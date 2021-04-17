El uyuşması nedir? El neden uyuşur?

El uyuşması tek elde olabileceği gibi her iki elde de görülebilir. Uyuşma hissi sürekli, bazı hareketleri yaparken ya da istirahat sırasında ortaya çıkabilir. Ellerdeki uyuşma hastalar tarafından yanma, karıncalanma ve elektrik çarpması şeklinde de hissedilebilir. Uyuşma yazı yazarken, çalışırken, spesifik hareketleri yaparken, araç ya da gereç kullanırken de oluşabilir. Tüm bu uyuşma hissiyatı kişinin yaşam kalitesini düşürür. Bazı durumlarda kişi iş göremez hâle gelebilir.

El uyuşması nedir?

Bir elde ya da her iki elde birden hissedilen uyuşukluk hissi, sıklıkla karşılaşılan yakınmalardan biridir. Bu yakınmalar elin tamamında, avuç içinde, elin üst kısmında ve parmak uçlarında ya da bazı parmaklarda hissedilebilir. El uyuşması pek çok farklı faktörden oluşabilir ve hissizlik, uyuşukluk ve yanma gibi şikayetlere yol açar. El uyuşmasının en sık görülen türü el bileğinde ya da dirsekte olan sinir sıkışmalarıdır. Bunun yanında kas spazmı, boyun fıtığı, multipl skleroz, tümör, beyin damar hastalıkları, tiroit bezinin az ya da çok çalışması, ulnar oluk sendromu, diyabete bağlı oluşan nöropati, B12 vitamin eksikliği, alkolizm, dolaşımsal problemlere bağlı kan dolaşımının azalması, kalp hastalıkları ve periferik arter hastalıkları gibi pek çok farklı hastalıktan da kaynaklanıyor olabilir. Sıklıkla el uyuşmalarının sebebi ise genelde karpal tünel sendromu denilen sinir sıkışmasından kaynaklanır.

El uyuşması neden olur?

Tekrarlayan el bileği hareketleri yıllar içinde sinirlerin geçtiği bağların kalınlaşmasına ya da kanal içindeki basıncın artmasına yol açar. Genellikle geceleri hafif uyuşmalar ile başlayan şikayetler serçe parmak hariç diğer parmakların uyuşması ile devam eder. Daha sonra bu uyuşukluk ve yanma hissi kişiyi uykudan uyandıracak kadar şiddetlenerek artar. Tedavi edilmemesi durumunda kalıcı hasarlanmalara yol açabilir. Dirsekte olan sinir sıkışmaları daha çok dirseğini masaya koyarak çalışan kişilerde görülür. Serçe ve yüzük parmakta uyuşma hissi ile başlayan şikayetler hızla artar. Tedavi edilmemesi durumunda güçsüzlük ve kas erimeleri görülür. Sıklıkla el uyuşmalarına sebep olan nedenler ve hastalıklar şöyledir:

Örgü örme, yer silme, bez sıkma, halı silkeleme, sürekli mouse ve klavye kullanımı gibi tekrarlayan el bileği hareketleri ile bilek bölgesinde median sinir basısı sonucu oluşan karpal tünel sendromu en sık görülen el uyuşması nedenlerindendir.

Kolun dirsekten aşağıda bulunan bölgesinde median sinir sıkışması olarak görülen pronator teres sendromu da nadir olarak el uyuşmasına neden olur.

Ulnar sinirin bilek düzeyinde sıkışması, yani guyon kanalı sendromu ya da dirsek düzeyinde sıkışması yani kübital tünel sendromu el uyuşmasının sıklıkla rastlanan sebeplerindendir.

Cumartesi gecesi paralizisi olarak bilinen radiyal sinir sıkışması diğer adıyla düşük el de, ön kolda kasların arasında bulunan sinirin sıkışmasıyla ortaya çıkan ve elde uyuşukluğa sebep olan bir hastalıktır.

Bunun dışında hastanın eşlik eden şikayetleri göz önüne alınarak boyun fıtığı, omurilik veya beyne ait nörolojik problemler de kendisini elde uyuşmayla gösterebilir.

Sol el uyuşması neden olur?

Sol el uyuşması, sıklıkla sinir sıkışması sonucu ortaya çıksa da eklem yaralanmaları da sol elde yanma, karıncalanma ve uyuşukluk hissine sebep olur. Sol el uyuşması kalpte ciddi bir problem olduğunu da gösterebilir. El uyuşukluğuna kol ağrısı da eşlik ediyorsa, anjina koroner denilen, kalp kaslarının yeterince oksijenlenmediği durumlarda ortaya çıkan hastalık bu durumun sebebi olabilir. Anjina koroner kalp krizini tetikleyen son derece ciddi bir hastalıktır. Kalp krizi belirtilerinden biri olan sol el uyuşukluğunun pek çok farklı sebebi de olabilir.

Sağ el uyuşması neden olur?

