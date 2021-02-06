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Günde bir bardak ölüm riski olan hastalıkları yavaşlatıyor

Risk taşıyan hastalıkların seyrini yavaşlatmada pancar ilk sırada geliyor. Faydası araştırmalarla kanıtlanan pancar suyu yüksek tansiyon, damar tıkanıklığı gibi vücudu etkileyen önemli hastalıklara şifa oluyor. İşte günde bir bardak pancar suyunun faydaları...

Günde bir bardak ölüm riski olan hastalıkları yavaşlatıyor
06 Şubat 2021 Cumartesi 02:09

Harvard'da yapılan araştırmalara göre, yüksek tansiyon Amerika'daki ölümlerin yüzde 15'inden fazlasında aktif rol oynuyor. Ayrıca yüksek tansiyon, kalp krizi ve felç gibi önde gelen ölüm nedenlerinin yanı sıra anevrizmalar, kognitif düşüş ve böbrek yetmezliği riskini de artırır. Hipertansiyon, genelde orta yaş üzeri kişilerde görülen bir hastalıkken maalesef günümüzde gençlerde de görülmeye başlandı. Durum böyle olunca tansiyon ve damar tıkanıklığı gibi hastalıklara iyi gelen doğal besinler araştırılmaya başlandı. Bu besinlerden biri de pancar.

Yapılan araştırmalar, pancarın içeriğinde bulunan nitrikoksit adlı maddenin damar esnekliğini artırdığını ve kan dolaşımını rahatlattığını gösteriyor.

Pancarın damarlar üzerindeki bu etkisi, damar sertliği ve tıkanıklığı gibi hayati risk taşıyan hastalıkların seyrini yavaşlatmada faydalanılması gerekenler listesinin ilk sıralarına pancarın adını yazdırıyor.

Her gün bir bardak pancar suyu tüketmek, takip eden 24 saat boyunca tansiyonun düzenli seyretmesine yardımcı oluyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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