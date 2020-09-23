Keyifle Zayıflayın! Günde bir fincan kahve bakın nelere vesile oluyor..
Keyifle Zayıflayın! Kahve Kilo verdiriyor.. Zayıflamak için doğru kahve nasıl hazırlanmalı? Kahve diyeti nedir?Günde bir fincan kahve içerseniz vücudunuzda bakın neler oluyor? Güçlü antioksidan kaynağı nelerdir..İşte detaylar
Keyifle Zayıflayın! Kahve Kilo verdiriyor.. Zayıflamak için doğru kahve nasıl hazırlanmalı? Kahve diyeti nedir?Günde bir fincan kahve içerseniz vücudunuzda bakın neler oluyor?
Kahve yağ yakar mı? Zayıflamak isteyenlerin aklına gelen ilk sorulardan biri. Kahvenin yağ yakıcı etkisi birçok araştırmayla kanıtlanmış durumda, ama biz yine de bir bilene sorduk. Hangi kahve yağ yakar örneğin? Kahvenin faydaları arasında en dikkat çekenlerden biri de kahvenin yağ yakıcı özelliğidir. Yağ yakan kahveye can kurban diyor ve işi uzmanından dinliyoruz. Bu yazıda bu konuyu Nişantaşı’nda bir zayıflama kliniği bulunan, Genel Cerrahi Uzmanı/ Obezite ve Metabolik hastalıkların ameliyatları ile ilgilenen; Dr. Kaplan Baha Temizgönül ve ekibin Diyetisyeni Selvinur Pacci ile birlikte ele aldık.
Kahve çok iyi bir antioksidan kaynağı olduğu için kolorektal ve karaciğer kanserine karşı koruyucudur. Bunlara ek olarak, kahve yağ yakıcı özelliğe sahiptir. Kahve içeriğindeki kafein sayesinde yağ yakımını sağlar. Kafein, güçlü bir uyarıcı olup sinir sistemini uyarır. Uyarılan sinir sistemi “catecholamine” adlı madde salgılanmasını sağlar, bu sayede vücuttaki yağ hücreleri yakılır.
Kahvenin faydalarıyla başlayalım
Kahve sadece yağ yakımı üzerinde etkili değildir. Kahve içmek, daha enerjik olmanızı, fiziksel performansınızın artmasını sağlar; tip 2 diyabet, Alzheimer, Parkinson gibi hastalıkların ortaya çıkmasını önleyebilir; günde yüzlerce görevi yerine getiren karaciğerimizi korur; sizi daha mutlu ederek depresyonu önler.
Araştırmalar kahvenin yağ yakıcı özelliği için ne söylüyor?
Normal kilolu ve obez bireylerde yapılan bir araştırmada, bireyler her on iki saatte bir 100 miligram (mg) kafein almış. Araştırmanın sonucuna göre, obez bireyler 79 kalori daha fazla yakarken, normal kilolu bireylerin 150 kalori daha fazla yaktığı görülmüştür.
Sabahları aç karnına sade yapılan türk kahvesinin içerisine bir çay kaşığı hindistan cevizi yağı eklerseniz ve yanına mutlaka bol su da ekleyerek tüketmeniz sizleri hızlı bir şekilde zayıflamanızı destekleyecektir denemeye değer