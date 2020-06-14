Diş çürüğünü önleyen ve bağışıklığı güçlendiren yaz meyveleri

Erikten çileğe ve karpuza kadar çok sevilen yaz meyveleri şifa oluyor. Vücut direncini artırmak ve vitamin depolarını doldurmak için yaz meyvelerini tüketmenin tam zamanı. Peki, hangi meyve neye iyi geliyor? İşte yaz meyvelerinin faydaları....

En yeni moda, güzellik, aşk ve ilişkiler, sağlık, anne ve çocuk, yemek tarifleri, astroloji haberlerini güncel bilgilerle anında a 3 1 / 11 ERİK: A ve C vitamini ile kalsiyumdan zengin olan erik bağışıklığı güçlendiren meyveler arasında yer alıyor. Bağırsak çalıştırıcı ve direnç artırıcıdır. Kabızlığa iyi gelir. 2 / 11 KARPUZ: Yazın vazgeçilmezi olan karpuz, A ve C vitamini ile fosfor ve potasyum içerir. Kanser türlerine karşı etkili olan karpuz, böbrekteki kum ve taşların atılmasında faydalıdır. Toksin atıcıdır. Sıvı ihtiyacının karşılanmasına da katkısı vardır. 3 / 11 KAVUN: A vitamini, potasyum ve folik asit açısından zengin olan kavun, damar tıkanıklığında, bağırsakların çalışmasında etkilidir. 4 / 11 KAYISI: Bağışıklığı güçlendiren A, B ve C vitamini içeren kayısı, cilt, göz ve bağışıklık sistemine fayda sağlar. Kemik gelişimini arttırır. Kansızlığa iyi gelir. Kas ve sinir sistemini güçlendirir. 5 / 11 VİŞNE: A vitamini ve potasyumdan zengin olan vişne idrar söktürücüdür. Karaciğere ve mideye faydalıdır. 6 / 11 ŞEFTALİ: C vitamini, potasyum ve posadan zengindir. Hazmı kolaylaştırır. Vücudun savunma sistemini güçlendirir. 7 / 11 ÇİLEK: Birçok vitamin barındıran çilek kas ve eklem ağrılarında faydalıdır. Cilde iyi gelir. İdrar sökücüdür. 8 / 11 KİRAZ: Kalsiyum, fosfor ve C vitamini içerir. Diş çürümesini önlemede faydalıdır. Vücudun su dengesini sağlar. 9 / 11 ÜZÜM: Sindirim sistemi üzerinde faydalıdır. Vücudun direncini artırır. 10 / 11 En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sayfamızda Yer Alacaktır Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN TIKLAYINIZ!!! Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz. Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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