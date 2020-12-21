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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuşurken fenalaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuşurken fenalaştı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı külliyesindeki Siber Güvenlik Zirvesinde konuşma yaptığı sırada fenalaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Koronavirüsmü oldu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık durumu Nasıl?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuşurken fenalaştı
21 Aralık 2020 Pazartesi 12:30

 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuşurken fenalaştı

 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuşurken fenalaştı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı külliyesindeki Siber Güvenlik Zirvesinde konuşma yaptığı sırada fenalaştı.  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Koronavirüsmü oldu  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,  Sağlık durumu Nasıl?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Külliye Kongre Merkezi'nde fenalaştı.

Siber Güvenlik Zirvesi'nde konuşma yapan Oktay, önce kelimeleri birbirine karıştırdı ardından da yutkundu.

Birkaç saniye nefeslenen Oktay, konuşmasına devam etmek istedi ancak yapamadı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Korumalarından biri Oktay’ın yanına gelerek, durumunu kontrol eder etmez, ambulans istedi.

Hemen ambulansa alınan Oktay hastaneye kaldırıldı. Fuat Oktay'ın sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

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