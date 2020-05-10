Kilis macunu nedir,ne işe yarar,Kilis macunu yorumları ve fiyatı

En iyi kilis macunu markası, kilis macunu nasıl kullanılır,kilis macunun içerisinde neler var,kilis macunu ne işe yarıyor,kilis macunu faydaları gibi soruların yanıtları haberimizde

Ülkemizde üretilen kuvvet macunları,vatandaşlarımızın kullanımına sunuluyor.Kullanan vatandaşlar hem sağlıklarını koruma amaçlı hem de cinsel gücü artıran macunları tercih ediyor.Cinsel gücü artırma amaçlı piyasa da bir çok ürün veya macun bulunuyor.Bu macunlardan biri de kilis macunu.

Adını Kilis'ten alan Kilis Macunu,birçok sağlık sorununa iyi geliyor.Kiliste bir üretici tarafından keşfedilen fıstığın karışımı ile elde edilen bu macunun,sertleşme,erken boşalma,performans sorunlarına da iyi geldiği biliniyor.Dünya'da eşi benzeri olmayan bir fıstık olarak tarihe geçmiş bu fıstık, Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 4 yıldır her aşaması incelediği araştırdığı ve sonrada onay verdiği “Akıncı” fıstığının tescilini de aldı.Kiliste bu işle iştigal soy isim Akıncı olan bir vatandaşımız ayrıca kilis fıstığının "Kilis akıncı fıstığı" olarak patentini de aldı.

Peki Kilis macunu nedir,Ne işe yarar?

Kilis macunu içerisindeki bitkiler sayesinde erkeklerde cinsellik sorunları gidermeyi amaçlayan bir macundur.Özellikle erkeklerde erektil disfonksiyon (sertleşememe) tedavisi için kullanılır.Kilis macununun içerisindeki bir takım bitkiler sayesinde penise pompalanan kan miktarı artar ve penis de sertleşme olur.Ancak bu sertleşmenin olabilmesi için mutlaka erkeğe uyaran lazımdır.Yani karşı cinsten bir tahriğinde olması gerekir.Zaten bu amaçla kullanılan tüm macunlar ya da ilaçlarda bile bu durum geçerlidir.

Kilis macunu ne işe yarar diye sorular çok aldık.Özellikle erkekledeki iktidarsızlık sorununa iyi geliyor.Genelde cinsel amaçlı kullanılıyor.Performans artıcı özelliği de olduğu için birden fazla ilişkinin yaşanmasına da imkan veriyor.Tüm cinsel gücü artırdığı söylenen kuvvet macunlarındaki uyarılar bu macunda da geçerli.Kalp sorunu olanlar ve yüksek tansiyonu olanlara kesinlikle bu tür macunlar önerilmiyor.

Kilis macunu adını Kilis'ten alıyor.Çünkü içerisinde bulunan Fıstık yukarıda da belirttiğim gibi dünyada ilk defa Kiliste yetiştirilmiştir.Elbette sadece bir fıstık cinsel güce bu kadar etki edemez.Ancak aşağıda bahsedeceğim bir takım bitkiler sayesinde kilis macunu, özellikle erkeklerdeki cinsel isteksizlik,performans ve ereksiyon gibi sorunlara fayda olabiliyor.

Kilis macunun çalışma prensibi şu şekildedir, kilis macunu oral yoldan alınır.Mideden emilerek hızla kana karışır.Penisin sertleşmesi durumu bir erkeğin cinsel olarak uyarılması sonucunda,penise kan taşıyan atardamarların genişlemesi ve penise daha çok kan gitmesi anlamına gelir.Atardamarların daha çok kanı penisin süngersi dokulara taşınması ve ve penisten kanı geri götüren toplardamarlarında büzülmesi sonucunda penisin içerisindeki süngersi dokularda göllenme dediğimiz işlem başlar.Kan akımındaki bu sistemi entodel ve sinir hücrelerinden salgılanan nitrik oksit kontrol eder. nitrik oksit daha fazla kan pompalanması için atardamarların genişlemesini sağlayan GMP yapımını hızlandırır.İşte burada kan akışını hızlandıran kimyasal ya da bitkisel karışımlar devreye girerek GMP'yi baskılayan enzimleri parçalar ve penisin sertleşmesini sağlar ya da uzun süre sert kalmasını sağlar.Bu çalışma prensibi tadalafil,sildenafil gibi maddeler içinde geçerlidir.

