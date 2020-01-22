İşçi ve Memurlar Ayda Kaç Kez İstirahat Raporu Alabilir?

Bir çalışanın kaza geçirmesi veya özellikle kış dönemlerde artan virüsler soguk alğınlıgı başta olmak üzere birçok hastalıga neden olur hastalıklar gibi çalışmasına engel olan sağlık problemleri neden olan durumlarda bir sağlık kuruluşundaki doktor tarafından kendisine verilen rapor vasıtasıyla istirahat hakkı verilmiş olur . Bu rapora iş görmezlik belgesi denilmektedir. Kişi iş görmezlik belgesi aldığı takdirde iş yerine gelmek ya da çalışmaya devam etmekle yükümlü değildir. Raporun süresi doktor tarafından işçinin sağlık sorununa bakılarak tanımlanır . Ancak çalışanın uzun süreli ya da sık sık aldığı rapor çalışma düzenin de olumsuz faktörler oluşturabilir , bu nedenle belirlenen bu sürelerde bazı yasal sınırlandırmalar vardır . Rapor durumunun istismara çok açık olmasından da kaynaklanan güvensizlik nedeniyle işveren tarafından olumsuzluk yaşanabilir . Peki, işçi ayda kaç kez rapor alabilir? İşte hem işçi hem de işveren tarafından oldukça merak edilen konuya alakalı detayların bulunduğu haberimiz…

İŞÇİ AYDA KAÇ GÜN RAPOR ALMA HAKKINA SAHİPTİR?

Çalışan hastalık durumunda iş yeri hekimine Bu durumu kaynaklı başvuru yapabilir. İşe gelmesine engel bir durumun anlaşılmasında iş yeri hekimi çalışana 2 gün maksimum istirahat raporu düzenleyebilir. Aile doktorları ise tek sefere mahsus en fazla 10 günlük rapor verebilirler. 10 günün sonunda ise tekrar doktora gidilerek değerlendirme yapılır. Kontrol raporunun ardından ya işe dönebileceği ya da tekrar en fazla 10 günlük rapor kullanabileceği yönünde karara varabilir . Bu durumda aile hekimleri en fazla iki kez ve maksimum 20 günlük istiharat raporu düzenleyebilir .

Aile hekimleri dışındaki sağlık kuruluşlarındaki bir doktora muayene olunmuş ise yine tek seferde maksimum ve hastanın sağlığı gözetilerek 10 günlük rapor verilebilir. Aile hekimlerinden farklı olarak diğer doktorlar yılda fazla 40 gün rapor verme hakkına sahiptir . 40 günü aşan bir rapor varsa Sosyal Güvenlik Kurumu bu raporu inceleyerek gerekli görülmesi halinde işçiye iş görmezlik ödeneği verir ve bu süre zarfında işçi maaş alma hakkından muaf olur.

Heyet raporları ise çalışanın çok daha ciddi rahatsılık sakatlanma kaza geçirme gibi mazeretler le ve iyileşme süresi daha uzun olan sağlık sorunlarında devreye girer. İş yeri doktorunun , aile hekiminin ya da diğer hekimlerin tek başına verdikleri raporların yetersiz kaldığı durumlarda sağlık kuruluşlarındaki heyet raporuna başvurulur. Heyet raporunda birden fazla hekimin onayı alınarak oluşturulmaktadır.

Heyet raporları en fazla 6 ay süresince olup hayati durumların söz konusu olmasında bu süre uzatılabilir.

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