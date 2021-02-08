İmplant diş nedir, diş implantı ne demektir? İmplant diş fiyatları? (2021)

İmplant diş nasıl yapılır? İmplant tedavisinin yan etkileri, riskleri, zararları veya dezavantajları var mı? İmplant diş fiyatları? (2021) İmplant diş güvenilir mi ve ömrü ne kadar? İmplant tedavisi sürecinde beslenme nasıl olmalı?
İmplant diş nedir, diş implantı ne demektir?
İmplant (diş) nedir: çeşitli nedenlerle kaybedilen dişlerin yerine yerleştirilen ve görünüş, fonksiyon ve estetiği yeniden kazandıran protez (yapay) diş köküdür. İmplant, halk arasında implant diş, implant çivi, vidalı diş veya çakma diş olarak bilinir. Yapılan işleme ise kemik içi implant uygulaması denir.
İmplant hangi maddeden / malzemeden yapılır?
Diş implantı, vücut tarafından, vücudun parçasıymış gibi kabul edilen ve vücuda uyumlu titanyum malzemeden imal edilir. Aslında bu malzeme, çene kemiğine yerleştirilen titanyum vidadır.
İmplant diş tedavisi ne kadar sürer?
İmplant diş tedavisi süresi, her hastaya, implant sayısına ve uygulanacağı yerdeki kemik kalitesini artırmaya yönelik ek işlemler yapılıp yapılmayacağına bağlı olarak değişiklik göstermekte olup, (implantın yerleştirilmesinden kronların (kaplamaların) takılmasına kadar) ortalama 3 aydır. Örneğin implant tedavisi bazı hastalarda bir hafta gibi kısa bir sürede tamamlanırken bazı hastalarda altı aya kadar uzayabilmektedir.
İmplant diş tedavisi kimlere yapılabilir?
İmplant diş tedavisi; Ağız, çene sağlığı ve genel sağlık durumu elverişli olan herkese yapılabilir.
İmplant tedavisi kaç diş eksikliğinde uygulanabilir?
Tek diş eksikliği, kısmi (birden çok) diş eksikliği ve tam dişsizlik durumlarının her birinde implant tedavisi uygulanabilir.
İlk muayene niçin yapılır?
İlk muayene, hastanın implant diş tedavisine uygun olup olmadığının belirlenmesi için yapılır. Muayene esnasında dişlerin panoramik radyografi veya üç boyutlu görüntüsü (tomografi) alınır ve modelleme işlemleri yapılır. Hangi çeşit ve marka implant uygulanacaksa ona karar verilir.
Ameliyat öncesi muayene esnasında tomografi çektirmek zorunlu mudur?
Bütün diş hekimleri implant yapabilir mi?
Çocuklar için diş implantı yapılır mı?
Eksik her bir diş için implant yaptırmak gerekir mi?
Damak (hareketli) protez kullanan hastalar implant yaptırmalı mı?
Protezler yapılana kadar dişsiz mi kalacağım?
İmplantta flepsiz (dikişsiz) cerrahi nedir?
1. İmplant Üstü Sabit Protezler:
2. İmplant üstü hareketli protezler
- İmplant üstü barlı protez
- İmplant üstü locator protez
- Yapımı tamamlanmış panoramik çene filmi görüntüsü
All On 4 ve All On 6 tekniği (bir günde implant) nedir?
İmplant üstü kronların (kaplamaların) çeşitleri nelerdir?
- - İmplant Üstü Döküm Seramik Kaplama (Smante)
- - İmplant Üstü Döküm Seramik Kaplama (Vidalı Sistem)
- - İmplant Üstü Eos Seramik Kaplama (Smante)
- - İmplant Üstü Eos Seramik Kaplama (Vidalı Sistem)
- - İmplant Üstü Zirkonyum Kaplama (Smante)
- - İmplant Üstü Zirkonyum Kaplama (Vidalı Sistem)
İmplant diş nasıl yapılır? Adım adım diş implantı süreci:
- · İmplant sürecinde hekiminiz tarafından ilk muayeneniz gerçekleştirilerek gerekli tetkikler yapılır. Son teknoloji Tomografi cihazlarımız ile röntgeniniz çekilerek implant tedavisi için ağız-çene yapısının ve sağlığının uygun olup olmadığı değerlendirilir. Bunun yanında genel sağlık durumunuz dikkate alınarak gerekli tetkikler istenebilir.
