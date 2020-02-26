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Corona Virüsüne Karşı Alınması Gereken Tedbirler

Corona Virüsüne Karşı Alınması Gereken Tedbirler

Corona Virüsüne Karşı Alınması Gereken Tedbirler
26 Şubat 2020 Çarşamba 15:34

 Corona Virüsüne  Karşı Alınması Gereken Tedbirler

corona virüsten korunma yolları ile ilgili görsel sonucu

Bakan Koca, virüsün artış göstermemesi ve bitirmeye yönelik Türkiye olarak da gereken desteği sağlamaya başladık diye aktardı Bütün tedbirleri aldığını , vatandaşların da kişisel temizliğine çok önem vermesi gerektiğinin bir kez altını çizdi.

 Bakan Koca, Ankara'ya inen uçaktan, İran'daki son vakalara, kurulacak Sahra  hastanelerden alınacak kişisel önlemlerin kadar birçok konuya dair bilgi Aktardı .

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs için çok önemli uyarılar .

Bakanlığın Öneride bulunduğu tedbirler , şu şekilde sıraladı:

1- Kişisel hijyen ve el yıkaması çok önemli. Normal sabunla 20 saniye yıkama yeterli. 

2- Tek kullanımlık mendiller kullanın.

3- Bu dönemde 1 metreden yakın mesafeye girmeyin.

4- Gripli olanlar mutlaka maske kullanmalı. Herkesin maske kullanmasına gerek yok.

5- Kalabalık, yoğun ortamlara mümkün mertebe girmeyin.

6- Bulunduğunuz ortamı sık sık havalandırın.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #korona virüs ile baş edebilmenin yolları
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