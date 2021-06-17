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İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı
17 Haziran 2021 Perşembe 18:22

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka yoğunluğu haritasını Twitter'dan paylaştı.

Açıklanan haritaya göre en çok vakaların görüldüğü iller Kars ve Bolu oldu.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE SON DURUM

İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 55,20, Ankara'da 94,87, İzmir'de 32,04 olarak açıklandı.

"DÜŞÜŞ HIZI AZALSA DA EĞİLİM DEVAM EDİYOR"

Bakan Koca, vaka haritası ile birlikte "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek" dedi.

İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı #1

SON BİR HAFTADA VAKA SAYISINDAKİ DÜŞÜŞÜN EN ÇOK YAŞANDIĞI İLLER

Bakan Koca, haftalık vaka sayısının ardından son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illeri duyurdu.

Buna göre, Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu, Isparta, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Bartın, Burdur ve Kilis son bir haftada vakaların en çok düşüş gösterdiği iller oldu.

İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı #2

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