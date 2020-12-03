IBM'den kritik uyarı: Hackerlar, koronavirüs aşısını taşıyacak şirketlere saldırabilir IBM, hackerların koronavirüs aşısında "soğuk zincir" sağlayacak firmaları hedef alabileceği uyarısında bulundu.

IBM'den kritik uyarı: Hackerlar, koronavirüs aşısını taşıyacak şirketlere saldırabilir

IBM'den kritik uyarı: Hackerlar, koronavirüs aşısını taşıyacak şirketlere saldırabilir IBM, hackerların koronavirüs aşısında "soğuk zincir" sağlayacak firmaları hedef alabileceği uyarısında bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ortadan kalkması için birçok ülke aşı çalışmaları yürütüyor. Ancak siber saldırganlar, bir şekilde bu çalışmaları engellemenin peşinde.

Geçtiğimiz günlerde, Kuzey Kore kaynaklı hackerların koronavirüs aşısı geliştiren İngiltere merkezli ilaç şirketi AstraZeneca’ya saldırdığı haberini sizlerle paylaşmıştık.

HACKERLAR YENİDEN SALDIRABİLİR

ABD merkezli teknoloji firması IBM ise hackerların, taşıma aşamasında da saldırı gerçekleştirebileceği uyarısında bulundu.

Aşıyı üretmek kadar onu taşımak ve uygun ortam da muhafaza etmek de hayli önemli. Çünkü aşının işe yaraması için uygulama anına kadar eksi 70 derecede muhafaza etmek gerekiyor.



İşte tam bu noktada 'Soğuk zincir' kavramı ortaya çıkıyor. Son günlerde sıklıkla duymaya başladığımız bu tabir, aşının uygulanacağı ana kadar olan süreçte, aşıyı gerekli olan sıcaklıklarda tutan tedarik zincirini tanımlamak için kullanılıyor.

Ancak IBM'ye göre hackerlar, soğuk zinciri sağlayacak firmaları hedef alarak aşının uygulama aşamalarına zarar verebilir.

ŞİMDİDEN BİLGİ TOPLUYORLAR

IBM, bu uyarısına kanıt olarak, bir siber güvenlik grubunun 'soğuk zincir' için çalışacak şirketler hakkında bilgi toplamasını gösterdi.

Siber saldırganların üzerinde araştırma yaptığı firmanın Çin merkezli Haier Biomedical olduğu belirtildi.