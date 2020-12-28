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Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşılarının geleceği tarihi duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşılarının geleceği tarihi duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşılarının geleceği tarihi duyurdu
28 Aralık 2020 Pazartesi 14:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşılarının geleceği tarihi duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'den alınan koronavirüs aşısının yılbaşından önce, Almanya'dan gelecek aşının da ocak ayında Türkiye'de olacağını açıkladı.

Yılın son kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.

2 saat 50 dakika süren toplantının ana gündem maddesi koronavirüsle mücadele oldu.

Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli aşıdaki son durum ve diğer ülkelerden tedarik edilen aşılarla ilgili konuştu.

"ÇİN AŞISI YILBAŞINDAN ÖNCE GELECEK"

Tedarik edilecek aşı konusunda tüm alternatiflere bakıldığını belirten Erdoğan, Çin'den gelecek aşının yılbaşından önce temin edileceğini söyledi.

Erdoğan ayrıca, Almanya'dan alınan aşının da ocak ayında Türkiye'de olacağını ifade etti.

"ALMANYA'DAN GELECEK AŞININ OCAK'TA GELMESİNİ ÜMİT EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aşı tedarikiyle ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Aşı çalışmalarını yakından takip ediyorum. Tüm alternatiflere bakıyoruz. Almanya'dan gelecek aşının Ocak'ta gelmesini ümit ediyoruz. Çin'den gelecek aşıları yıl başından önce bekliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşılarının geleceği tarihi duyurdu #1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşılarının geleceği tarihi duyurdu #2

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşılarının geleceği tarihi duyurdu #3

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