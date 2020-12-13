EVİNİZDE BU İLAÇ VARSA HEMEN ATIN Bakanlıktan İlk Açıklama

Bileşiminde 'Dekstrometorfan' bulunan öksürük şuruplarının toplatılmasına karar verildiği haberleri üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. İşte Dekstrometorfan içeren ilaçlar..Dekstrometorfan içeren ilaçlar; -ACTIDEM (Şurup) -BENAFED (Şurup) -BENICAL (Şurup) -BENICAL COLD (Lak Tablet) -BRONKAR-A (Şurup) -DEFEKS (Şurup) -DEKSAN (Şurup) -DORFAN (Şurup) -METORFAN (Draje)

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı'ndan ilgili yerlere 'çok acele' koduyla gönderilen resmi yazıya göre; Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) resmi web sitesinde 'dekstrometorfan' içeren öksürük şuruplarının kullanımına bağlı olduğu düşünülen ölümlerle ve ciddi advers etkilerle sonuçlanan olaylar görüldü.

Sağlık Bakanlığı, 'dekstrometorfan' içeren öksürük şuruplarının kullanılmaması gerektiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) resmi internet sitesinde 'dekstrometorfan' içeren öksürük şuruplarının kullanımına bağlı olduğu düşünülen ölümler ve ciddi rahatsızlıklar yaşandığı bilgilerinin yer aldığına dikkat çeken bakanlık, 81 ildeki tüm eczacılara 'çok acele' koduyla bir yazı gönderdi. Yazıda 'dekstrometorfan' adlı etken madden yer alan yerli ya da ithal tüm ilaçların piyasadan geri çekilmesi gerektiği ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü bu ilaçları yasakladı Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı'ndan İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası, Türkiye İlaç Sanayicileri Derneği, Türk Eczacılar Birliği, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği, Ecza Depocuları Derneği, Gelişimci İlaç Firmaları Derneği ve Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği'ne 'çok acele' koduyla resmi bir yazı gönderdi. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Güven Artıran imzalı yazıda, Dünya Sağlık Örgütü'nün resmi internet sitesinde 'dekstrometorfan' içeren öksürük şuruplarının kullanımına bağlı olduğu düşünülen ölümlerle ve ciddi advers etkilerle sonuçlanan olayların yaşandığı kaydedildi.

Konuyla ilgili yapılan araştırmaların sonucunda olaylara 'levometorfan ile kontamine dekstrometorfan' içeren öksürük şuruplarının kullanımının sebep olduğunun düşünüldüğü vurgulandı. Dekstrometorfan adlı etken maddenin Konduskar Laboratories Private Limited, Kolhapur, Hindistan'da üretildiği, buradan ithal edilen dekstrametorfan adlı etken maddenin spesifikasyonlarına uygunluğunun kontrol edilmesi gerektiği konulu alarm yayınlandığı hatırlatıldı.

Adı geçen üretim yerinden Türkiye'ye dekstrometorfan adlı etken maddenin ithal edilip- edilmediğinin bildirilerek, ediliyor ise ithalatının durdurulması gerektiğinin altı çizilen yazıda şu ifadelere yer verildi: "Adı geçen üretim yerinden ithal edilen söz konusu etken madde kullanılarak üretilen ürün olup- olmadığının ve/veya adı geçen üretim yerinde üretilmiş ürünlerinin ithal edilip edilmediğinin bildirilmesi ve varsa kullanılmamasının gerektiğinin, adı geçen üretim yerinde üretilmiş dekstrometorfan adlı etken madde yer alan yerli ya da ithal tüm müstahzarlarının ithalatının/üretiminin durdurularak, stoklarda bulunanlarının ülkemiz piyasasına verilmemesi ve piyasada mevcut tüm partilerinin, ilgili mevzuat doğrultusunda piyasadan geri çekilmesi ve kurumumuz ile irtibata geçilmesi gerekmektedir."

6 yaş altına öksürük şurubu yasak: Dünyada etkisi tartışılan öksürük şurupları Belçika'da 6 yaş altı için yasaklandı. Türk doktorlar, "Boğmaca dışındaki hiçbir vakada kullanılmaması gerekir" diyor Dünyada öksürük şurupları tartışılmaya başlandı. Belçika hükümeti yeni aldığı kararda çocuktaki ciddi hastalıkları perdelediği ve yaşam kalitesine herhangi bir katkısı da bulunmadığı için 6 yaş altındakilerin reçetelerine öksürük şuruplarının yazılmasını yasakladı. Türk doktorlar da artık şurupları kolay kolay reçetelerine yazmadıklarını söylüyor.

Prof. Dr. Aykan Canberk/ İstanbul Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi: Çoğu öksürük şurubunda dextromethorphan gibi balgam söktürücü fakat aynı zamanda kişide uyku eğilimi yaratan katkı maddesi var. Fenilpropanolamin ve türevleri gibi boğazda ve burunda ödem giderici, sempatik sistemi etkileyebilen katkı maddesi var. Bu da küçük çocukta çarpıntı, terleme, huzursuzluk, uykusuzluk gibi yan etkilere sebep oluyor. Bazı şuruplara ise öksürük refleksini azaltmak, gıcıktan koruyarak öksürük krizlerini önlemek amacıyla kodein katılmıştır. Ancak boğmaca dışında kullanılması sorunlar yaratabilir. Bu karar çok doğru bir karardır. Çocukların olduğu kadar koroner kalp hastalığı, hipertansiyon ve şeker hastalığı olan yetişkinlerin de bu ilaçları kullanmamaları gerekiyor.

Prof. Dr. Ahmet Nayır/ İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı: 18 ayın altındaki çocuklara, gripte öksürük şurubu verilmez. Bu şuruplarında adrenalin türevleri etken maddeler var. Ailenin zorlamasıyla yazıyorduk. Belli bir dönem ödemi kurutuyor. Ama ilaçların içinde 12 tane etken madde olması önerilen bir şey değil. Ağrı kesici, ateş düşürücü, antihistamikler gibi… Vitamin, parasetamol ve istirahat vermek zaten yeterli. Gribi ilaçlarla değil; burun damlası, buğu, ateş düşürücü ile kesmek lazım.

Prof. Dr. Ahmet Nayır/ İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı: 18 ayın altındaki çocuklara, gripte öksürük şurubu verilmez.nnBu şuruplarında adrenalin türevleri etken maddeler var. Ailenin zorlamasıyla yazıyorduk. Belli bir dönem ödemi kurutuyor. Ama ilaçların içinde 12 tane etken madde olması önerilen bir şey değil.nnAğrı kesici, ateş düşürücü, antihistamikler gibi… Vitamin, parasetamol ve istirahat vermek zaten yeterli. Gribi ilaçlarla değil; burun damlası, buğu, ateş düşürücü ile kesmek lazım.