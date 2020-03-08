Dünya şokta! Koronavirüs'ten daha tehlikeli! Gözleri kanayarak bir bir yaşamlarına veda ediyorlar...korona virüs belirtileri nelerdir ? korona virüs için bir ilaç üretildimi ?

Dünya şokta! Koronavirüs'ten daha tehlikeli! Gözleri kanayarak ölüyorlar...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) aracılığı ile salgına sebep olma olma potansiyeli bulunan yeni bir bilinmeyen patojeni tanımlamak için kullanılan bir kavram olan bilim adamları, devamlı olarak açıklamaya uyum sağlayan hastalıkları tesbite çalışıyorlar.



Etiyopya'da köylüler, oluşan gizemli ve ölümcül bir hastalık kaynaklı bir bir yaşam dan koparken , bu salgının korkunç "Hastalık X" olabileceği tesbit edilmiş durumda .

Koronavirüs salgını birçok ülkeye çepe çevre sararken , dünyada yeni bir hastalığın yayılma korkusu duyuldu Öyle ki bu hastalık çok daha korkunç . Yeni çıkan bu rhatsızlık ile ilgili ise flaş haberler gelmeye devam ediyor. Bütün dünya 12 Aralık tarihinde Vuhan'da ilk kez rastlanan ve kısa zaman içerisinde içerisinde önce Çin'e daha sonra da dünyaya yayılan kovid-9 ile mücadele ederken , gizemli ve korkunç bir hastalık daha tesbit edildi . Etiyopya'da ortaya çıkan bu hastalık sebebi ile insanlar gözleri kanayarak yaşamını yitiriyorlar . Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) geçmiş senelerde bu hastalık ile ilgili uyarılarda bulunmuş ve dünyaya vereceği ağır potansiyeline değinmişti. İşte DSÖ'nün dünya çapında büyük korku korku yaratan ve Etiyopya'da insanların bir bir ölmesine sebep olan o virüs ile alakalı son dakika açıklaması…

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) o hastalık ile ilgili uyarıyı seneler önce de yapmış! 12 Aralık tarih itibariyle Vuhan'da ortaya çıkan koronavirüsün ardından dünyayı tehdit eden bir hastalık daha meydana geliyor . Etiyopya'da bir bir insanların ölmesini sağlayan rahatsızlık ile alakalı son dakika haberi peş peşe gelmeye devam ediyor. DSÖ tarafından salgına neden olma potansiyeli olan yeni bir bilinmeyen patojeni tanımlamak için kullanılan bir kavram olan bilim adamları, sürekli olarak açıklamaya uyan hastalıkları arıyorlar. Etiyopya'da köylüler bir bir hayatını kaybederken, doktorların tedavi çalışmaları sonuç bulmuyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından salgına neden olma potansiyeli yüksek olan yeni bir bilinmeyen patojeni tanımlamak için kullanılan bir kavram bulunan bilim adamları, devamlı olarak açıklamaya uyan hastalıkları arıyorlar.







Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2018'de yaptığı açıklamayla kulağa korkutucu gelen 'Hastalık X'i öncelikli hastalık listesine eklediğini duyurmuştu. Bazıları koronavirüsün Hastalık X olduğuna inansa da asıl cevap Doğu Afrika'da ileri gelmiş olabileceği .



Keşfedilmiş değil varsayımsal bir tehdit olan 'Hastalık X' konusunda açıklamalarda bulunan DSÖ danışmanlarından John-Arne Rottingen "Tarih bize bir sonraki büyük salgının büyük olasılıkla daha önce görmediğimiz bir virüs olabileceğini savunuyor " demişti.

Kurumun üç yıl aranın ardından ilk defa duyulduğu listede bir salgın başlatma kapasitesi olan ancak sınırlı tedavi imkânı bulabilen , bu nedenle de toplum açısından yüksek risk bulunduran hastalıklar bulunmuştu .



Bunlar içerisinde kamuoyunun isimlerini yakından bidiği Ebola ve Marburg virüsü hastalıkları, Zika virüsü, Lassa Ateşi hastalığı, Nipah ve Henipavirüs,Rif Vadisi Ateşi (RVF) ve MERS-SARS virüsleri bulunuyordu.



Bu hastalıkların hepsi son yıllarda salgın düzeyinde yaşandı ve ciddi bir tehdit olarak değerlendirildi.

Bunlar arasında kamuoyunun isimlerini yakından tanıdığı Ebola ve Marburg virüsü hastalıkları, Zika virüsü, Lassa Ateşi hastalığı, Nipah ve Henipavirüs,Rif Vadisi Ateşi (RVF) ve MERS-SARS virüsleri bulunuyordu.



Bu hastalıkların hepsi son yıllarda salgın düzeyinde yaşandı ve ciddi bir tehdit olarak değerlendirildi.



2018 yılında, Sudan ve Uganda'da onlarca kişi Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanmış ve bunlardan en az dört tanesi hayatını kaybetmişti.

Şimdiyse komşu ülke Etiyopya'da insanlar benzer belirtiler gösteriyor. İngiliz Guardian gazetesi, 23 yaşındaki hastanın gözlerinin sarıya döndüğü, ağzından, burnundan ve gözlerinden kan geldiğine değindi aktardı. Hastanın yüksek ateş sebebi ile hayatını kaybettiği belirtildi.

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