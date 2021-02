İmplant diş nedir, diş implantı ne demektir? İmplant diş fiyatları? (2021)

İmplant diş nasıl yapılır? İmplant tedavisinin yan etkileri, riskleri, zararları veya dezavantajları var mı? İmplant diş fiyatları? (2021) İmplant diş güvenilir mi ve ömrü ne kadar? İmplant tedavisi sürecinde beslenme nasıl olmalı?

İmplant diş nedir, diş implantı ne demektir?

İmplant (diş) nedir: çeşitli nedenlerle kaybedilen dişlerin yerine yerleştirilen ve görünüş, fonksiyon ve estetiği yeniden kazandıran protez (yapay) diş köküdür. İmplant, halk arasında implant diş, implant çivi, vidalı diş veya çakma diş olarak bilinir. Yapılan işleme ise kemik içi implant uygulaması denir.

İmplant hangi maddeden / malzemeden yapılır?

Diş implantı, vücut tarafından, vücudun parçasıymış gibi kabul edilen ve vücuda uyumlu titanyum malzemeden imal edilir. Aslında bu malzeme, çene kemiğine yerleştirilen titanyum vidadır.

İmplant diş tedavisi ne kadar sürer?

İmplant diş tedavisi süresi, her hastaya, implant sayısına ve uygulanacağı yerdeki kemik kalitesini artırmaya yönelik ek işlemler yapılıp yapılmayacağına bağlı olarak değişiklik göstermekte olup, (implantın yerleştirilmesinden kronların (kaplamaların) takılmasına kadar) ortalama 3 aydır. Örneğin implant tedavisi bazı hastalarda bir hafta gibi kısa bir sürede tamamlanırken bazı hastalarda altı aya kadar uzayabilmektedir.

İmplant diş tedavisi kimlere yapılabilir?

İmplant diş tedavisi; Ağız, çene sağlığı ve genel sağlık durumu elverişli olan herkese yapılabilir.

İmplant tedavisi kaç diş eksikliğinde uygulanabilir?

Tek diş eksikliği, kısmi (birden çok) diş eksikliği ve tam dişsizlik durumlarının her birinde implant tedavisi uygulanabilir.

İlk muayene niçin yapılır?

İlk muayene, hastanın implant diş tedavisine uygun olup olmadığının belirlenmesi için yapılır. Muayene esnasında dişlerin panoramik radyografi veya üç boyutlu görüntüsü (tomografi) alınır ve modelleme işlemleri yapılır. Hangi çeşit ve marka implant uygulanacaksa ona karar verilir.

Ameliyat öncesi muayene esnasında tomografi çektirmek zorunlu mudur?

Ameliyat öncesi panoramik film ve tomografi (üç boyutlu) görüntülemesi çok önemlidir. Üç boyutlu görüntüleme ile diş ve çene yapısı net olarak görüntülendiği için ameliyatın seyri için tomografi çektirmek önem arz etmektedir.

Bütün diş hekimleri implant yapabilir mi?

En iyi sonuçları elde etmek istiyorsanız; alanında uzman, implant tedavisinde tecrübe kazanmış, gerekli eğitimleri almış bir diş hekimini tercih etmenizi öneririz.

Çocuklar için diş implantı yapılır mı?

Evet, çocuklar için diş implantı yapılabilir. Çocuklar, çok hareketli olduklarından dolayı yaralanma veya kaza riskleri yüksektir. Bu risklere bağlı olarak kalıcı dişlerini kaybetme durumu söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda çocuklar büyüme ve gelişimini tamamladıktan sonra implant yaptırmak kesin ve kalıcı bir çözüm olacaktır.

Eksik her bir diş için implant yaptırmak gerekir mi?

Yeterli çene kemiği varsa diş hekimleri tarafından her eksik diş için implant veya çoklu diş eksikliğinde implantlararası köprü yapılması tavsiye edilir. Ancak her bir eksik diş için implant gerekip gerekmediğine muayene neticesinde diş hekiminiz karar verir.

Damak (hareketli) protez kullanan hastalar implant yaptırmalı mı?

Evet. Damak protez kullanan (tamamen dişsiz) hastalar, implant tedavisiyle hareketli protezlerden kurtulabilirler.

Protezler yapılana kadar dişsiz mi kalacağım?

