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DR Mehmet Ceyhan 'dan Koronavirüs Olmamak için Acil Bir Uyarı

DR Mehmet Ceyhan 'dan Koronavirüs Olmamak için Acil Bir Uyarı Korona virüs Olmamak için nelere dikkat edilmelidir

DR Mehmet Ceyhan 'dan Koronavirüs Olmamak için Acil Bir Uyarı
11 Eylül 2020 Cuma 00:07

 DR Mehmet Ceyhan 'dan Koronavirüs Olmamak için Acil Bir Uyarı

Açıklamaları gündem olan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, korona virüsün Türkiye’deki salgındaki kötü gidişatın devam edeceğine değindi Ceyhan, ‘acil’ diyerek “İller arası dolaşım kısıtlanmalı, mesailer dönüşümlü yapılmalı” diyerek endişesini dile getirdi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, HaberTürk TV’de Türkiye’deki salgının seyrine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Korona virüsün Ankara’daki yükselişine de dikkat çeken Prof. Dr. Ceyhan, “Ankara’dan hep söz ediyoruz ancak salgında yükseliş sadece orayla sınırlı kalmayacak. Bugün sorunsuz olduğu söylenen iller, İstanbul, İzmir… Buralarda da birkaç hafta içerisinde yoğunlaşma göreceğiz" dedi.

Koronayla mücadele için önerilerde bulunan Ceyhan, “Toplu taşımada ayakta yolcu almayı yasaklıyoruz ama işine yetişmeye çalışan insan ne olacak? Acilen dönüşümlü mesaiye geçilmeli" ifadelerini kullandı.

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Neden Salgın Bukadar fazla

Salgındaki fazlalığın asıl nedeni tatil, politika, düğün gibi gerekçelerle düzenlenen kalabalık etkinlikler kaynaklı yaşandığını anlatan Ceyhan, bu şekilde nüfus dolaşımı sürüp giderse  salgın konusunda başarı sağlanmasının beklenemez.

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