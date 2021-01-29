FETÖ'nün jandarma yapılanmasındaki 66 kişi için gözaltı kararı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasında yer alan aralarında yüksek rütbeli askerlerin de olduğu 66 kişi için gözaltı kararı verdi.

FETÖ terör örgütünün güvenlik kurumları içindeki yapılanmalarına karşı yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 66 kişinin FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edildi. 25 İLDE GÖZALTINA ALINACAKLAR Geçici olarak görevden uzaklaştırılmış veya ihraç edilmiş 66 şüpheli hakkında Ankara merkezli 25 ilde gözaltı kararı verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. "1 YARBAY, 1 BİNBAŞI, 4 YÜZBAŞI.." Açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile Siber Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen geçici olarak görevden uzaklaştırılmış/ihraç edilmiş 1 yarbay, 1 binbaşı, 4 yüzbaşı, 17 üsteğmen, 2 teğmen, 17 astsubay, 22 askeri öğrenci ile 2 ‘mahrem imam’ olan toplam 66 şüphelinin Ankara merkezli 25 ilde 29.01.2021 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.