Eksik dişlerinizin sayısına bağlı olarak ne tür bir geçici diş protezi uygulanacağına yine diş hekiminiz karar verecektir. Eğer dişleriniz çok eksikse bu sürede geçici hareketli protez ya da gerçekleştirilen yönteme göre sabit bir protez edinebilirsiniz.

Hiç diş olmama durumunda veya benzer durumlarda kısmi dişsizliklerde Bredent Fast&Fixed tekniği uygulanarak bir günde implant ile sabit geçici diş yapmak mümkün olmaktadır.

İmplantta flepsiz (dikişsiz) cerrahi nedir?

Dişleri çevreleyen diş etlerinin zarar görmemeden, dikiş atılmadan veya kesilmeden implant işlemi yapılmasına flepsiz (dikişsiz) implant cerrahisi denilir. Bu işlemde iyileşme çok hızlı gerçekleşmekte ve daha konforlu olmaktadır. Her vaka bu teknik için uygun olmayabilir. Bu konudaki kararı diş hekiminiz ilk muayene sonunda verecektir.

İmplant ve implant üstü kronların (kaplamaların) uygulama şekilleri nelerdir?

İmplant uygulamaları, İmplant Üstü Sabit Protezler ve İmplant Üstü Hareketli Protezler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

1. İmplant Üstü Sabit Protezler:

• Tek diş eksikliği ön diş veya azı dişler için

• Kısmi diş eksikliği

• Tam dişsizlik

2. İmplant üstü hareketli protezler

- İmplant üstü barlı protez

- İmplant üstü locator protez



- Yapımı tamamlanmış panoramik çene filmi görüntüsü

All On 4 ve All On 6 tekniği (bir günde implant) nedir?

All-on-4 veya All-on-6 tedavisi tamamen dişsiz olan çenelerde geleneksel implantlardaki titanyum vida kullanılarak yapılan yeni bir implant tedavi şeklidir. All-on-4 veya All-one-6 tedavisinin diğer implant tedavilerinden en önemli farkı implantların ağız içinde konumlandırılma şekilleri ve geçici kronların implant üstüne ortalama 3 aylık bekleme süresine gerek kalmadan hemen yerleştirilmesidir.

İmplantlar konumlandırılacağı bölgeye uygun olarak farklı açılarla yerleştirilerek tam tutunma sağlanmış olur. Geleneksel implant tedavisinde hiç diş olmayan bir çenede 8 ila 10 implant kullanılırken bu teknikte yalnızca 4 veya 6 implant yerleştirilmektedir. İmplantların yerleştirilmesinden sonra implantların üstüne geçici kron (kaplama) veya köprüler yerleştirilir. Ortalama 3 ay sonra ise kalıcı kronların (kaplama) takılmasıyla tedavi sona erer. All on 4 veya All on 6 implantların bakımı geleneksel implantlar ile aynı şekildedir.

İmplant üstü kronların (kaplamaların) çeşitleri nelerdir?

- İmplant Üstü Döküm Seramik Kaplama (Smante)

- İmplant Üstü Döküm Seramik Kaplama (Vidalı Sistem)

- İmplant Üstü Eos Seramik Kaplama (Smante)

- İmplant Üstü Eos Seramik Kaplama (Vidalı Sistem)

- İmplant Üstü Zirkonyum Kaplama (Smante)

- İmplant Üstü Zirkonyum Kaplama (Vidalı Sistem)

İmplant diş nasıl yapılır? Adım adım diş implantı süreci:

· İmplant sürecinde hekiminiz tarafından ilk muayeneniz gerçekleştirilerek gerekli tetkikler yapılır. Son teknoloji Tomografi cihazlarımız ile röntgeniniz çekilerek implant tedavisi için ağız-çene yapısının ve sağlığının uygun olup olmadığı değerlendirilir. Bunun yanında genel sağlık durumunuz dikkate alınarak gerekli tetkikler istenebilir.



· İmplant tedavisine uygun olduğunuz tetkikler sonucunda belirlendikten sonra Tomografik veriler (3D Görüntüleme) yoluyla implant yerleştirilecek bölgeler diş hekiminiz tarafından tespit edilir.



· Çene yapınıza uygun implantın hangisi olduğu, işlemlerin yaklaşık ne kadar süreceği, ameliyat öncesinde ve sonrasında nelere dikkat edileceği ve fiyat bilgisi hakkında diş hekiminiz ayrıntılı olarak sizi bilgilendirir.



