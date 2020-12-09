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Kamu çalışanları dikkat! Bakanlıktan herkese aşı tablebi!

Kamu çalışanları dikkat! Bakanlıktan herkese aşı tablebi! Kamu çalışanları dikkat! Herkes için aşı tablebi yapıldı. Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci imzasıyla gönderilen yazıda Koronavirüs ile mücadele ile ilgili önümüzdeki günlerde başlanacak olan ve dört aşama olarak planlanan aşı çalışmasında sağlık çalışanlarının öncelikli olarak bu kapsama alınmasının doğru bir yaklaşım olduğuna dikkat çekildi.

Kamu çalışanları dikkat! Bakanlıktan herkese aşı tablebi!
09 Aralık 2020 Çarşamba 12:55

Kamu çalışanları dikkat! Bakanlıktan herkese aşı tablebi!

Kamu çalışanları dikkat! Bakanlıktan herkese aşı tablebi! Kamu çalışanları dikkat! Herkes için aşı tablebi yapıldı. Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci imzasıyla gönderilen yazıda Koronavirüs ile mücadele ile ilgili önümüzdeki günlerde başlanacak olan ve dört aşama olarak planlanan aşı çalışmasında sağlık çalışanlarının öncelikli olarak bu kapsama alınmasının doğru bir yaklaşım olduğuna dikkat çekildi.

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Türkiye Kamu Sen; Koronavirüs ile mücadele devam ederken merakla beklenen aşı çalışmaları ile ilgili olarak, tüm kamu çalışanları için aşılamanın birinci grup içerisinde yapılması adına Sağlık Bakanlığı'na yazı gönderdi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖNCELİKLİ OLMASI DOĞRU BİR YAKLAŞIMDIR

Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci imzasıyla gönderilen yazıda Koronavirüs ile mücadele ile ilgili önümüzdeki günlerde başlanacak olan ve dört aşama olarak planlanan aşı çalışmasında sağlık çalışanlarının öncelikli olarak bu kapsama alınmasının doğru bir yaklaşım olduğuna dikkat çekildi.

TÜM KAMU ÇALIŞANLARINA AŞI YAPILMALI

Önder Kahveci Bakanlığa gönderdiği yazıda, sağlık çalışanları ile birlikte bütün kamu çalışanlarının da aşılama çerçevesinde birinci grup içerisinde yer alması gerektiğinin altını çizdi.

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