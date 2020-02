Kan Gurubuna Göre Nasıl Beslenmeli? A Kan gurubu kişiler Kesinlikle o Besini Tüketmemeli !! İşte Detaylar..

Kan grubu A Olanların Ataları Yeryüzündeki İlk Vejetaryenleri Temsil Ediyor

Kan grubu 0 olanların ilk insanları simgelediklerini açıklamıştık. İlk kan grubunun 0 olması bir rastlantı olamaz . Mağaralarda yaşayan ilk insanlar, vahşi hayvanları avlayıp, onların etleriyle karınlarını doyuruyorlar. Çevrelerindeki ağaçların meyvelerinden ve otlardan yararlanmak akıllarına hiç gelmemiştir . . Onlar, vicutlarında A grubu kan . Araştırmalara göre, A grubu, Asya ya da Ortadoğu'da, M.Ö. 25 bin-15 bin Senelerinde meydana gerdi . Yeni çevre koşullarının bir sonucuydu bu. Yeni taş devrinin insanları yavaş yavaş toprağı işlemeye başlamışlardı ve artık doğada yetişen bitki ot gibi şeylerle besleniyorlardı.

ENFEKSİYONLARA DİRENÇLİ

0 kan grubundan A grubuna hızlı bir şekilde geçmenin sırrı nedir? İnsanoğlu hayatta kalma savaşı içerisindeydi. Çeşitli sağlık problemlerine karşı güçlü olmak mecburiyetindedirler. Ve A grubu kan a sahip onlara bu gücü sağlıyordu. o ilk insanlar, vücutlarındaki kanı çektirip diğerine A grubu kan nakli sağlayamazlar. Beslenme düzenlerinin farklılaştırılması , kanlarının tamamına yakını da farklılaştı ve yeni bir kan grubu türü meydana getirildi . A grubu kan, enfeksiyonlara karşı çok daha fazla dirençliydi. Bugün bile kolera ve çiçek gibi bulaşıcı hastalıklardan kurtulmayı becerebildi .

Bugün Batı Avrupa'da en çok bilinene kan grubunun A grubu olduğunu açıkca belirtebiliriz . Akdeniz, Adriyatik ve Ege yerlerinde gerçekleşenler büyük çoğu A grubuna ait . Doğu Asya'da A grubunun en çok olduğu ülke Japonya olmuştur

A GRUBUNUN ÖZELLİKLERİ

Onlar ilk et yemeyenlerdir

Ektiğini biçerler

Sindirim sistemi alıngandır

Bağışıklık sistemi çok dayanıklıdır

Yerleşik beslenme ve çevre koşullarına çok rahat alışır

Stresi Önleyebilir stres kontolü vardır

Güçlü ve sağlıklı olması adına için sebze meyva ağırlıklı beslenme tarzı uygulamalıdır.

DİYETİ NASIL OLMALI

Günümüzde giderek çogalan 'ayaküstü atıştırma' uygulamasının A grubuna dahil kişiler için yararlı bir beslenme şekli olmadığı bellidir . Aslında bu tür yeme alışkanlığı herkes için faydalı değil özellikle A grubu insanının böyle uygulamalardan kaçınması şarttır . Kan grubu A olan Amerikalılar için kan grubuna uyumlu beslenme düzenine alışmak kolay olmuyor . Bildiğiniz gibi Amerikalılar et ve patates ağırlıklı besinlere çok yatkınlar. Bu alışkanlıktan vazgeçip soya proteinleri ve tahıl ürünleri ve sebzelere ağırlık lı yemeliler . A grubuna ait olanlar olanakları elverdiğince doğal yiyecekler ile beslenmeli.

A GRUBU ET KESİNLİKLE YEMEMELİ

A grubu için hazırlanan diyetine uymak ta kilo vermeyi sağlar. Metabolizma için A grubu, 0 grubunun tam tersidir. A gurubu kişiler kırmızı et tükettiklerinde zaman ağırlık hissederler, enerji kaybı yaşarlar. Bunun yanı sıra proteinli besinler ve sebzeler bu kişilere enerji sağlar , daha dinamik olmalarını gerçekleştirir. A grubundakiler zaman zaman vücutlarının su hapis etmesinden şikayet ederler . Sindirim sistemleri uygunsuz yiyecekleri hazmettmekte geciktiği için vücutta su oluşturur . 0 grubundakiler için et, vücuda enerji veren bir yakıttır. A grubundakiler ise eti yağ olarak vücutlarında depolarlar. A grubundakilerde mide asidi çok az miktardadır .

SÜTLÜ BESİNLER DE ÇOK ZOR SİNDİRİLİR

A grubu kişilerin sütlü besinleri sindirmeleri de çok zor olur . Bunlar ensülin reaksiyonunu çoğaltmak adına metabolizmada yavaşlama yaşanır. Dahası sütlü gıdalar doymuş yağ oranı çok fazladır. Bu durumda özellikle şişmanlığa ve diyabet rahatsızlığına davetiye çıkarır

DENİZ ÜRÜNLERİ RAHATÇA YİYEBİLİR

A grubundakiler, sağlıklı bir şekilde kilo verilmesi için her türlü eti yemek listelerinden kaldırmalı . Mümkün olduğu kadar az et tüketilsin. Ayaküstü lokantalarını dolduran şahısların kalorisi fazla ve yağ oranı çok yüksek olan besinler ile beslendiklerini belli bişey. Bu şahısların büyük bir kısmının kan grubu A olabilir. Et içerikli besinlerden vazgeçip vejetaryen olmak zaman alabilir. Bu işe birdenbire değil ağır ağır yapmalı. Et yerine haftada iki üç kez balık tüketmeli.

. Sarmısak her kan grubu için yararlıdır, fakat en fazla yarar sağlayan kan grubu A'dır.

Günde üç öğün meyve yenmeli. Erik ve vişne gibi meyveler yenilmeli. Tropikal bölgelerde yetiştirilen meyvelerin hiçbiri A grubuna dahil olan kişilere tavsiye edilmiyor.

KAN GRUBU A OLANLARA ÖNERİLER

Kan grubu A öncelikle B12 eksikliğine karşı önlem almalılar. B vitamini türlerinin eksikliği hissedilmeyebilir. C vitamini takviyesi gereklidir ama dozunun az olmaması şartıyla (250 miligramı aşmamalı.)

Orta yaştaki kişiler günde 300-600 miligram kalsiyum takviyesi yapılmalı . Anlaşıldığı üzere vücut demir ihtiyacını kırmızı etten karşılarlar. A grubunun diyetinde kırmızı et bulunmadığı için doktor kontrolünde demir takviyesi gerçekleştirilmeli

A grubundaki insanlar ilk olarak Uzakdoğu spor yapmayı öneriyor. Seçilen gıdalar kadar, seçilen spor türlerinin de önem arz ettiği göz ardı edinmemeli.

Hatha Yoga (30 dakika) haftada 3-5 kez

Hızlı yürüme (30 dakika) haftada 2-3 kez

Yüzme (30 dakika) haftada 3-4 kez

Dans (30-45 dakika) haftada 2-3 kez

Aerobik (30-45 dakika) haftada 2-3 kez

Gerinme (15 dakika) haftada 3-5 kez

Bu aktiviteler de muhakkak olmalıdır .