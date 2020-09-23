Keyifle Zayıflayın! Günde bir fincan kahve bakın nelere vesile oluyor..

Kahve çok iyi bir antioksidan kaynağı olduğu için kolorektal ve karaciğer kanserine karşı koruyucudur. Bunlara ek olarak, kahve yağ yakıcı özelliğe sahiptir. Kahve içeriğindeki kafein sayesinde yağ yakımını sağlar. Kafein, güçlü bir uyarıcı olup sinir sistemini uyarır. Uyarılan sinir sistemi “catecholamine” adlı madde salgılanmasını sağlar, bu sayede vücuttaki yağ hücreleri yakılır.

Kahvenin faydalarıyla başlayalım

​Kahve sadece yağ yakımı üzerinde etkili değildir. Kahve içmek, daha enerjik olmanızı, fiziksel performansınızın artmasını sağlar; tip 2 diyabet, Alzheimer, Parkinson gibi hastalıkların ortaya çıkmasını önleyebilir; günde yüzlerce görevi yerine getiren karaciğerimizi korur; sizi daha mutlu ederek depresyonu önler.

Araştırmalar kahvenin yağ yakıcı özelliği için ne söylüyor?

Normal kilolu ve obez bireylerde yapılan bir araştırmada, bireyler her on iki saatte bir 100 miligram (mg) kafein almış. Araştırmanın sonucuna göre, obez bireyler 79 kalori daha fazla yakarken, normal kilolu bireylerin 150 kalori daha fazla yaktığı görülmüştür.

Sabahları aç karnına sade yapılan türk kahvesinin içerisine bir çay kaşığı hindistan cevizi yağı eklerseniz ve yanına mutlaka bol su da ekleyerek tüketmeniz sizleri hızlı bir şekilde zayıflamanızı destekleyecektir denemeye değer