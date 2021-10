Diyetle verilemeyen kilonun suçlusu demir eksikliği Diyetle verilemeyen kilonun suçlusu demir eksikliği

Diyetisyen Nur Şahin Mermer, diyette verilemeyen kilolardan şikayetçi olanlara tavsiyelerde bulunuyor. Yapılmasını gerekenleri sıralarken, zayıflamadaki en önemli unsurun hareket etmek olduğunun da altını çiziyor.

KARAR okurlarına her hafta çeşitli beslenme yöntemlerinden, diyet programlarından ve sağlık sorunlarından bahsediyorum. Bugün ve devamındaki birkaç yazıda ise bu programları uyguladığı halde sonuç alamayanlara bunun nedenlerini ve durumu düzeltmek için tavsiyelerden bahsedeceğim.

Öncelikle sorunun kaynağı metabolizmamız, henüz haberdar olmadığımız bir rahatsızlığımız, sedanter yaşam tarzımız ya da vücudumuzun insüline direnç gösteriyor olması olabilir. Bunun yanı sarı kullanıyor olduğumuz ilaçlar da bu duruma neden olabilir. Bol bol tükettiğimiz gıdalar ve düzensiz uykuda bu duruma sebep olan nedenler arasında. Hipotiroidi, cushing sendromu, insülin direnci, özellikle doğurganlık çağında olan kadınlarda çok sık rastlanılan polikistikover sendromunu da atlamamak gerek. Kansızlık yani annemi ise en sık görülen nedenlerden biri.

Öncelikle, kilo alma - kilo verme - sporcu beslenmesi - gebelik ve emzirme döneminde doğru beslenme için ilk yapmamız gereken kan testi yaptırmak olmalı. Türkiye’de yaygın olan ve kadınlarda daha sık görülen demir eksikliği kilo vermeyi oldukça güçleştiren bir etkendir. Demir eksikliği anemisi, hemen hemen her insanda; halsizlik, çarpıntı, sinirlilik, üşüme gibi belirtilere yol açar ve ihmal edilmemesi gereken bu sağlık problemi; basit bir kan tahlili ile de ortaya çıkıyor. Bu durumu aşmak için demirden zengin; kırmızı et ve yumurta başta olmak üzere; çekirdekli siyah kuru üzüm, pekmez gibi besinleri mutlaka tüketin. C vitamini demir emilimini arttırdığı için yumurta ve kırmızı etin yanında bol yeşillik yiyin. Süt, yoğurt gibi kalsiyumdan zengin besinler ise demir emilimini engeller. Yani yüksek proteinli gıdanın yanında; süt ve süt ürünleri tüketmemeye gayret göstermeliyiz.