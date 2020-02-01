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Katil Virüs'ten Korunmak İçin Önemli Uyarılar!

Katil Virüs'ten Korunmak İçin Önemli Uyarılar

Katil Virüs'ten Korunmak İçin Önemli Uyarılar!
01 Şubat 2020 Cumartesi 15:29

Katil Virüs'ten Korunmak İçin Önemli Uyarılar!

SİRKE PANZEHİRDİR İDDİASI YANLIŞ

Son zamanlarda sosyal medyada sıkca "koronavirüsün panzehri üzüm sirkesi" olarak paylaşımların gerçeği yansıtmadığını tamamen yalan  söyleyerek "Sirkenin antibakteriyel özelliği var. Ancak koronovirüs gibi ciddi ve henüz çok yeni olan virüse karşı koruyucu olmadığını  anlatmalıyız . Henüz içeriği bilinmeyen bir virüse karşı savaşta ezbere tavsiyede bulunmak sağlık için önemli risk arz eder. Sirkeyi sofranızdan eksik etmeyin,  salatalarına katın temizlik suyunuza katın ama çok da fazla güvenilir olmadığını anlayın " dedi.

Uzmanlar yapttığı açıklamalarda bağışıklığı güçlendirmek ve vücudu korumak adına Bolca  soğan, sarımsak, sirke tüketimi ve temizlik için antibakteriyel değil doğal  sabun kullanmak gerektiğini açıkladı,

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Kartal, halen aşısı ve tedavisi olmayan yeni tip corona virüsüne  ve diğer mevsimsel virüslere karşı hazırlıklı sağlamak amaşlı doğal beslenme  formülünü hayata geçirme konusunda tavsiyelerde bulundu . Bu günlerde soğan, sarımsak, sirke ve sabun dörtlüsünü daha yoğun fazla tüketerek vücudu dezenfekte ederek  hazırlamanın önemine değinen Prof. Dr. Kartal "Sirkenin antibakteriyel ve dezenfektan özelliği mevcut . Soğan ve sarımsak en güçlü doğal kalkan görevi gören sebzeler ve süper etkili şekilde mikropları yok eder . Bütün uzmanların tekrar tekrar değindikleri  gibi temizlik çok mühim bir yere sahip . Ellerimizi her zamankinden daha sık ve daha özentili şekilde  sabunla yıkamalıyız" diye seslendi.

ANTİBAKTERİYEL DEĞİL NORMAL SABUN

Salgın duyduklarımızdan kişilerin antibakteriyel ürünlere yönelimin arttığını savunan Prof. Dr. Kartal, bakterilerden muhafaza olmak ve varsa arındırmak maksadı ile  ellerin yıkanmasının mühim olduğunu açıklayarak "Ancak antibakteriyeller yerine normal sabun kullanılmalı . nedeni ise bizim vücumudumuzun da bir mikrobiyatası mevcut. Antibakteriyeller virüslerle birlikte vücudun doğal faydalı mikrobik dengesini de  ortadan kaldırır ki bu durum bizim bağışıklığımızın yüksek tutulmasında çok mühim rolü var" açıklamalarında bulundu.

Türk mutfağı bakteriyel hastalıklara karşı en önemli kalkanın olmazsa olmazı soğan ile sarımsak bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Kartal "Kokusunun rahatsız ediciliği yüzünden çiğ  tüketilmekten uzaklaşılan soğan ve sarımsağın içindeki maddeler vitaminler hücre zarına kadar uzanarak bakteriyel hücre ölümü sağlar. Yemeğin içinde de fayda sağlayan  bu ikili ancak çiğ yediğinizde ağzınızı yakan  o acı tat  bütün bakteri  ve mikropların ölümünde bir numaralı silahtır " diye bahsetti.

ADA ÇAYI VE KEKİK SUYU DA SÜPER ETKİ

Bakteriler ile savaşma adına adaçayı ve kekik suyunun da mühim bir yerinin olduğunu hatırlatan  Dr. Kartal "Demleyerek bir miktar adaçayı ya da baz miktarda kekiği üzerine kaynar su ekleyip demlerseniz bu çayı tüketin kullanın. Bu çaylar ile ayrıca agız ve boğaz  gargarası yaparak da müthiş fayda alırsınız ağız içindeki ve boğazınızdaki hastalık yapan bakterileri ve virüsleri öldürür" dedi.

TAZE SIKILMIŞ MEYVE SUYUNU İLE VÜCUDA BOLCA VİTAMİN YÜKLEYİN

Dr. Kartal, hastalık mevsimi olan şu dönemde C vitamini açısından zengin olan  portakal, greyfurt  mandalina  nar gibi yiyecekleri meyvelerin ya da sularından bolca tüketin bu vesile ile vücudu hastalıklara karsı korur önlem amaçlı beslenme düzeni çok mühim şeklinde açıklamalar yaptı.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Corona virüsü #katil virüs
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