Faydaları saymakla bitmeyen.. TAM BİR GERÇEK MUCİZE..Kanserden yorgunluğa her derde deva!

Faydaları saymakla bitmeyen kekiğin âdeta natural bir deva kaynağı bulunduğunu biliyor muydunuz? Kekiği daha çok baharat olarak tüketiyoruz ama gerçekte bitkisel tedavilerde de sıkça kullanılıyor. Genellikle kekik yağının kullanım amaçları son derece detaylı. Bu yazımızda sizler için kekik yağının faydalarını derledik.Kekik yağı; antioksidan etkili, sonsuz yarara sahip olan bitkisel bir ürün. Çok detaylı alanlarda sarfedilen kekik yağının beden için yararlarını ve tesirlerini siz de merak ediyor musunuz? Haydi gelin, başlayalım!



KANSERLE MÜCADELEDE ETKİLİ

Güçlü bir antioksidan olan kekik yağı, bedenin kanser hücreleri ve toksinlerle mücadelesini destekler.

DERİN BİR NEFES ALIN

Kekik yağı, solunum yollarını açmakta da son derece etkili. Bir kaptaki kaynar suya iki-üç damla kekik yağı ekleyip buharını solursanız kekik yağı; boğazınızın rahatlamasına, öksürük ve bronşit gibi sağlık sorunlarının zamanla bitmesine yardımcı olur.ENERJİNİZ ARTSIN

Çok yorulduğunuz günlerin sonucunda küveti ılık suyla doldurup birkaç damla esansiyel kekik yağı damlatabilir ya da beneninize kekik yağı ile masaj yapabilirsiniz. Dolaşımı harekete yaşamış kekik yağı, yorgunluk hissinizin azalmasına yardımcı olur. Yorgunluktan kaynaklanan bel ve mafsal ağrılarını hafifletebilir. Hem de gün içerisinde tüketeceğiniz bir fincan kekik çayı da sizi daha enerjik hissettirebilir.

AKNE GİDERİCİ

Kekik yağı, antibakteriyel özelliğe sahip bulunduğu için sivilce ve akne tedavisinde de etkili. Fakat burada ilgi edilmesi gereken mühim bir nokta var; kekik yağı cilde direkt ilişki ettirilmemeli. Kekik yağını cildinize yapmak için zeytinyağı ya da badem yağı gibi ideal bir taşıyıcı yağ ile seyreltmelisiniz. Ardından bir pamuk sayesinde uygulayabilirsiniz.AĞIZ SAĞLIĞINIZI KORUYUN

Kekik yağının yapısında timol adlı antibakteriyel bir madde bulunur. Bu madde, ağız ve diş hijyenikliği ürünlerinde de kullanılıyor. Kekik yağını ılık suda seyreltip gargara yaparak ağız sağlığınızı destekleyebilirsiniz.

BAĞIRSAK KORUYUCU

Bağırsaklarınızı güvenliğini sağlamak, direkt olarak bağışıklık sisteminizi güvenliğini sağlamak ile eş değer. Çünkü bağırsaklar, bağışıklık üstünde mühim bir rol oynuyor. Kekik yağı, bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine de yardımcı olur.

VİTAMİN KAYNAĞI

A ve C vitaminlerini bolca sahibi olan kekik yağı, grip gibi kış hastalıklarını da önlemede yardımcı olur. Her gün bir bardak suya 3 damla kekik yağı ekleyerek içebilirsiniz.