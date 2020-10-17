Covid-19 meslek hastalığı sayılacak mı? İşte Flaş karar

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Covid-19'un meslek hastalığı kabul edilmesi gerektiğinin altını çizerek.

Arslan, "Bu konuda farklı görüşler var ama daha önce domuz gribi münasebetiyle verilmiş bir yargı kararı bulunuyor. Buradan yola çıkarak bir yasal düzenleme yapılmıyorsa bile yargı kararı ile bunun şekilleneceğini biliyoruz" dedi.