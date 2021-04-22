Hayatının şokunu yaşadı! Tüm vücudunu kapladı

Bazı hastalıklar pek çok kişi tarafından tam anlamıyla bilinmiyor. Doğuştan gelen ya da bir kaza sonrası oluşan bazı hastalıklar insanların ilgisini çekiyor. İşte dünya üzerinde insanların hayatını kâbusa dönüştüren o hastalıklar…

Hastalıklar ve etkileri insanların hayatını tehdit ediyor. Hastalıkların başlama süreci ve tedavisi ise uzun bir süreci işaret ediyor. İşte dünya üzerinde rastlanan birbirinden ilginç hastalıklar…

6 SAATTE 232 DİŞİ ÇEKİLDİ Hindistan’da şiddetli ağrı şikayetiyle dişçiye giden gencin ağzından 6 saat süren operasyonla tam 232 küçük diş çıkarıldı.

Mumbai’de yaşanan ve dünya dişçilik tarihine geçecek olay, Maharashtrayan eyaletinin Buldhana bölgesinde yaşayan 17 yaşındaki Ashik Gavai’nin sağ alt çenesindeki ağrı üzerine ailesi tarafından doktora götürülmesiyle başladı..

Doktor Sunanda Dhivare ve operasyona katılan doktorların, dişçilik tarihi açısından önemli gördükleri bu operasyon için Guinness Rekorlar Kitabı’na başvurmayı düşündükleri belirtildi..

Gencin dişindeki rahatsızlığın, bir tür kompleks diş tümörü olarak adlandırılan ”odontoma” olduğu bildirildi.Bu hastalık kişinin yemekleri öğütmesinde ve yutkunmasında ciddi zorluklara neden oluyor..

Hindistan’da sıra dışı görünümlü bebek ülkeyi adeta kasıp kavurdu. Nadir bulunan bir hastalık nedeniyle küçük kafaya ve büyük gözlere sahip bebek, ülkenin ruhani lideri Buda’ya benzetilmesiyle geniş yankı uyandırdı..

Annesinin bile emzirmekte çekindiği bebeği görmek için köylüler sıraya dizildi. Doktorlar, çocuğun uzun süre yaşayamayacağını belirtiyor.

Pazartesi günü doğum yapan 35 yaşındaki anne çocuğu kucağına alınca şok geçirdi. Çünkü çocuğun kafası çok küçük ve gözleri çok büyüktü. Doktorlar çocukta anne karnında iken ‘genetik palyaço’ hastalığının geliştiğini ve bazı organların gelişimini tamamlamadan çocuğun dünyaya geldiğini belirtti..

Tanrılarının ruhunun çocuğun bedenine girdiğine inanan köylüler, annenin evine akın etti. Özellikle çocuğun Hindu inancında kutsal kabul edilen Buda’ya ve reenkarnasyon tanrısı kabul edilen Haruman’a benzemesi ülkede büyük ses getirdi. Daha önceki çocukları sağlıklı olan anne, uzaylılara benzeyen bir çocuk dünyaya getirdiğine inanamadığını ve çocuğu ilk gördüğünde doğumu yapan hemşireye, “Çocuğu gözümün önünden al” dediği söyledi.Doktorlar çocuğun çok uzun süre yaşayamayacağını belirtti..

Bangladeş’te yaşayan sekiz yaşında ki Mehendi Hassan isimli çocuk yaşadığı nadir görülen akut deri hastalığından dolayı vücudu yavaş yavaş taşa dönüyor.

Bangladeş’te eşine az rastlanır bir hastalığa sahip olan sekiz yaşındaki Mehendi Hassan, görenleri şaşkına çeviriyor. Vücudu pul pul olan ve taş gibi sertleşen çocuk, bir şeye dokunduğunda acı çekiyor.Sekiz yaşındaki çocuk, kendisini görenleri korkuttuğu ve herhangi bir şeye dokunduğu zaman acı çektiği için hayatının tümünü evde geçirmek zorunda kalıyor. Kendisini taşa çeviren hastalığından dolayı toplum tarafından dışlanıyor.