· Hasta ve hekim müsaitse aynı gün işlemlere başlanabilir, aksi taktirde uygun bir tarihe randevu verilir. İmplant yerleştirme ameliyatınız lokal anestezi veya genel anestezi yöntemi ile yapılabilir. Hangi yöntemin uygulanacağına hekiminizle birlikte karar verebilirsiniz.



· Diş eti hastalıklarından dolayı kemik kaybınız veya kemik yetersizliğinizin olması durumunda sorunlu bölge kemik greftleme yoluyla kemik dokusu bakımından istenilen yoğunluğa getirilir.



· İmplantlarınız basit bir operasyon ile yerleştirildikten sonra kemiğin iyileşmesine kadar geçen ortalama 3 aylık bekleme sürecinde hekiminiz birkaç kez kontrole gelmenizi isteyebilir.



· Bekleme süreci sonunda, hekiminiz implant üstü protezlerinizin ölçü ve provaları için size randevu verecektir. Provalarda sizin ve hekiminizin onayladığı implant üstü protezlerinizin son randevuda takılmasıyla tedaviniz sona erecektir.

Kemik içi implant uygulaması iki aşamada yapılır. Bu evreler:

1. Aşama - Çene kemiğine implant vidası (yapay diş kökü) yerleştirilmesi:

İlk önce, diş eti dokusunun altında bulunan çene kemiğinde eksik dişin bulunduğu bölge üzerinde bir kanal açılır ve implantlar bu boşluklara yerleştirilir. Ardından diş abutmenti (dayanağı) olarak bilinen bir konektör, implant üstü seramik kronları (kaplamaları) tutmak ve desteklemek için diş implantının üzerine yerleştirilir. Bu işlemler sırasında, hasta diş ağrısı ve acı hissetmez. İmplant yerleştirme işleminde, bir adet implant için gereken süre yaklaşık 30 dakikadır.

2. İkinci aşama - İmplant üstü kronun (kaplamanın) takılması:

Birinci işlemin yapılmasından ve ortalama 3 aylık bekleme sürecinden sonra implantlar, yerlerine iyice oturmuş ve kemiğe kaynaşmış olurlar. Bekleme sürecinde ağız içi ölçüler alınarak implant üstü kronlar (kaplamalar) hastanın ağız yapısına ve diş pozisyonlarına göre hazır hale getirilir. Son işlem olarak implantların üzerine kronlar (kaplamalar) yerleştirilir.

Kronlar (kaplamalar), en güzel gülüşü size vermek amacıyla -kişiye özel olarak- son teknoloji cihazlarla imal edilmekte ve yapılan provalar sonunda sizin de onayınızla kronlara (kaplamalara) son şekli verilmektedir.

İmplant diş tedavisinin avantajları nelerdir?

İmplant tedavi yöntemi, gelişen teknoloji ile eksik dişlerin tedavisinde devrim niteliğindedir. İmplant tedavisinin uzun vadeli başarı oranı yüzde 97'dir. Bu yöntemin avantajları şunlardır:

• Estetik olarak doğal dişe çok yakın bir görünüm sağlar. Böylece görünüm ve kullanış itibariyle diğer dişlerden ayırt edilmesi zordur.

- Protezlerin hareketli olma zorunluluğunu ortadan kaldırır.

- Yüksek kaliteli implantlar iyi bir bakım ile ömür boyu kullanılabilir.

- İmplant dişler doğal dişlerle aynı fonksiyonu yerine getirir ve beslenme veya diş bakımında zorluk çıkarmaz. Normal çiğneme hissini verir.

- Az bakım gerektirir. Ana dişlerinizde olduğu gibi implant yapılmış dişlerinizi fırçalamak ve diş ipi kullanarak bakım yapmak kolaydır.

- Özgüven hissi verir ve estetik gülüş kazandırır.

- İşlemler esnasında komşu dişlere müdahale edilmez ve yalnızca ilgili diş üzerinde işlem yapılır.

- Dental implantlarda, takma dişleri yerinde tutmak için başka bir materyal veya malzemeye ihtiyaç yoktur.

- Temel olarak implant, diş protezlerinin yükünü gerçek bir diş kökü gibi üzerine aldığından çok daha doğal, sağlıklı bir çiğneme hissi, konuşma ve görüntü vermektedir. Bu nedenle implant diş tedavisi, olmayan dişlerin yerine uygulanan en doğru tedavi yöntemidir.

