Covid-19'u geçirenler aşı olamayacak mi? Bakanlık cevapladı

Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşılarını Çin'den gelen 6.5 milyon dozluk aşıyla birlikte devam ediyor. Herkesin aklındaki bir soru ise Sağlık Bakanlığı tarafından yanıtlandı. Covid-19'u geçirenler koronavirüs aşısı olacak mı sorusuna cevap veren Sağlık Bakanlığı Covid-19 atlatanların aşı gruplarında yer almadığını açıkladı.

KORONAVİRÜSÜ GEÇİRENLER AŞI OLAMAYACAK MI?

Bakanlık, " COVID-19 geçirdim, yine de aşı yaptırmalı mıyım?" Sorusuna "COVID-19’u geçirenlerde koruyuculuk bir müddet daha devam etmektedir. Bu koruyuculuk düzeyi kişiyi bir süre daha COVID-19’a karşı koruyacağından hastalığı geçirmiş kişiler aşı uygulanacak gruplarda değildir." cevabını verdi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN KRİTİK AŞI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada 80 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanmasının devam ettiğini belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twiiter hesabından yaptığı paylaşımda" Bilim Kurulumuzun önerisiyle hazırlanan program dâhilinde bugün itibariyle, 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz. 80 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarımızda aşılanacaklar." İfadelerini kullandı.