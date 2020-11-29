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İl Sağlık Müdürü Benli, “Hastane Yükümüz Giderek Artıyor”

Dr. Ali Ramazan Benli, hareketlilik azalmadıkça koronavirüsün önüne geçilemeyeceğinin altını çizerek, “Hastane yükümüz giderek artıyor” uyarısında bulundu.

İl Sağlık Müdürü Benli, “Hastane Yükümüz Giderek Artıyor”
29 Kasım 2020 Pazar 18:43

İl Sağlık Müdürü Benli, “Hastane Yükümüz Giderek Artıyor”

    Dr. Ali Ramazan Benli, hareketlilik azalmadıkça koronavirüsün önüne geçilemeyeceğinin altını çizerek, “Hastane yükümüz giderek artıyor” uyarısında bulundu.

 

Dr. Ali Ramazan Benli, vatandaşları işleri olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Toplu alanlardan uzak durulması gerektiğinin altını çizen Dr. Benli, “Hastane yükümüz giderek artıyor. Lütfen işimiz olmadıkça dışarı çıkmayalım. Hareketliliği azaltmadıkça artışın önüne geçemeyiz. Ev ziyaretlerini yapmayacağız. Toplu alanlardan uzak duracağız. Kapalı ortamlarda bulaş riskinin yüksek olduğunu unutmayalım. Pandemi bilincini toplum olarak edinmeliyiz” ifadesinde bulundu.

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Güncel verilere göre, son 24 saatte 158 bin 811 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 215 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 116 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 361 bin 655'e yükseldi.

Toplam test sayısı 16 milyon 623 bin 489'ya ulaştı. Hasta sayısı 425 bin 628, vefat sayısı 11 bin 820, ağır hasta sayısı 3 bin 742, aktif hasta sayısı 52 bin 153 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 37,6, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti. 

Artan koronavirüs vakaları sonrası Bilim Kurulu tavsiye kararları Kabine toplantısında ele alındı.

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