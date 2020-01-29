Evde Bulduğunuz üç Malzeme ile Güvenilir Gebelik Testleri Evde Güvenilir Gebelik Testleri Hastaneye gitmeden eczaneden test almaya gerek kalmadan bir kadın nasıl gebe olup olmadığını anlar?Sizin içn derledik...

Evde Bulduğunuz üç Malzeme ile Güvenilir Gebelik Testleri

Evde Bulduğunuz üç Malzeme ile Güvenilir Gebelik Testleri Evde Güvenilir Gebelik Testleri Hastaneye gitmeden eczaneden test almaya gerek kalmadan bir kadın nasıl gebe olup olmadığını anlar?Sizin içn derledik...

DİŞ MACUNU TESTİ

İlk önce şu noktaya değinmeli eğer sabah ilk idrarınızla denerseniz en garanti yanıtı alıyorsunuz...

İlk önce karışımsız sadece beyaz renkli diş macunu boş birkaba bir tatlı kaşıgı kadar eklenir üzerine yine bir miktar örnekle anlatmak gerekirse bir yemek kaşıgı idrar eklenir çubuk yardımı ile karıştırılır ve 30 dakika bekletilir

Eğer köpürme yada renginde mavimsilik gözlemlenirse pozitif düz durağan şekilde kalırsa neğatif olduğunu ifade ediyor

TOZ ŞEKER TESTİ

1 yemek kaşığı kadar şeker

2 tane plastik kap

Plastik bir kapta idrar toplanır. Diğer bir kaba 1 yemek kaşığı şeker eklenir . İdrar, şeker koyulan kabın içine eklenir beklemeye alınır . gözlemlenmek için birkaç dakika beklenir. Şeker koyulduğu gibi duruyorsa, yani erimemiş karışmamış şekildeyse sonuç pozitif . Şeker azalıp idrara karıştıysa yani şeker idrarda çözünmüş ise negatif demektir.

ÇAMAŞIR SUYU TESTİ

Çamaşır suyu ilk olarak sıvı olmalı kıvamlı olmamalı Birçok kadın bu yöntemi eskiden bu yana tercih ediyordu .:

2 yemek kaşığı miktarınca Çamaşır suyu

1 Plastik kap.

Plastik kabın içine çamaşır suyunu ilk olarak ekliyoruz . İdrar çamaşır suyunun bulunduğu kabın üzerine dökülüyor . karışımda köpürme varsa sonuç pozitiftir, köpük yokve aynı duragn kıvamsa sonuç negatiftir.