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- · İmplant tedavisine uygun olduğunuz tetkikler sonucunda belirlendikten sonra Tomografik veriler (3D Görüntüleme) yoluyla implant yerleştirilecek bölgeler diş hekiminiz tarafından tespit edilir.
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- · Çene yapınıza uygun implantın hangisi olduğu, işlemlerin yaklaşık ne kadar süreceği, ameliyat öncesinde ve sonrasında nelere dikkat edileceği ve fiyat bilgisi hakkında diş hekiminiz ayrıntılı olarak sizi bilgilendirir.
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- · Hasta ve hekim müsaitse aynı gün işlemlere başlanabilir, aksi taktirde uygun bir tarihe randevu verilir. İmplant yerleştirme ameliyatınız lokal anestezi veya genel anestezi yöntemi ile yapılabilir. Hangi yöntemin uygulanacağına hekiminizle birlikte karar verebilirsiniz.
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- · Diş eti hastalıklarından dolayı kemik kaybınız veya kemik yetersizliğinizin olması durumunda sorunlu bölge kemik greftleme yoluyla kemik dokusu bakımından istenilen yoğunluğa getirilir.
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- · İmplantlarınız basit bir operasyon ile yerleştirildikten sonra kemiğin iyileşmesine kadar geçen ortalama 3 aylık bekleme sürecinde hekiminiz birkaç kez kontrole gelmenizi isteyebilir.
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- · Bekleme süreci sonunda, hekiminiz implant üstü protezlerinizin ölçü ve provaları için size randevu verecektir. Provalarda sizin ve hekiminizin onayladığı implant üstü protezlerinizin son randevuda takılmasıyla tedaviniz sona erecektir.
Kemik içi implant uygulaması iki aşamada yapılır. Bu evreler:
1. Aşama - Çene kemiğine implant vidası (yapay diş kökü) yerleştirilmesi:
2. İkinci aşama - İmplant üstü kronun (kaplamanın) takılması:
İmplant diş tedavisinin avantajları nelerdir?
• Estetik olarak doğal dişe çok yakın bir görünüm sağlar. Böylece görünüm ve kullanış itibariyle diğer dişlerden ayırt edilmesi zordur.
- - Protezlerin hareketli olma zorunluluğunu ortadan kaldırır.
- - Yüksek kaliteli implantlar iyi bir bakım ile ömür boyu kullanılabilir.
- - İmplant dişler doğal dişlerle aynı fonksiyonu yerine getirir ve beslenme veya diş bakımında zorluk çıkarmaz. Normal çiğneme hissini verir.
- - Az bakım gerektirir. Ana dişlerinizde olduğu gibi implant yapılmış dişlerinizi fırçalamak ve diş ipi kullanarak bakım yapmak kolaydır.
- - Özgüven hissi verir ve estetik gülüş kazandırır.
- - İşlemler esnasında komşu dişlere müdahale edilmez ve yalnızca ilgili diş üzerinde işlem yapılır.
- - Dental implantlarda, takma dişleri yerinde tutmak için başka bir materyal veya malzemeye ihtiyaç yoktur.
- - Temel olarak implant, diş protezlerinin yükünü gerçek bir diş kökü gibi üzerine aldığından çok daha doğal, sağlıklı bir çiğneme hissi, konuşma ve görüntü vermektedir. Bu nedenle implant diş tedavisi, olmayan dişlerin yerine uygulanan en doğru tedavi yöntemidir.
İmplant tedavisinin yan etkileri, riskleri, zararları veya dezavantajları var mı?
İmplant uygulanacak yerde yeterli kemik yoksa nasıl bir yöntem uygulanır?
İmplant hangi durumlarda uygulanamaz?
