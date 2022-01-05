Doktorlar uyardı: Grip olanlar koronavirüs kapmış gibi davranmalı Tokat Devlet Hastanesi Acil Servis Uzmanı Dr. Aslı Yasemen Savaş, grip vakaları ile koronavirüs vakalarının karışabildiği, grip olduğunu hissedenlerin koronavirüs gibi davranmaları uyarısında bulundu.

Türkiye'de, geçtiğimiz yıl kış aylarında neredeyse hiç görülmeyen grip vakalarının artması sonucu hastanelerde yoğunluk yaşanıyor.

GRİP VE KORONA VAKALARI ARTIYOR

Tokat’ta da grip rahatsızlığı ile hastaneye başvuranlarda artış var. Tokat Devlet Hastanesi Acil Servis Uzmanı Dr. Aslı Yasemen Savaş, son günlerde Covid vakalarıyla birlikte grip ve influenza vakalarında da artış gözlenmekte olduğuna dikkat çekti.

"KORONAVİRÜSLÜ GİBİ KENDİNİZİ İZOLE EDİN"

Savaş, “Grip; yaygın kas ağrısı, ateş, üşüme, halsizlik, burun akıntısı, boğaz ağrısı, baş ağrısı gibi semptomlarla kendini gösteriyor. Griple koronavirüsü ayırmak için net bir kriterimiz yok. Net kriterimiz PCR testi. Kendinde bu şekilde semptom gören hastaların Covidli imiş gibi izole etmeleri gerekmekte. İzolasyondan kastımız misafirliklere gitmemeleri, kimseyle aile içi bireylerden bir miktar uzak durmaları, maskesiz, kimseyle görüşmemeleri. Tokalaşmaktan uzak durmaları sık sık el yıkamaları, mümkünse havlularını ayırmaları.

"GRİP DE BAZI YAŞ GRUPLARI İÇİN ÖLÜMCÜL"

Bu tarz önlemlerle grip semptomları gösteren insanların Covid'in yayılmasını ve gribin de yayılmasını önlemek. Grip de başlı başına bazı yaş grupları için öldürücü olabiliyor” dedi.

"GRİP OLAN, KENDİSİNİ KORONAVİRÜSLÜ KABUL ETSİN"

Grip semptomu gösteren herkesin kendini Covid kabul etmesini ve ona göre davranmasını istediklerini ifade eden Savaş, “Koronavirüs ile grip ayırmak için PCR testi yapıyoruz. PCR pozitif bir hastada en azından kesin bu Covid diyebiliyoruz. Negatif de çıkabiliyor bazı Covid hastaları. Şimdi bunu da belirtmekte fayda var. Ama elimizde yani net şu varsa, bu varsa bu gibi bir kriterimiz yok.” diye konuştu.