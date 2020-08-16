Hızlı yaşlanmaya sebep olan 5 hata İşte Erken Yaşlanmanın Sebepleri

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Günde 8 saatten fazla oturmak: Virüs sürecinde hepimiz hareket etmenin önemini anladık. Gününün büyük bir bölümünde oturup egzersiz yapmayan insanların biyolojik olarak olduklarından 8 yaş daha yaşlı göründüğü belirtiliyor. 1500 kadın üzerinde araştırma yapan uzmanlar, bu durumun DNA'mıza bile işlediğini ortaya çıkardı. Buna göre uzun süreli oturma, kromozomların uzunluğunu kısaltabilir. Kısalmış kromozomlar da bazı hastalıklara yol açabilir. Bu nedenle araştırmacılar günde en az 30 dakika egzersiz yapılmasını ve her 30 dakikada bir oturmaya ara verilmesini tavsiye ediyor.