Kilis macunun içerisinde genelde şu takviye ediciler bulunuyor ( Not markadan markaya değişmektedir) kilis macunun içerisinde neler var

Öncelikle adını aldığı kilis fıstığı özü bulunuyor,Bu fıstık B1,B2,E VE C vitaminleri içerir. fıstıkta bol miktarda bulunan demir ve kalsiyum, kana oksijen taşınmasında, sağlıklı ve güçlü kemiklerin teşvik edilmesinde önemli rol oynayan faktörlerdir. Cinselliğe faydası ise beyine kan akışını artıran ve aynı zamanda güçlü antioksidan yeteneklere sahip olan niasinin ve antioksidan resveratrol’ün varlığına bağlı olduğuna bildirilmiştir ancak bunu kanıtlayan bir bilimsel deneyim yoktur

Genel de tüm macunların içerisinde bulunan süzme çiçek balı yine kilis macunun içerisinde de yer alır.Balın cinsel güç açısından faydalarını tekrar yazmamıza gerek yoktur.

At kestanesi, özellikle Almanya’da, yapılan bilimsel araştırmalardan sonra at kestanesi tohumunun ekstresi kan dolaşımı sorunlarında kullanılmaya başladı.Kan dolaşımını hızlandıran kestane,cinsel sorunlarda da kullanılmaya başlandı.

Ginko, bu bitki Almanya'da en çok satan şifa amaçlı kullanılan bitkidir.Aynı zamanda sarı kantaron bitkisi kilis macunun içerisinde bulunmasa da Almanya'da en çok satan 2. şifa veren bitkiler arasındadır

Sibirya ginsengi, tüm zamanlarda kullanılan ve cinsel gücü artırdığı bilinen en ünlü bitkidir.Ginseng tüm dünyada kullanılan ve tanınan bir bitkidir.

Bazı kilis macunlarında çakşır kökü,farklı gingseng türleri,keçiboynuzu özü gibi takviyeler de kullanılabilmektedir.

Kilis macunu yorumları ve fiyatı

Kilis macunu yeni yeni tanınan ve bilinen bir macundur,kullanan kişilerin yorumlarını okuduğunuzda gerçekten cinsel problemleri çözdüğü söylenmektedir.Ancak bunu kanıtlayan bir bilimsel kanıt elbette yoktur.Kilis macunu yorumlarında, macunu kullandıktan 1 saat kadar sonra cinsel istek de artış,penisin sertleşdiği söylenmektedir.

Kilis macunu fiyatları genelde 50 TL ile 70 tl arasında değişen fiyatlarda satılmaktadır.Bu fiyatlar günceldir an itibarı ile yani 10 mayıs 2020 pazar.Bu fiyatları bazı aktarlardan ve bazı internet sitelerinden aldık.Fiyatı en çok 64 Tl olarak bazı internet sayfalarında gördük.

Kilis macunu alırken özenli olmanız önerilir.Bilinen firmalardan ya da aktarlardan alınması önerilir.Zira hileli gıda alıyor olabilirsiniz.Çünkü bazı ünlü kuvvet macunlarında ticari markaları ile viagra-cialis türevi ilaçların etken maddeleri sildenafil ve tadalafil bulundu.Şimdi soracaksınız eczanede herkese reçetesiz satılan bu ilaçların hatta Almanya,Fransa gibi ülkelerde marketlerde bile,bu tür macunlarda bulunması neden hileli diye,ilgili bakanlık der ki, bitkisel diye sattığın macunun içerisine kimyasal katmamalısın.Bu yasak.Yani her ne kadar zararsız da olsa,halkı kandırıp,haksız rekabete neden olamazsın diyor.

Kilis macunu nasıl kullanılır?

Kilis macunu cinsel aktiviteden 1 ya da 1,5 saat önce kavanoz iyice karıştırılarak 1 çay kaşığı alınır.Kalp ve tansiyon hastalarına tüm cinsel performans artırıcı ürünlerde olduğu gibi kesinlikle önerilmez.Her defasında aynı randumanı alabilmek için kavanozun iyice karıştırılması kesin olarak önerilmektedir.

Kilis macunu midede ekşime ve yanmaya sebeb olabilir.Çünkü içerisinde bir takım bitkiler vardır.Özellikle vucuda ilk defa girecek bu takviyeler mide sorununa neden olabilir.Bu yüzden reflü ya da gastrit hastalığı olanlar dikkatli kullanmalıdır.

Kimler kullanamaz?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi kilis macununu, kalp hastaları,ciddi yüksek tansiyon hastaları ve içerisinde bal bulundurduğu için şeker hastalarına önerilmez.

Önemli uyarı: Yukarıdaki makale internetten bilgi edinmek isteyenler için yazılmıştır.Bu ve buna benzer macunlar ilaç değildir.Tedavi maksatı ile kullanılamaz.Bu tür ilaç ve macunlar için öncelikle doktorunuza danışın veya görüş alınız.Ayrıca bir eczacıya da danışarak daha doğru ve kesin bilgiler alabilirsiniz.Çok ciddi sorunlarınız varsa mutlaka bir üroloji uzmanına başvurun.

KAYNAK: www.kamusaati.com ( aktif bağlantı verilmeden bu yazının kopyalanması,kullanılması suçtur.Aksi durumlarda gereken yasal işlemler yapılabilir)