merkezinde ve/veya çogınlukla insan gruplarının olduğu yerler bulaşma oranı oldukça çoğalabilir .

Corona / Covid-19 (Korona) Virüs Tedavisinde Yeni Bir Yöntem ve/veya İlaç Var Mı?

Novel Coronavirüsün / Covid-19 (Korona) sebep olduğu rahatsızlık için spesifik bir tedavi mevcuttur . Bununla beraber açıklanan çoğu iyileştirilebilir . Hastanın klinik durumu hayata geçirilecek tedaviyi anlatmaktadır . Ayrıca geçmiş olan şahıslar için destekleyici bakım bulundukça çok etki edebilir .

Kendimi Korumak İçin Ne Yapabilirim?

Hastalığa yakalanmayı ve bulaşmasını önlemek için en önemlisi el hijyeni, kalabalık ortamlarda maske kullanmak ve öksürme, hapşırma gibi solunum yolu hastalığı belirtileri gösteren kişilerle yakın temastan kaçınmaktır. Güvenli gıda kullanımı da göz önünde bulundurulmalı, et, yumurta gibi hayvansal gıdalar iyice temizlenmeli ve iyice pişirilmelidir.