Sağ elde hissedilen uyuşukluğun sıklıkla rastlanan sebebi karpal tünel sendromudur. Bazı durumlarda beyin omurilik sorunlarının da habercisi olabilir. Sağ el kemiklerinin çatlaması ya da kırılması da uyuşukluk hissine sebep olabileceği gibi yaşanan ani travmalar da uyuşmalara neden olabilir. Diyabete bağlı dolaşım bozuklukları ve vitamin eksiklikleri de uyuşmaların diğer nedenleri arasında yer alır. Tek bir elde ya da her iki elde birden görülebilen uyuşma hissinin çoğunlukla sebepleri median sinir, ulnar sinir ve radiyal sinir sıkışmalarıdır.

Karpal tünel sendromu nedir?

El ve parmaklarda oluşan uyuşukluk hissinin çoğunlukla sebebi karpal tünel sendromudur. Koldan gelen ve avuç içine ve parmaklara uzanan sinir ve kas dokuları, bilek bölgesinde dar bir kanaldan ya da başka bir deyişle tünelden geçer. Karpal tünel denilen bu bölgeden geçen median sinire baskı uygulanması sonucu oluşan bir sendromdur. El ve bilekte ağrı, uyuşma, yanma, his kaybı gibi şikayetlere sebep olan karpal tünel içinde bulunan median sinir baş, işaret, orta ve yüzük parmaktaki duyunun hissedilmesini ve başparmakta bulunan kasların kontrol edilmesini sağlar. Kanal bölgesinde meydana gelen mikrotravmalar kanal hacminin daralmasına ya da kanal içinde bulunan içeriğin artmasına sebep olan patolojik bir olaydır. Sıklıkla tuzak nöropatinin sebep olduğu bu sendrom, orta yaşlı kadınlarda daha sık görülür. Klinik seyri üç ayrı dönemde incelenir. Subklinik dönem olan erken dönemde hastaların genellikle şikayeti olmasa da sinir ileti çalışmalarında, lokal iletim yavaşlaması saptanır. İkinci dönem olan ağrı ve parestezi döneminde geceleri artan uyuşukluk ve ağrılar baş, işaret ve orta parmakta hissedilir. Bazı durumlarda yakınmalar hastayı uykusundan uyandırabilecek şiddettedir. Son dönem olan nörolojik bulgular döneminde ise sinir hasarlanmaları, his kayıpları ve kas erimeleri görülür. Karpal tünel sendromu uzun süreler boyunca tekrarlayan el bileği hareketlerini takiben ortaya çıkar. Sürekli mouse kullanımı, el gücü ile iş yapanlar, müzisyenler, örgü ve oya işi yapanlar, çok titiz ev hanımlarının yaptığı rutin işler bu hastalığa zemin hazırlayan faktörlerin başında gelir. Öykü, fizik muayene ve nöroloji uzmanı tarafınca yapılan EMG ile teşhisi konur. Karpal tünel sendromu hastalığın derecesine göre fizik tedavi ya da lokal anestezi altında cerrahi müdahale ile tedavi edilir.

Guyon kanalı sendromu nedir?

Guyon Kanalı Sendromu, dirsekten geçtikten sonra el bileğinin avuç içi tarafının dış bölgesinde bulunan guyon kanalı adı verilen kanaldan geçen ulnar sinirin sıkışması sonucu ortaya çıkan, küçük parmak ile yüzük parmağın yarısında hissedilen ağrı, uyuşma ve his kaybıdır. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde kas erimeleri ve güç kayıpları başlar. Ciddi sinir hasarlanmalarına sebep olan guyon kanalı sendromu yapılan EMG ve fizik muayene sonucu hastalığın evresine göre fizik tedavi ya da lokal anestezi altında cerrahi müdahale ile tedavi edilir.

Kübital tünel sendromu nedir?

Ulnar sinirin dirsek düzeyinde sıkışması sonucu ortaya çıkan kübital tünel sendromu, karpal tünel sendromundan sonra en sık görülen tuzaklanma nedenidir. Dirsekte bulunan kübital tünel içinden geçen ulnar sinir, elin yüzük ve serçe parmağına ulaşır. En sık belirtileri serçe ve yüzük parmağın yarısında hissedilen ağrı, uyuşma ve his kaybıdır. Aynı zamanda direğin iç tarafında ağrı ve hassasiyet de görülür. Hastalığın ileri evrelerinde eldeki kaslarda erime, güçsüzlük ve şekil bozuklukları ortaya çıkar. Tanı nöroloji uzmanı tarafından fizik muayene ve EMG ile konur. Hastalığın tedavisinde fizik tedavi ya da hastalığın evresine göre cerrahi müdahale ile tedavi edilir.

El uyuşması nasıl geçer?

Hastalığın sebebi bulunduktan sonra sebebe yönelik olarak medikal tedavi, fizik tedavi ya da cerrahi müdahale ile tedavi edilir. Sağlıklı bir yaşam için kontrollerinizi düzenli olarak yaptırmayı ihmal etmeyin.