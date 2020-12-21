Kayseri'de yetişen o bitki yani Gilaburu suyu,bağışıklığı da güçlendiriyor,hastalıklarla da savaşıyor!

Kayseri gilaburu,en iyi gilaburu suyu, gilaburu hangi hastalıklara iyi geliyor? Gilaburunun faydaları neler? Gilaburu meyvesi nasıl tüketilir? Gilaburu suyunun zararları Gilaburu suyu içeriğindeki asitler nedeniyle antikanserojen ve antioksidan özelliğe sahiptir. Antioksidanlar, vücutta serbest radikalleri bağlayarak, sağlığa zararlı birçok olumsuz etkiyi durdurmaktadır. Haberimizde

Doğa'da her derde bir çare var...Bitkiler hayatımızda önemli bir rol oynuyor.Özellikle sağlığımız için tüketeceğimiz bu özel bitkiler, birçok hastalıktan bizi koruduğu gibi,bazı hastalıkların tedavisinde de alternatif tıp olarak yanımızda oluyor..

Doğadaki mucize bitkileri saymakla bitiremeyiz.Ancak Kayseri ilimizde yetişen o mucizevi bitki gilaburu gerçekten birçok hastalığın önleyici tedavisinde ve aktif tedavi sürecinde de kullanılan bir bitki.

Gilaburu nedir?

Gilaburu, Adoxaceae familyasından kırmızı renkli, nohut büyüklüğünde bir meyve veren ağaç türü. Türkiye'nin farklı bölgelerinde "gilabolu, gilaboru, giraboru, kirabolu, frenk üzümü" gibi çeşitli isimlerle anılan gilaburu, içeriğindeki mineraller ve asit dolayısıyla "gençlik iksiri" olarak da anılıyor.



Daha ziyade Kayseri ve civarında yetişir. Bol miktarda su ile yetiştirilir. Acımsı bir tadı vardır. Ekim ayı içerisinde dalından toplanarak yıkanır ve arpa ile birlikte mayalanmak üzere bol su ile şişelenir.

Gilaburu meyvesi nasıl tüketilir?

Eğer zamanınız kısıtlıysa en hızlı ve kolay tüketim şekli, salamura içerisinden meyve tanelerini alıp direkt olarak tüketmektir.

Direkt olarak tüketemiyorsanız salamura kavanozundan çıkarttığınız gilaburunun suyunu sıkarak içebilirsiniz. Bu iki yöntemi de kendinize uygun bulmadıysanız, dilerseniz suyu sıkılan meyvenin kabuklarını kaynatarak da içebilirsiniz.

Faydaları bilimsel olarak kanıtlanan gilaburu, son yıllarda Türkiye’de de rağbet görüyor. Ekim ayının ilk haftasında hasadı tamamlanan gilaburu, salamura olması için şişelere doldurularak bekletiliyor. Kış aylarında meyvesi ezilen gilaburu tatlandırılarak meyve suyu şeklinde içiliyor. Peki, gilaburunun faydaları neler?

Gilaburunun faydaları neler?

Yoğunlukla Kayseri'nin Bünyan ilçesi ile civarında yetişen ve "gilaburu" bitkisi, böbrek taşı düşürme ve ağrı kesici özelliğinin bilimsel olarak kanıtlanmasıyla eczanelerde takviye edici gıda olarak satılıyor.

Yüksek miktarda C vitamini içeren gilaburu ve gilaburu suyu böbrek hastalıklarına, astım, romatizma, yüksek tansiyon, kabakulak, uyku bozukluğu gibi sorunlara iyi geliyor.

Gilaburu kabuğunun kramplara ve kas gerginliklerine iyi geldiği söylenmektedir.

Gilaburu kabuğun fazla görülen regl kanamalarına karşı da etkili olduğu söylenmektedir.

İdrar söktürücü bir etkisi olan gilaburu vücuttan fazla suyu uzaklaştırarak ödem ve ödeme bağlı şişkinliklerin de hızla geçmesini sağlıyor.

Böbrek taşının düşmanı Gilaburu!

Gilaburu suyu hem lezzetli hem de faydalı bir içecek olarak hayatınızda yer edinebilir. Gilaburu suyunun faydaları arasında ilk sırayı ciddi ağrılara yol açan böbrek taşı rahatsızlığı alıyor. Gilaburu, bazılarınızın bildiği bazılarınızın ise belki de adını dahi duymadığı üzüme benzeyen bir meyvedir. Sağlıktan güzelliğe birçok kullanım alanı vardır. Kayseri ve civarında yetişir. Endemik bir bitkidir. Gilaburu, suyu sıkılarak tüketilir.

- Böbreklerin çalışmasını arttırır ve böbrek taşlarını ve kumunu düşürmeye yardımcı olur.

- İdrar söktürür ve kabızlığı giderir.

- Adet sancılarını azaltır ve aşırı kanamaları önler.

- İdrar yolu hastalıkları ve prostata karşı faydalıdır.

- Romatizma hastalarına çok iyi gelmektedir.

- Sakinleştirici etkileri ile spazmları çözer ve uykusuzluğa iyi gelir.

- Yaşlanmanın etkilerini geciktirir.

- Tansiyon ve kalp hastalıklarına iyi gelir.

- Astım hastalıkları,

- Sara nöbetleri (epilepsi),

- Kabakulak,

- Doğum sonrası spazmlar,

- Gilaburu suyu, ayrıca safra kesesi hastalıkları ile bazı karaciğer hastalıklarına da iyi gelmektedir.

- Gilaburunun bazı kanser tümörlerini azaltmada olumlu etkileri vardır.

- Zayıflama konusunda da oldukça etkilidir.

Gilaburu suyu içeriğindeki asitler nedeniyle antikanserojen ve antioksidan özelliğe sahiptir. Antioksidanlar, vücutta serbest radikalleri bağlayarak, sağlığa zararlı birçok olumsuz etkiyi durdurmaktadır.

Gilaburu suyunun zararları

Gilaburu asitli bir yapıya sahip olduğu için gilaburu suyunu mide ve bağırsaklarında ülser sorunu olan kişiler içmemelidir.

Çoğu zaman bu yan etkilere rastlanılmamış olsa da gilaburu tüketimi bulantı, kusma ve ishale sebep olabilir. Ayrıca çeşitli alerjik yan etkilerin oluşmasını önlemek adına, herhangi bir yan etki görüldüğünde gilaburu tüketimi bırakılmalı ve bir doktora danışılması doğru olacaktır. Bu tip önlemler alarak herhangi bir zarara maruz kalmadan, sağlıklı bir şekilde gilaburu tüketebilirsiniz.

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