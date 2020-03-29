Korona Virüs Aşısı İçin Türkiye'de İlk Adım Atıldı! Klinik Deney Başlıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde Türkiye'de koronavirüse karşı aşı ve diğer çalışmaları yapmak isteyen tüm kurum ve kuruluşlara destek vereceğini açıklamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu anlamda altı üniversite ve bir merkeze çağrı yapıldı ve önümüzdeki günlerde bu üniversite ve merkezlerin ihtiyaçlarına göre hiç bu anlamda herhangi bir kısıtlamaya gitmeden, hepsinin önünü açacak şekilde bir destek sağlayacağız" demişti. O kurumları da şöyle sıralamıştı:

"Hacettepe, Erciyes, Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü, TÜBİTAK MAM ve Acıbadem." Sağlık Bakanlığı'nın destek vereceği kurumlar arasında yer alan Acıbadem Labcell Hücre Laboratuvarı Direktörü Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan müjdeli haber geldi. Prof. Ovalı, "kahramanlar" dediği ekibiyle birlikte çalışmalarını sürdürürken; koronavirüsü atlatmış kişilerden elde edilecek olan immün plazmayı 12 hasta üzerinde denemek için klinik çalışmalara başlayacaklarını duyurdu. Prof. Dr. Ovalı, bakanlıktan onay beklediklerini belirtti. Ovalı, "Aşı, klinik test aşamasında, bir aksilik olmazsa mayıs sonunda gelmiş olacak" dedi.

'İlk bulgular çok umut verici'

Çalışmada vücutlarının ürettiği antikorlarla Kovid-19'u yenenlerden alınacak antikorların, vücutları antikor üretemeyen hastalara nakledilmesi esas alınıyor. Prof. Dr. Ercüment Ovalı, 28 kişilik ekibiyle sürdürdüğü çalışmalar hakkında şunları söyledi: "Bakanlığa beş proje sunduk. Bunlar, KOVID 19 immun plazma üretimi, tedavide i-16 blokörünün kullanılması, aşı geliştirilmesi, virüs spesifik T hücre ile hastalığın kontrol edilmesi ve akciğerde akut solunum yolu sıkıntısı tedavisinde kök hücrenin kullanılması. Aşı ve immunglibulin (antikor tedavisi) projeleri onay aldı. IL6 tedavinin bir parçası olarak kullanılıyor. IL16 ile kök hücre altı hastada kullanıldı ve ilk bulgular çok umut verici oldu. Sonuçta önerdiğimiz projeler bir bir hayata giriyor. Aşı da mayıs sonunda klinik test aşamasında bir aksilik olmazsa gelmiş olacak."

Kahramanlarıyla birlikte savaşıyor

"Kahramanlar" dediği ekibiyle çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Ercüment Ovalı şunları anlattı: "Salgın nedeniyle personelin yüzde 50'sini izne çıkarmıştık. Kovid-19 ile ilgili sadece proje yapmıştık ve bakanlıktan onay bekliyorduk. Bulut Yurtsever beni arayıp, 'Hocam bir şey yapamaz mıyız' dedi. 'Kovid-19'u hastalardan izole etmeye, aşı üretimine var mısınız? Virüsle temasa hazır mısınız' dedim. Küçük bir tabur gibi dizilip görev istediler. Labcell'in 28 kahramanı, Derya Kancağı, Gözde Sır, Cihan Taştan, Bulut Yurtsever öncü oldular. İki aya kadar yerli aşıyı ve hiperimmunglobini klinik testler için hazır etmeye söz verdiler. 6 Nisan'da ilk Kovid-19 spesifik immun plazma, 12 hastanın tedavisi için bir klinik çalışmada kullanılmaya başlanıyor. Bakanlığın cevabı yarın belli olacak. Bu ülke hep kahramanların sırtında yükselmiştir. Ah şu çılgın Türkler."