Özetle;implant, eksik dişler için en doğal görünüm ile en doğal hissi verir. Diğer diş tedavi alternatiflerinden farklı olarak, konuşurken, gülerken veya yemek yerken kaymaz, çıkmaz ve ana dişinizi aratmaz. Çene kemiğinize sağlam bir şekilde oturur ve yüzünüzün doğal yapısını ilk hali gibi korur.

İmplant tedavisinin yan etkileri, riskleri, zararları veya dezavantajları var mı?

Tıbbi olarak yan etkisinin olduğu saptanmamıştır. Bilim insanları, insanlar üzerinde hiç bir olumsuz klinik vakaya, kansere veya alerjik reaksiyona rastlamamıştır.

Ancak implant vidası çene kemiğine yerleştirildikten sonra doğal olarak vücut, o cisme “doğal“ bir reaksiyon tepkimesi verecektir. Bu reaksiyon tepkimesi 7 ile 10 gün arasında sürmektedir ve bu süre sonunda normal hale dönmektedir. Daha sonraki zamanlarda bir reaksiyon durumu söz konusu olmayacaktır.

İmplant uygulanacak yerde yeterli kemik yoksa nasıl bir yöntem uygulanır?

İmplant yerleştirilecek bölgedeki kemiğin yoğunluk, yükseklik ve kalınlık değerleri önemlidir. Bu durum tedavinin başarı oranını etkilemektedir. Kemiğin yeterli olmadığı hallerde kemik yoğunluğunu istenilen düzeye getirmek için farklı tekniklerle (kemik greftleri kullanılarak) kemik oluşturmak gerekmektedir. Bu işlem için çenede yatay ve dikey yönde kemik oluşturma, blok greftleme, üst arka bölgede sinüs lift işlemleri gibi işlemler yapılabilmektedir.

İmplant hangi durumlarda uygulanamaz?

İmplant tedavisi, bazı istisnai durumlar haricinde tüm hastalara uygulanır. Hangi durumda uygulanmasının riskli olacağı aşağıdaki maddelerde belirtilmiştir.

- Tedavi edilmemiş diş çürüğü veya aktif periodontal (diş eti) hastalığı bulunması durumunda,

- İyileşmeyi etkileyen sistemik hastalıklar olması durumunda (bu minvalde hastalığın ilgili doktorundan “ameliyat olabilir“ onayı alınması gerektiği),

- Kan pıhtılaşma sorunları bulunduğunda,

- Bağışıklık sistemindeki aksaklıklarda,

- Yoğun alkol ve uyuşturucu kullanımında,

- Hamilelerde,

- Baş ve boyun bölgesine yüksek oranda radyoterapi uygulanmış kişilerde,

- Yüksek tansiyon, bağ dokusu hastalıkları, hemofili ve önemli bağışıklık sistemi yetersizlikleri gibi kronik hastalıkları olan kişilerde,

Kortikosteroid ya da immun sistemi baskılayıcı ilaç kullanan bireylerde, implant tedavisi işlemleri yapmak risklidir ve başarısızlık ile sonuçlanması olasıdır. Ancak yukarıda belirtilen semptomlara sahip hastaların derece ve ciddiyetine bağlı olarak implant uygulaması yapılması mümkün olabilmektedir. Bu konuda nihai karar ‘’sistemik konsültasyon yapmak kaydı ile’’ diş hekiminize aittir.

İmplant tedavisi sırasında ve sonrasında diş ağrısı ve acı hisseder miyim?

Tüm cerrahi işlemler lokal anestezi veya genel anestezi uygulanarak gerçekleştirilir. Bu işlem esnasında, hasta, ağrı ve acı hissi duymaz. İmplant işlemleri yapıldıktan sonra meydana gelebilecek acı ve ağrı hissi diş hekiminizin tavsiyesine ve önerilerine uyduğunuz taktirde yok denecek kadar az olmakta ve kısa süre içinde kaybolmaktadır.

İmplant hastaları, ameliyattan sonra -genel olarak- bir sonraki gün, günlük aktivitelerini yapabilir hale gelirler.

İmplant diş fiyatları? (2021)

Yapılacak muayene ile çene yapınıza uygun implant markasını ve tipini hekiminizle birlikte belirleyecek ve 2021 yılı fiyatlarını öğreneceksiniz. Muayene sonrası implant diş yaptırmak veya yaptırmamak tamamen size bağlıdır.