- - Tedavi edilmemiş diş çürüğü veya aktif periodontal (diş eti) hastalığı bulunması durumunda,
- - İyileşmeyi etkileyen sistemik hastalıklar olması durumunda (bu minvalde hastalığın ilgili doktorundan “ameliyat olabilir“ onayı alınması gerektiği),
- - Kan pıhtılaşma sorunları bulunduğunda,
- - Bağışıklık sistemindeki aksaklıklarda,
- - Yoğun alkol ve uyuşturucu kullanımında,
- - Hamilelerde,
- - Baş ve boyun bölgesine yüksek oranda radyoterapi uygulanmış kişilerde,
- - Yüksek tansiyon, bağ dokusu hastalıkları, hemofili ve önemli bağışıklık sistemi yetersizlikleri gibi kronik hastalıkları olan kişilerde,
İmplant tedavisi sırasında ve sonrasında diş ağrısı ve acı hisseder miyim?
İmplant diş fiyatları? (2021)
Yapılacak muayene ile çene yapınıza uygun implant markasını ve tipini hekiminizle birlikte belirleyecek ve 2021 yılı fiyatlarını öğreneceksiniz. Muayene sonrası implant diş yaptırmak veya yaptırmamak tamamen size bağlıdır.
İmplant diş fiyatları neden farklılık gösterir?
Çok sayıda marka ve türde implant üretildiği için fiyatlar da o oranda farklılık gösterir.
İmplant diş tedavisinde toplam fiyatı belirleyen faktörler nelerdir?
Uygulanacak implant sayısı, markası, tipi, kullanılacak olan kronun (kaplamanın) çeşidi ve gerekli olabilecek ek işlemler toplam fiyatı belirlemektedir. Fiyat bilgisini öğrenmek için muayene olabilirsiniz.
İmplant diş bakımı nasıl yapılmalı?
Diş bakımı ana dişlerinize uygulayacağınız bakımdan farksızdır. Düzenli fırçalama, diş ipi kullanımı ve rutin diş hekimi kontrolleri implantlarınızın uzun ömürlü olması için yeterlidir.
Yerli ve yabancı implant markaları (çeşitleri):
|• NUCLEOSS
|• SKY (BREDENT)
|• NEOSS
|• DTI (DTI IMPLANT SISTEMLERI)
|• MEGAGEN
|• MEDENTIKA
|• ITI-STRAUMMANN
|• CAMLOG
|• IMPLA
|• DENTALTECH
|• ITI-SL-ACTIVE
|• DENTSPLY FRIADENT
|• ASTRA TECH
|• EXACTA
|• NTA
|• GEASS
|• MIS IMPLANTS
|• KEYSTONE DENTAL
|• OSSTEM
|• MICERIUM
|• EVOSS
|• PH
|• TAG
|• RESISTA
|• IMPLANCE
|• SHACKLETON
|• NHI (NANOPLANT HÖCHST IMPLANT)
|• SWEDEN & MARTINA
|• BIOMET3I
|• THOMMEL MEDICAL
|• NOBEL BIOCARE (BRANEMARK)
|• ZIMMER DENTAL
Dünyada 300'den fazla implant türü ve markası bulunmaktadır. Muayene sonucunda hekiminizin görüşünü alarak size en uygun ve en iyi implantı seçmenizi tavsiye ederiz.
İmplant diş tedavisinin alternatifleri var mı?
İmplant tedavisinin alternatif tedavileri köprüler ve takıp çıkarılabilen (takma) dişlerdir. Ancak bunlar implant diş tedavisine göre çok konforsuz tedaviler olarak bilinmektedir.
