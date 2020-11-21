Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin üreteceği aşıyı, tüm insanlığın hizmetine sunacağız' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin üreteceği aşıyı, tüm insanlığın hizmetine sunacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin üreteceği aşıyı, tüm insanlığın hizmetine sunacağız' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi’nde konuştu.

Video konferans yöntemiyle yapılan G20 Liderler Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Salgınla mücadeleyi iş birliği ve dayanışma olmadan başarıya ulaştırmamız mümkün değildir. Salgın sürecinde dayanışma ve yardımlaşma konusunda dünya, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, maalesef iyi bir imtihan veremedi. Türkiye olarak 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşa yardım sağladık. Almanya'daki iki Türk bilim insanının ürettiği aşıya dair ümit verici haberleri sevinçle takip ediyoruz. Ancak burada bir hususa dikkat edilmesi gerekiyor. Geliştirilen aşılar mevcut adaletsizlikleri daha da derinleştirmek yerine insanlığın ortak malı olarak kullanıma sunulmalıdır. Bu çerçevede G20 Platformu aşıya herkesin uygun maliyetli ve hakkaniyetli erişimini güvence altına alacak mekanizmaları hazırlamalı ve işletmelidir. Türkiye olarak biz de toplam 16 aşı çalışmamıza bu anlayışla yaklaşıyoruz. Türkiye'nin üreteceği aşıyı inşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan dönem başkanlığında gerçekleştirilen G-20 Liderler Zirvesi’nde konuştu.



Erdoğan, telekonferansla gerçekleştirilen zirvede yaptığı konuşmasında, "Salgınla mücadeleyi iş birliği ve dayanışma olmadan başarıya ulaştırmamız mümkün değildir. Salgın sürecinden yardımlaşma ve dayanışma konusunda dünya gelişmiş ülkeler başta olmak üzere maalesef iyi bir imtihan veremedi. Salgınla mücadele de özellikle ekonomik bakımdan güçsüz ülkeler kaderlerine terk edildi. Türkiye olarak 156 ülke ve 9 uluslararası kurulaşa yardım sağladık. Bugüne kadar G-20 üyesi 15 ülkeye hibe yardımı yapmanın yanında ülkemizden satın alma ve ihracat izinlerini de karşılamış bulunuyoruz. Almanya’daki iki Türk bilim insanının ürettiği aşıya dair ümit verici haberleri sevinçle takip ediyoruz. Ancak burada bir hususa dikkat edilmesi gerekiyor. Geliştirilen aşılar mevcut adaletsizlikleri daha da derinleştirmek yerine insanlığın ortak malı olacak şekilde kullanıma sunulmalıdır. Bu çerçevede G-20 platformu aşıya herkesin uygun maliyetli ve hakkaniyetli erişimini güvence altına alacak mekanizmaları hazırlamalı ve işletmelidir. Türkiye olarak biz de 16 aşı çalışmamıza bu anlayışla yaklaşıyoruz. Türkiye’nin üreteceği aşıyı inşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız" dedi.

