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Evde Bulduğunuz üç Malzeme ile Güvenilir Gebelik Testleri

Evde Bulduğunuz üç Malzeme ile Güvenilir Gebelik Testleri Evde Güvenilir Gebelik Testleri Hastaneye gitmeden eczaneden test almaya gerek kalmadan bir kadın nasıl gebe olup olmadığını anlar?Sizin içn derledik...

Evde Bulduğunuz üç Malzeme ile Güvenilir Gebelik Testleri
29 Ocak 2020 Çarşamba 23:30

 Evde Bulduğunuz üç Malzeme ile Güvenilir Gebelik Testleri

 Evde Bulduğunuz üç Malzeme ile Güvenilir Gebelik Testleri Evde Güvenilir Gebelik Testleri Hastaneye gitmeden eczaneden test almaya gerek kalmadan bir kadın nasıl gebe olup olmadığını anlar?Sizin içn derledik...

DİŞ MACUNU TESTİ

İlk önce şu noktaya değinmeli eğer sabah ilk idrarınızla denerseniz en garanti yanıtı alıyorsunuz...

İlk önce karışımsız sadece beyaz renkli diş macunu boş birkaba bir tatlı kaşıgı kadar eklenir üzerine  yine bir miktar örnekle anlatmak gerekirse  bir yemek kaşıgı idrar eklenir çubuk yardımı ile karıştırılır ve 30 dakika bekletilir

Eğer köpürme yada renginde mavimsilik gözlemlenirse pozitif  düz durağan şekilde kalırsa neğatif olduğunu ifade ediyor

TOZ ŞEKER TESTİ

1 yemek kaşığı  kadar şeker

2 tane plastik kap

Plastik bir kapta idrar toplanır. Diğer bir kaba 1 yemek kaşığı şeker eklenir . İdrar, şeker koyulan kabın içine eklenir  beklemeye alınır . gözlemlenmek için birkaç dakika beklenir. Şeker koyulduğu gibi duruyorsa, yani erimemiş karışmamış şekildeyse  sonuç pozitif . Şeker azalıp idrara karıştıysa yani şeker idrarda çözünmüş ise negatif demektir.

ÇAMAŞIR SUYU TESTİ

Çamaşır suyu  ilk olarak sıvı olmalı kıvamlı olmamalı Birçok kadın bu yöntemi  eskiden bu yana tercih ediyordu .:

2 yemek kaşığı miktarınca Çamaşır suyu

 1 Plastik kap.

Plastik kabın içine çamaşır suyunu ilk olarak ekliyoruz . İdrar çamaşır suyunun bulunduğu kabın üzerine dökülüyor . karışımda köpürme varsa sonuç pozitiftir, köpük yokve aynı duragn kıvamsa sonuç negatiftir.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #diş macunu ile gebelik testi #şeker #çamaşırsuyu #dişmacunu testi #Evde Güvenilir Gebelik Testleri
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