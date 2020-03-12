İçinde Fare Zehri Var Evinizde Varsa Acil Çöpe Atın..

Fare Zehri Var Acil Çöpe Atın Elektronik Sigara'nın Sağlıga zararları, Elektronik Sigara Çok Zararlı, Elektronik Sigara normal sigaradan daha çok Zararlı, Ürünlerde böcek ilacındaki maddeleri barındırdığı tesbit edildi . 2008’de Sağlık Bakanlığı bunların zehirli olduğu onaylamış yasak koymuştu . Bağımlılık yapma riski olduğunu da aktardı . E-sigaranın içinde tarım ilaçlarında yer alan birtakım sağlığa zararlı maddeler , fare zehiri bile var. Ayrıca nikel ve kurşun gibi ağır metaller de barındırıyor” dedi.

Fare Zehri Var Acil Çöpe Atın.. Fare Zehri Var Acil Çöpe Atın Elektronik Sigara'nın Sağlıga zararları, Elektronik Sigara Çok Zararlı, Elektronik Sigara normal sigaradan daha çok Zararlı, Ürünlerde böcek ilacındaki maddeleri barındırdığı tesbit edildi . 2008’de Sağlık Bakanlığı bunların zehirli olduğu onaylamış yasak koymuştu . Bağımlılık yapma riski olduğunu da aktardı . E-sigaranın içinde tarım ilaçlarında yer alan birtakım sağlığa zararlı maddeler , fare zehiri bile var. Ayrıca nikel ve kurşun gibi ağır metaller de barındırıyor” dedi. Ürünlerde böcek ilacındaki maddelere rastlandı ve ispatlandı da 2008’yılı başında Sağlık Bakanlığı bunların zehirli olduğu onaylayıp yasak koymuştu . Bağımlılık yapma riski olduğunu da ayrıca belirtmişti. E-sigaranın içinde tarım ilaçlarında kullanılan zehirli maddeler, fare zehiri bile mevcut. Ayrıca nikel ve kurşun gibi ağır metaller barındırmakta ” dedi.

“Elektronik sigaraların tam olarak içeriği kanser gelişimini tetikleyen çoğu madde var. Farelerde yapılan deneylerde akciğer harabiyeti olduğu saptandı . Bu ürün sigara bıraktırıcı olarak halka tanıtılıyor . Araştırmaların yüzde 90’ında böyle bir sığara bıraktırmaya katkısı olmadığı tespit edildi. E-sigara ile vücuda gelen ağır metaller, herkesin bünyesine göre farklılıklar oluşturuyor ileri evrelerde kansere yapıyor . “Elektronik sigaraların tam olarak içeriği kanser gelişimini tetikleyen çoğu madde var. Farelerde yapılan deneylerde akciğer harabiyeti olduğu saptandı . Bu ürün sigara bıraktırıcı olarak halka tanıtılıyor . Araştırmaların yüzde 90’ında böyle bir sığara bıraktırmaya katkısı olmadığı tespit edildi. E-sigara ile vücuda gelen ağır metaller, herkesin bünyesine göre farklılıklar oluşturuyor ileri evrelerde kansere yapıyor . Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz. Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Android Uygulamamızı Telefonuza indirip Son Dakika Gelişmelerinden ve Memur İşçi Alımlarına Herkesten Önce Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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