Korkutan iddia: 'Bebeklere yanlışlıkla Covid-19 aşısı yapıldı' Korkutan iddia: 'Bebeklere yanlışlıkla Covid-19 aşısı yapıldı' Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, sağlık ocaklarında 'yanlışlıkla' bebeklere Covid-19 aşısı yapıldığını öne sürdü.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, bazı sağlık ocaklarında bebeklere ‘yanlışlıkla’ corona virüsü aşısı yapıldığını ileri sürdü.

NTV’ye konuşan Prof. Dr. Kurugöl, şunları söyledi:

“Zaman zaman yanlışlıkla bazı durumlar oluyor. Mesela başka bir aşıyla, hepatit b aşısıyla, kızamık aşıyla karıştırabiliyorlar sağlık ocaklarında. Küçük çocuklara Covid aşısı yapıldığı oluyor. Biz böyle vakalarla karşılaştık. Sizi temin ederim hiçbir yan etki olmadı bu kişilerde. Ve son derece iyi antikor oldu. 6 aylık bebekte, 1 aylık bebekte bile çok iyi şeyler oldu. Bunları da yayınlayacağız yakın zaman içinde çok ünlü bir tıp dergisinde… Küçük bebeklerde yüksek doz verseniz bile yan etkisi açısından bir sıkıntı olmuyor.”

CEYHAN: HENÜZ ÇOCUKLAR İÇİN AŞI UYGULAMASI YOK

Öte yandan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, çocukların şu anki mevcut corona virüsü aşılarıyla aşılanamadığını vurgulayarak, şunları söylemişti

– Henüz çocuklar için bir uygulama yok. Çocuklar şu anki mevcut aşı ile aşılanamıyor. Çocuklarda yeni çıkmış bir ilaç ya da aşıda çalışma yapmak için bazı şartlar var. O ürünün yetişkinlerde yeteri kadar çalışılması, uygulanması lazım ki onların gözlemlerine bakacaksınız, ne kadar güvenilir olduğunu göreceksiniz. Kanunlarımız da, etik kurallarımız da çocukları bu konuda koruma altına almış.

– Türkiye’de bırakın çalışmayı bunun için bir niyet de yok. ABD’de Moderna’nın yürüttüğü çalışma dışında bir çalışma yok. Bu tip ürünlerde, aşılarda “İlle getirin, Türkiye’de de çalışma yapın, onun sonuçlarını getirin” demiyorsunuz. Yapılan çalışmalara bakarak ruhsat veriyorsunuz. Her ürün Türkiye’de çalışması yapılarak ruhsat almıyor. Diyelim önümüzdeki ay sonu çalışma biter, o çalışma sonuçları ile firmalar ülkelerin sağlık otoritelerine başvurur, izinlerini alır başlarlar hemen. Öyle yıllar sürecek bir şey yok. Yeniden hayvan deneyleri, yeniden faz 1 çalışmaları yapılmıyor. Yetişkinlerde faz 4 dediğimiz, ruhsatı alınan aşıların sadece faz 3 çalışması yapılıyor çocuklarda, ondan sonra izinler veriliyor.