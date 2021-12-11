Hekimlerden 'aşıyı zorunlu yapın' çağrısı Hekimlerden 'aşıyı zorunlu yapın' çağrısı

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Kılıç, Bakan Koca'yı COVID-19 salgını karşısında, okul, üniversite, adliye gibi kalabalık kamu kurumları, şehir içi ve şehir dışı toplu ulaşım, restoran ve kafe benzeri yerler için aşı zorunluluğu getirme çağrısında bulundu. İzmir Tabip Odası üyesi Demir de, "Koca’yı zorunlu aşı yetkisini kullanmaya davet ediyoruz." dedi.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Güray Kılıç ve İzmir Tabip Odası üyesi Ergün Demir, bugün TBMM Genel Kurulu’nda, Sağlık Bakanlığı’nın bütçesi üzerindeki görüşmelere katılacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, COVID-19 vakaları artarken aşının ne zaman zorunluluk haline getirileceğini açıklamasını istedi.

Kılıç, Omicron varyantının hızlı yayıldığını belirterek şunları söyledi:

“Bazı meslek grupları kalabalık ortamlarda çalışmaları ve/veya çok sayıda kişi ile temas etmeleri nedeniyle virüsü yaymak açısından daha yüksek risk grubundadır. Bunlar arasında; sağlık kurumlarında, okullarda, üniversitelerde, adliye gibi kalabalık kamu kurumlarında, şehir içi ve şehir dışı toplu ulaşımda, restoran, kafe, vb. yeme içme hizmeti sunan yerlerde ve ibadet yerlerinde çalışanlar yer almaktadır. Bunlar için aşının mutlaka zorunlu kılınması gerekmektedir. Salgının geldiği bu kritik noktada, bu meslek gruplarında ve işyerlerinde çalışabilmek için tam olarak aşılanmış olma şartı getirilmelidir.

Çağrımızı yineliyoruz. Sağlık Bakanı’nı, Sağlık Bakanlığı’nı düzenleme yapmaya davet ediyoruz. Aşıyı zorunlu kılmalı, aşı yapmaktan kaçınanları da toplumsal hareketliliğin olduğu yerlere katılmaktan imtina etmelidir.”

İzmir Tabip Odası üyesi Demir ise insanların aşıya başvurmasını bekleyerek, hedeflenen aşılamaya ulaşmanın mümkün olmadığını söyledi. Demir, şöyle konuştu:

“Sağlık Bakanı, tweet atarak bu sorunun çözüleceğini zannetmektedir. COVID-19 salgınında, toplumsal bağışıklığı sağlamak ve ölümlerini engellemek için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı zorunlu aşı yetkisini kullanmaya davet ediyoruz. Bu sorumluluk Sağlık Bakanlığı’ndadır yani Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dadır. Bundan sonra ölümlerin önüne geçebilmek, toplumsal bağışıklığı sağlamak için acilen Sağlık Bakanı’nın bu yetkiyi kullanması gerekmektedir

Hastaneye yatışları ve can kayıplarını önlemek, toplumsal bağışıklığı sağlamak için gereken toplumun en az yüzde 80-85’ini aşılama hedefine sadece insanların aşıya başvurmasını bekleyerek ulaşmanın mümkün olmadığı ortaya çıkmıştır. Risk altındaki ve incinebilir grupları gözetecek şekilde aşıları ihtiyaç sahiplerinin ayağına götürmek ve etkili iletişim çalışmalarını içeren kampanyalar düzenlemek, bunu yanı sıra da aşıyı belirli meslek grupları için zorunlu hale getirmek, çalışma ortamları ve toplumsal hareketliliğin olduğu kapalı ve kalabalık ortamlara girişte aşı karnesini uygulamak gerekmektedir.

"Anayasal temelleri var"



Toplumun kimi kesimlerinin bilimsel bilgi yerine hurafeleri ve komplo teorilerini referans aldığı ve salgınla mücadeleyi zorlaştıran bir aşı karşıtlığı tavrını benimsediğini ve böylece de koronavirüse karşı toplumsal bağışıklık edinilmesini güçleştirdiği gözlemlenmektedir. Aşının zorunlu kılınması, toplum içinde yaşama iradesi gösteren ve birbirlerinin yaşam haklarına saygı gösterme yükümlülüğü bulunan insanların temel bir ahlaki ve siyasi sorumluluğudur. Ancak ahlaki ve siyasi yükümlülük oluşturmanın ötesinde, zorunlu aşının, hali hazırda anayasal ve yasal temelleri de vardır.”

Kaboğlu da Bakan Koca'ya sordu

Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu ise Bakan Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde, şu sorulara yanıt istedi:

“Sağlık Bakanı salgınla mücadelede aşının önemini sürekli vurgularken, yeni virüs varyantları salgınla mücadeleyi gittikçe daha da zorlaştırırken, aşı zorunluluğunun yetki sahibi Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’de halen öngörülmemiş olması tutarsızlığının gerisinde yatan sebep nedir?

Sağlık Bakanlığı, COVID 19 ile mücadelede tıbbi bir zorunluluk olduğu sabit olan ve Anayasa’nın ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun devlete bir yükümlülük olarak yüklediği aşı zorunluluğu uygulamasına kamu görevlileri ve kamu görevlileri dışındaki kişiler bakımından ne zaman başlayacaktır?

Aşı zorunluluğu getirilmiş olsaydı, Türkiye’de aşı uygulanmasının başladığı tarihten itibaren kaç ölüm engellenebilirdi? Geleceğe dönük olarak, zorunlu aşı uygulamasına geçilmesiyle beraber günlük vefat sayılarının ne ölçüde azalacağıyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’nın bir projeksiyonu var mıdır?