İmplant diş fiyatları neden farklılık gösterir?

Çok sayıda marka ve türde implant üretildiği için fiyatlar da o oranda farklılık gösterir.

İmplant diş tedavisinde toplam fiyatı belirleyen faktörler nelerdir?

Uygulanacak implant sayısı, markası, tipi, kullanılacak olan kronun (kaplamanın) çeşidi ve gerekli olabilecek ek işlemler toplam fiyatı belirlemektedir. Fiyat bilgisini öğrenmek için muayene olabilirsiniz.

İmplant diş bakımı nasıl yapılmalı?

Diş bakımı ana dişlerinize uygulayacağınız bakımdan farksızdır. Düzenli fırçalama, diş ipi kullanımı ve rutin diş hekimi kontrolleri implantlarınızın uzun ömürlü olması için yeterlidir.

Yerli ve yabancı implant markaları (çeşitleri):

• NUCLEOSS • SKY (BREDENT) • NEOSS • DTI (DTI IMPLANT SISTEMLERI) • MEGAGEN • MEDENTIKA • ITI-STRAUMMANN • CAMLOG • IMPLA • DENTALTECH • ITI-SL-ACTIVE • DENTSPLY FRIADENT • ASTRA TECH • EXACTA • NTA • GEASS • MIS IMPLANTS • KEYSTONE DENTAL • OSSTEM • MICERIUM • EVOSS • PH • TAG • RESISTA • IMPLANCE • SHACKLETON • NHI (NANOPLANT HÖCHST IMPLANT) • SWEDEN & MARTINA • BIOMET3I • THOMMEL MEDICAL • NOBEL BIOCARE (BRANEMARK) • ZIMMER DENTAL

Dünyada 300'den fazla implant türü ve markası bulunmaktadır. Muayene sonucunda hekiminizin görüşünü alarak size en uygun ve en iyi implantı seçmenizi tavsiye ederiz.

İmplant diş tedavisinin alternatifleri var mı?

İmplant tedavisinin alternatif tedavileri köprüler ve takıp çıkarılabilen (takma) dişlerdir. Ancak bunlar implant diş tedavisine göre çok konforsuz tedaviler olarak bilinmektedir.

1. Köprü diş ile implant diş arasındaki farklar (Karşılaştırma)

Köprü Diş İmplant Diş Çene Kemiği Komşu dişlerden destek alır. Çene kemiğine sabitlenir ve çene kemiğinden destek alır. Durum Komşu dişlerin de küçültülerek köprüye dahil edilmesi gerekir. Komşu dişlere herhangi bir işlem yapılması gerekmez. Ömrü (Kullanım süresi) Genellikle 7 ila 10 yıl arasında ömrü vardır. (Köprü fiyatları uygun olsa da; her 7 ila 10 yılda bir değiştirilmesi gerekir.) 15+ yıldan fazla ömrü vardır. (İyi bir bakımla ömür boyu kullanabilirsiniz). Maliyet İmplant dişe göre ucuzdur. Köprü dişe göre pahalıdır. Cerrahi Durum Cerrahi işleme gerek yoktur. Cerrahi işlem gerektirir. Yapım Süresi En fazla bir hafta gibi kısa bir süre. Ortalama 3 ay.

2. Takma diş ile implant diş arasındaki farklar (Karşılaştırma)

Takma dişler İmplantlar Çene Kemiği Zamanla kemik kaybı meydana gelebilir ve yüz yapısının daha da kötüleşmesine neden olabilir. Yüz yapısını korumak için çene kemiğini uyarır ve korumaya yardımcı olur. Destek Diş etlerine oturur, acıtır, kayabilir ve rahatsızlığa neden olabilir. Ana dişler gibi çene kemiğine sabitlenir, kaymaz, rahatsızlığa neden olmaz. Ömrü (Kullanım süresi) Genellikle 7 ila 15 yıl arasında sürer. 15+ yıldan fazla ömrü vardır. (İyi bir bakımla ömür boyu kullanabilirsiniz). Maliyet Daha uygun fiyatlı ancak genellikle daha az etkili. Daha yüksek fiyatlı ancak uzun vadede daha etkili. Duygu Alışmak için uzun zaman gerektirir ve doğal hissettirmez. Ana dişler gibi hissedersiniz. Görünüm Gevşerse veya rahatsızlığa neden olursa farkedilebilir. Yanaklarınızı ve dudaklarınızı destekler. Doğal görünüm sağlar. Bakım Temizlik için düzenli olarak çıkarılması gerekir. İmplantlar sabittir. Fırça ve diş ipini ana dişlerinize işlem yapar gibi kullanabilirsiniz. Konuşma Konuşmaya müdahale edebilir. Konuşurken zorlanabilirsiniz. Belki yerinden çıkabilir. Konuşmada sorun yaşamazsınız. Beslenme Bazı sert veya yapışkan yiyeceklerden kaçınmanız gerekir. Çiğneme fonksiyonunu tam olarak kazandırır. Cerrahi Durum Cerrahi işleme gerek yoktur. Cerrahi işlem gerektirir.

