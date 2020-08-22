Diş çürüklerine çözüm: Maden suyu

Maden suyu birçok insan tarafından sevilerek tüketiliyor. Peki, maden suyunun diş çürüklerini önlediğini biliyor muydunuz? Uzmanlar, aromasız maden suyunun diş minesinde mineral birikimine yardımcı olarak dişi çürüklerine karşı koruduğunu belirtiyor. İşte maden suyunun bilmediğiniz faydaları...
Maden suyunun faydaları saymakla bitmiyor. DHA'ya açıklamalarda bulunan Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Begüm Alkan, maden sularının, içerdikleri yüksek flor sayesinde dişleri çürükten koruduğunu ifade etti. Alkan maden sularının faydalarını şöyle sıraladı:
“Aromasız maden suyu diş minesinde mineral birikimine yardımcı olarak dişi çürük ve bakterilere karşı korur. Erişkinlikte tüketilmesi uygundur. Günde 2 bardağa kadar maden suyu tüketilebilir.
Türkiye Maden Suları Üretici Derneği 2 yıl önce bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre bir yılda 4 milyar şişe maden suyu tüketildi. Bu da oldukça yüksek bir rakam.
İçerik olarak baktığımızda soda ve maden suyu birbirinden çok farklı.
Soda, sodyum, karbonat ve karbondioksitin işlenmiş suya katılmış hali. Maden suyu ise yer altında oluşan doğal, yeraltı minerallerini içerisinde barındıran (kalsiyum, magnezyum gibi) bir içecek. Beslenme uzmanları suya en iyi alternatif olarak maden suyunu gösteriyor.
Yapılan laboratuvar çalışmalarında sodanın dişleri aşındırabileceği belirlenmiş. Maden suyu ile ilgili yapılan çalışmaların sonuçları ise çok çeşitlilik gösteriyor.
Diş aşınması 4,5 pH'ta başlıyor. Maden suyunun pH'ı ise en az 5 civarında. Dolayısıyla maden suyunun aşırı ve kontrolsüz tüketimi diş aşımına neden olabilir. Ama bu kola benzeri asitli içecekler kadar yüksek olmaz.
Bazı çalışmalara göre maden suyunun içerisinde bulunan çeşitli mineraller özellikle de flor, dişi çürükten koruyor. Bu içeceğin aromalı olmaması gerekiyor. Özellikle narenciye aromalı olan maden suları çürüğe eğilimi artırır. Bu yüzden aromasız maden suları tercih edilmeli.
Bu içeceklerin yemekle ya da tek seferde tüketilmesi gerekiyor. Ne kadar güne yayarsak ve yudumlayarak içersek ağzın aside maruz kalma süresi o kadar artacaktır.
Ağzın asit oranı 3 dakikada değişir. Tükürüğün ağız ortamını normal hale getirmesi de 30 dakika sürer.
Dolayısıyla o içeceği ne kadar kısa sürede tüketirsek ağzın normale dönmesi için bünyemize zaman tanımış oluruz. Erişkinlikte tüketilmesi uygundur.
Sadece ağız sağlığına faydasıyla ilgili düşünmemiz de eksik kalır. Beslenme uzmanları da günde 2 bardağa kadar maden suyu tüketimini zararsız bulmuşlardır.
Ancak maden suyunun çürüğü tedavi edici bir özelliği yok. Çürüğün profesyonel diş hekimleri tarafından tedavi edilmesi gerekiyor.
Ancak maden suyu diş minesinde mineral birikimine yardımcı olarak çürük ataklarına karşı bakteriyel enzimlere karşı koruyor.”
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