1. Köprü diş ile implant diş arasındaki farklar (Karşılaştırma)
|Köprü Diş
|İmplant Diş
|Çene Kemiği
|Komşu dişlerden destek alır.
|Çene kemiğine sabitlenir ve çene kemiğinden destek alır.
|Durum
|Komşu dişlerin de küçültülerek köprüye dahil edilmesi gerekir.
|Komşu dişlere herhangi bir işlem yapılması gerekmez.
|Ömrü (Kullanım süresi)
|Genellikle 7 ila 10 yıl arasında ömrü vardır. (Köprü fiyatları uygun olsa da; her 7 ila 10 yılda bir değiştirilmesi gerekir.)
|15+ yıldan fazla ömrü vardır. (İyi bir bakımla ömür boyu kullanabilirsiniz).
|Maliyet
|İmplant dişe göre ucuzdur.
|Köprü dişe göre pahalıdır.
|Cerrahi Durum
|Cerrahi işleme gerek yoktur.
|Cerrahi işlem gerektirir.
|Yapım Süresi
|En fazla bir hafta gibi kısa bir süre.
|Ortalama 3 ay.
2. Takma diş ile implant diş arasındaki farklar (Karşılaştırma)
|Takma dişler
|İmplantlar
|Çene Kemiği
|Zamanla kemik kaybı meydana gelebilir ve yüz yapısının daha da kötüleşmesine neden olabilir.
|Yüz yapısını korumak için çene kemiğini uyarır ve korumaya yardımcı olur.
|Destek
|Diş etlerine oturur, acıtır, kayabilir ve rahatsızlığa neden olabilir.
|Ana dişler gibi çene kemiğine sabitlenir, kaymaz, rahatsızlığa neden olmaz.
|Ömrü (Kullanım süresi)
|Genellikle 7 ila 15 yıl arasında sürer.
|15+ yıldan fazla ömrü vardır. (İyi bir bakımla ömür boyu kullanabilirsiniz).
|Maliyet
|Daha uygun fiyatlı ancak genellikle daha az etkili.
|Daha yüksek fiyatlı ancak uzun vadede daha etkili.
|Duygu
|Alışmak için uzun zaman gerektirir ve doğal hissettirmez.
|Ana dişler gibi hissedersiniz.
|Görünüm
|Gevşerse veya rahatsızlığa neden olursa farkedilebilir.
|Yanaklarınızı ve dudaklarınızı destekler. Doğal görünüm sağlar.
|Bakım
|Temizlik için düzenli olarak çıkarılması gerekir.
|İmplantlar sabittir. Fırça ve diş ipini ana dişlerinize işlem yapar gibi kullanabilirsiniz.
|Konuşma
|Konuşmaya müdahale edebilir. Konuşurken zorlanabilirsiniz. Belki yerinden çıkabilir.
|Konuşmada sorun yaşamazsınız.
|Beslenme
|Bazı sert veya yapışkan yiyeceklerden kaçınmanız gerekir.
|Çiğneme fonksiyonunu tam olarak kazandırır.
|Cerrahi Durum
|Cerrahi işleme gerek yoktur.
|Cerrahi işlem gerektirir.
İmplant diş güvenilir mi ve ömrü ne kadar?
İmplant tedavisi uzun yıllardır yüksek başarı ve memnuniyet oranlarıyla tüm dünyada tercih edilen güvenilir bir tedavidir. İmplantlarınızı iyi bir diş bakımı ile ömür boyu kullanabilirsiniz.
İmplant neden oynar veya sallanır?
- - İmplant üstü protezlerin uygun yapılmaması,
- - Çene kemiği ve diş etinin sağlığının bozulması (hastanın ağız hijyen kurallarına uymaması, implant operasyonu sonrasında gelişen sistematik hastalıklar vb.)
- - Hastaların (özellikle hareketli protez kullananlarda) protezlerin kullanım tavsiyelerine uymamaları durumlarında implant oynayabilir veya sallanabilir.
İmplant geri sökülür mü?
Bir günde implant ve protez mümkün mü?
Vücudun implantı kabul etmemesi gibi bir durum var mı?
Diş tedavisi gündelik yaşantıyı etkiler mi?
Tedavi sonrası iyileşme döneminde nelere dikkat edilmelidir?
İmplant tedavisi sürecinde beslenme nasıl olmalı?
İmplant tedavisi sonrasında ağız ve diş bakımı nasıl olmalı?
Bu makalede implant diş, implant nedir, hakkında merak edilen sorular cevaplanmıştır. Bu nedenle implant hakkında verilen bilgiler, teşhis veya tedavi yerine geçmez.