Yüzü normal görülen çocuğun vücudnun diğer kısımlarında pullanmalar oluyor ve çocuk bu yüzden yürümekte veya herhangi bir şeye dokunmakta güçlük çekiyor.

Anne çocuğunun 12 günlük iken vucudunda bazı yaralar gördüklerini ve bu yaraların sivrisinek sokmasından dolayı oluştuğunu düşündükleri için pek umursamadıklarını söyledi. Zamanla bu yaralar çocuğun vücudunun büyük bölümünü sarmaya başlaması üzerine ebeveynleri, oğullarını doktora götürdü. Ama tüm ilaçlar denenmesine rağmen çocuğun hastalığına bir çare bulunamadı..

Yüzü normal görülen çocuğun vücudnun diğer kısımlarında pullanmalar oluyor ve çocuk bu yüzden yürümekte veya herhangi bir şeye dokunmakta güçlük çekiyor. Anne çocuğunun 12 günlük iken vucudunda bazı yaralar gördüklerini ve bu yaraların sivrisinek sokmasından dolayı oluştuğunu düşündükleri için pek umursamadıklarını söyledi.

Zamanla bu yaralar çocuğun vücudunun büyük bölümünü sarmaya başlaması üzerine ebeveynleri, oğullarını doktora götürdü. Ama tüm ilaçlar denenmesine rağmen çocuğun hastalığına bir çare bulunamadı.

Endonezya’da yaşayan 35 yaşındaki Sulami 10 yıldır hareketsiz duruyor. Hastalığının adı Ankylosing Spondylitis ve bu hastalık omurgadan başlayarak tüm iskelet sistemini etkiliyor ve hareketsiz bırakıyor. Sulami eğilemiyor, doğru düzgün hareket edemiyor. Sürekli düz bir durumda olması gerekiyor. Aksi halde acı çekiyor.

Hastalık sağlam bir fizyoterapi ve egzersiz tedavisiyle ortadan kaldırılabiliyor. Ancak, genç kadının birlikte yaşadığı 90 yaşındaki babaannesinin bunu karşılaması imkansız. Hastalığın kendisi ölümcül olmasa da sürekli aynı pozisyonda durmak başka hastalıklara davet çıkarabiliyor.

ELLERİNDE BAŞLADI TÜM VÜCUDUNA YAYILDI Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde yaşayan 53 yaşındaki Sandra De Santos, Nörofibromatozis (NF) hastalığından gençlik yıllarından bu yana muzdarip.

Bu hastalık yüzünden vücudundaki kabarcıklıklarla yaşamayı öğrenen De Santos’un vücudu görünüşte ürkütse de mücadelesi takdire şayan.

17 yaşında, 3 çocuğunun babası Jose ile evlenen Sandra De Santos’un aşktan yana şansı gülmüş. Jose, eşine deliler gibi aşık olduğunu söylüyor.

10’lu yaşlarda 20’lerin başında ortaya çıkan duyma kaybı genlikle ilk semptomdur..

NF1’in Nörofibromatozisin en sık tipi olması itibari ile bu yönergelerdeki medikal bilgi NF1’e odaklanmıştır. Tabiî ki temel fikir bu ağı genişletmek ve mümkün olduğunca

NF2 ile etkilenen bireylerin takip edilmesine yönelik tavsiyeleri de bir araya getirmektir.

Minik çocuk doğduğunda hiçbir şeyi yoktu.

Yaklaşık 2 ay geçtikten sonra annesi tarafından yüzünde sarkmalar olduğu fark edildi. Şuan ise tam 6 yaşında

Erken yaşlanma hastalığına yakalanan çocuk için doktorlar

tedavi edilmesinin zor olduğunu fakat hayat kalitesini artırabileceklerini söylüyorlar..

14 yaşındaki Veronica Cominguez, gelişimini olması gerektiği

gibi tamamlayamayan ama bir şekilde içinde büyümeye devam eden ikiziyle dünyaya geldi.

