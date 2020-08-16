Hızlı yaşlanmaya sebep olan 5 hata İşte Erken Yaşlanmanın Sebepleri

Günlük hayatta beslenmeden giyime kadar yapılan birçok hata yaşlanmayı hızlandırıyor. Örneğin şişeden su içmenin sizi yaşlandırdığını biliyor muydunuz? Günde 8 saatten fazla oturmak da biyolojik olarak 8 yıl yaşlı gösteriyor. İşte hızlı yaşlanmaya sebep olan 5 yanlış tercih...
Şişeden su içmek: Şişeden su içmek dudaklarda kırışıklıklara sebep oluyor. Elbette bunu kısa sürede fark edemezsiniz ancak bir süre sonra kırışıklıkların bir parçası olabilir.
Her diyeti sahiplenmek: Sağlıklı beslenme tabi ki hepimizin ortak amacı. Fakat uzmanlar sık sık diyet değiştirmenin vücudu yorduğunu belirtiyor. Diyetler sık değiştirdiğinde, vücut uyum sağlayamadığı için strese sebep oluyor. Ne yazık ki stres erken yaşlanmanın baş düşmanı.
Her şeyi kafaya takmak: İnsanın yaşı ilerlese de bazen her şeyi düşünme iç güdüsü hiç değişmiyor. Eğer torununuza kadar hâlâ her şeyi dert edinen biriyseniz bu özelliğinizi bırakın. Çünkü gereğinden fazla düşünmek hem cildi hem beyni yoruyor.
Günde 8 saatten fazla oturmak: Virüs sürecinde hepimiz hareket etmenin önemini anladık. Gününün büyük bir bölümünde oturup egzersiz yapmayan insanların biyolojik olarak olduklarından 8 yaş daha yaşlı göründüğü belirtiliyor. 1500 kadın üzerinde araştırma yapan uzmanlar, bu durumun DNA'mıza bile işlediğini ortaya çıkardı. Buna göre uzun süreli oturma, kromozomların uzunluğunu kısaltabilir. Kısalmış kromozomlar da bazı hastalıklara yol açabilir. Bu nedenle araştırmacılar günde en az 30 dakika egzersiz yapılmasını ve her 30 dakikada bir oturmaya ara verilmesini tavsiye ediyor.
Kırmızı et tüketimi: Kırmızı et sağlık için çok faydalı. Ancak her şeyde olduğu gibi onu da fazla tüketmek çeşitli hastalıkları da beraberinde getiriyor. Araştırmalar çok fazla kırmızı et ve çok az meyve-sebze yemenin daha yaşlı görünmeye yol açtığını vurguluyor.
Giyim aksesuar: Ağır küpeler kulaklara zarar verirken, sıkı toplanan saçlar kelliğe sebep oluyor. Ağır küpelerde ya da topuz yapılan saçta cildiniz normalden daha fazla gerilir ve kremlerin bile gideremeyeceği şekilde kırışıklıklara zemin hazırlar. Bu nedenle taktığınız tokalara ve küpelere dikkat etmekte fayda var.
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