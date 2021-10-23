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İki doz Sinovac aşısı olanlar için yeni karar!

İki doz Sinovac aşısı olanlar için yeni karar!

İki doz Sinovac aşısı olanlar için yeni karar!
23 Ekim 2021 Cumartesi 19:31

Geçen günlerde iki doz Sinovac aşısı olan vatandaşların üçüncü doz randevu aralığı üç aydan altı aya çıkarılmıştı

Çinli şirket Sinovac'ın Koronavirüs aşısını olanlar için 3'üncü dozu bekleme süresi yeniden 3 aya düşürüldü.

Türkiye'de kullanılmaya başlanan ilk corona virüs aşısı olan Çinli Sinovac şirketinin aşısı ile ilgili yeni bir karar alındı.

Sinovac'ın aşısından iki doz alanların altı ay sonra üçüncü doz için randevu alabildiği belirtilirken, bu uygulama değişerek 3'üncü doz randevuları 3 aya indirildi.

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