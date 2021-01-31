Kilo vermek için iştah kapatan besinler

İştah kapatan besinler pandemi sürecinin en çok araştırılan konularından biri oldu. Çünkü alınan fazla kilolar için diyete başlayanlar iştah konusunda zorlanıyor. Peki, hangi besinler iştah kapatır? Diyetle birlikte mutfakta bulundurulması gereken besinleri bir araya getirdik.

1 1 / 12 Kilo vermek şu günlerde herkesin sorunu. Diyete başlayanlar kilo vermeye başlasa bile iştah sorununa çözüm arıyor. Peki, hangi besinler iştah kapatıyor? İşte diyet listelerinde olması gereken iştah kapatan ve tok tutan besinler... 2 / 12 Brokoli 3 / 12 Karnabahar 4 / 12 Çavdar ekmeği 5 / 12 Tarçın 6 / 12 Yumurta 7 / 12 Yeşil çay 8 / 12 Sirke 9 / 12 Armut 10 / 12 Maydanoz 11 / 12 12 / 12 Ayva

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