İmplant diş güvenilir mi ve ömrü ne kadar?

İmplant tedavisi uzun yıllardır yüksek başarı ve memnuniyet oranlarıyla tüm dünyada tercih edilen güvenilir bir tedavidir. İmplantlarınızı iyi bir diş bakımı ile ömür boyu kullanabilirsiniz.

İmplant neden oynar veya sallanır?

- İmplant üstü protezlerin uygun yapılmaması,

- Çene kemiği ve diş etinin sağlığının bozulması (hastanın ağız hijyen kurallarına uymaması, implant operasyonu sonrasında gelişen sistematik hastalıklar vb.)

- Hastaların (özellikle hareketli protez kullananlarda) protezlerin kullanım tavsiyelerine uymamaları durumlarında implant oynayabilir veya sallanabilir.

İmplant geri sökülür mü?

Evet sökülebilir. İmplant gövdesinde, protetik parçalarında, implantı çevreleyen sert ve yumuşak dokularda gelişebilecek istenmeyen durumlara bağlı olarak implantın bulunduğu yerden çıkarılması (sökülmesi) mümkündür.

Bir günde implant ve protez mümkün mü?

Evet. Ancak implant yerleştirilecek bölgede kemik yapısının uygun olması, implantın yerleştirilme kuvveti ve hastaların ihtiyaçları değerlendirilerek implantların bir gün içinde yerleştirilmesi (diş çekiminin olduğu esnada) mümkündür. Gerekli kriterler sağlandığı durumlarda da üst yapıları (cinsine göre değişmekle birlikte) bir veya birkaç gün içinde hastalara teslim edilebilir.

Vücudun implantı kabul etmemesi gibi bir durum var mı?

Vücudun implant vidasını kabul etmemesi durumu söz konusu değildir. Ancak 22. maddede açıklandığı üzere bazı hastalar implant tedavisi için uygun olmayabilir. Böyle bir olumsuzluk durumunda hekiminiz en başta size implant tedavisine uygun olmadığınız bilgisini verecektir. Dolayısıyla implantı vücudun kabul etmemesi gibi bir durum söz konusu değildir.

Diş tedavisi gündelik yaşantıyı etkiler mi?

Etkilemez. Ameliyattan bir sonraki gün hayata kaldığınız yerden devam edebilir, günlük faaliyetlerinizi aksatmadan yapabilirsiniz.

Tedavi sonrası iyileşme döneminde nelere dikkat edilmelidir?

Öncelikle hekiminizin önerileri doğrultusunda hareket etmelisiniz. Belirli sürelerle soğuk uygulaması tatbik etmeniz gerekebilir. Bu, şişkinliği ve ödem oluşmasını önleyecektir.

Bakımsız ve kötü bir ağız hijyeni implant başarı oranlarını düşürmekte olup, başarı oranının düşmesinin en büyük nedenlerinden biridir.

İmplant tedavisi sürecinde beslenme nasıl olmalı?

Ameliyat işlemini takip eden birkaç gün içinde sıcak yiyecek ve içeceklerden uzak durmanız gerekmektedir. Yumuşak ve besin değeri yüksek gıdalar tüketmeniz sağlığınız açısından ve işlem görmüş yer açısından önem arz etmektedir. İşlem yapılan yerin iyileşmesi tamamlandıktan sonra yeme-içme konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

İmplant tedavisi sonrasında ağız ve diş bakımı nasıl olmalı?

Ana dişlerinizi nasıl düzenli olarak fırçalıyorsanız aynı şekilde implant üstü dişlerinizi de o şekilde fırçalamalısınız. Böylelikle ağızda meydana gelen bakteri miktarı azalmış ve dişinizin ömrü uzamış olur.

