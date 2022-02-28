İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! İşte il il son durum... İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! İşte il il son durum... Sağlık Bakanı Koca, 12-18 Şubat arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanlığının 12-18 Şubat verilerine göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 1142,95, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25 oldu. 10 İLİMİZ Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise, Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin.