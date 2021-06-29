İllere göre haftalık vaka haritası yayınlandı

Bir süre önce bebeğini kaybettiğini açıklayan Şeyma Subaşı, kısa sürede sonra da Mısırlı milyarder nişanlısı Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayırdı. İddiaya göre, milyarder sevgilisinin kendisine aldığı hediyelerin aslında sahte olduğunu ve Meedo'nun dolandırıcı olduğunu anlayan Subaşı, ilişkiyi bitirdi. Ayrıca bebeğini kaybettiğini söyleyen Subaşı'nın aslında kürtaj yaptırdığı öne sürüldü.