Taylandlı Veronica’nın göğsünde büyüyen parazit bir ikizi var. Genç kızın vücudu içindeki ikizinin kolları ve parmakları, göğsünden görünüyor..

Bölgede yaşayanlar genç kıza yardım etmek için aralarında para toplayıp Veronica’yı ameliyat ettirmeye karar verdiler.

Dr. Beda Espineda’ya göre; “Bu tarz vak’aların çoğunda ameliyat kolay oluyor.

Çünkü genellikle vücudun bu kısımları hayati önem taşımıyor. Birçoğu cilde veya kemiklere bağlı oluyor.”

Vücudunda nadir bir hastalıkla doğan Bangladeşli bu çocuk 18 aylık olmasına rağmen böyle görünüyor.

Doktorlar, küçük çocuğun bu hastalığa yakalanan 21.kişi olduğunu söylüyor.

Çin’de Xiao Yan’ın yüzündeki ölümcül lekenin çıkartılması için sıradışı bir teknik uygulandı! Yüzüne yumurta büyüklüğünde dört tane balon implant takılarak, cildi genişletildi ve leke alındı.

23 yaşındaki Xiao Yan’ın yüzündeki dokuyu büyütmek için farklı bir tedavi şekli uygulandı. Doğumsal bu leke, 500 binden bir kişide görülüyor.

Xiao Yan’ın annesi, kızının yüzündeki lekeler yüzünden dalga konusu olduğunu, bu yüzden de dalga geçmemeleri için köylülere yalvardığını söyledi.

Genç kızın tedavisinin ilk aşaması için 100.000 yuan (58 bin 60 TL) ödendi..

Zimbabwe ‘nin devekuşu halkı, sadece iki ayak parmakları var.. Zambezi Nehri Vadisi’nde yaşayan Vadoma kabilesi olarak biliniyorlar..

Ayakların üzerinde sadece iki ayak parmağı var. Orta ayak parmakları yok ve ikisi de çarpık.

Vadoma kabilesi ‘ektrodactyly’ olarak adlandırılan nadir bir rahatsızlıktan muzdarip ve bu durumun popülasyonun dörtte birini etkilediği biliniyor..

Vadomalar arasında genetik havuz küçük olması nedeniyle bu genetik hastalık Vadoma’da yaygın olarak kalmaktadır. Bir başka deyişle üyelerin grup dışında evlenmesi kabile yasalarına aykırıdır..

Yüzündeki doku büyümesi sebebiyle yıllar içerisinde yüzü giderek büyüyen 53 yaşındaki Xia Yuanhai’ye ‘uzaylı’ lakabı takılmış..

Dailymail’de yer alan habere göre; Durdurulamayan doku büyümesi, Yuanhai’nin dişlerinin ezilmesine ve sağır olmasına neden oldu. Hayatının seyrini değiştirecek ameliyatı bekleyen Yuanhai için bağış toplanıyor..

Çin’de yaşayan Xia Yuanhai’nin 66 yaşındaki abisi Xia Yuanchang, kardeşi Xia Yuanhai’nin hastalığının yetişkinlik döneminde ortaya çıktığını ve tedavi için yüklü miktarda para gerektiğini açıkladı.

Maddi imkansızlık nedeniyle Xia Yuanhai daha gençken tıbbi yardım alamadı. Geçen yılların ardından ise yüz deformitesi iyice ağırlaştı.Kardeşinin zor durumda olduğunu söyleyen abi Xia Yuanchang, tedavi masraflarını karşılayabilmek için bağış topluyor.

Çin’de yaşayan Zhang Ruifang isimli bu kadın geçtiğimiz bundan 5 yıl önce doktorları hayrete düşüren bu boynuzu yüzünden gündeme gelmişti.

100 yaşını geçen bu yaşlı kadının 6 santimetrelik boynuzu görenleri hayrete düşürmüştü. En son 2011 yılında görüntülenen yaşlı kadının son hali şaşırttı…

Zhang Ruifang’ın o son görüntüsü.