Corona Virüsüne Karşı Alınması Gereken Tedbirler

Corona Virüsüne Karşı Alınması Gereken Tedbirler

Bakan Koca, virüsün artış göstermemesi ve bitirmeye yönelik Türkiye olarak da gereken desteği sağlamaya başladık diye aktardı Bütün tedbirleri aldığını , vatandaşların da kişisel temizliğine çok önem vermesi gerektiğinin bir kez altını çizdi.

Bakan Koca, Ankara'ya inen uçaktan, İran'daki son vakalara, kurulacak Sahra hastanelerden alınacak kişisel önlemlerin kadar birçok konuya dair bilgi Aktardı .

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs için çok önemli uyarılar .

Bakanlığın Öneride bulunduğu tedbirler , şu şekilde sıraladı:

1- Kişisel hijyen ve el yıkaması çok önemli. Normal sabunla 20 saniye yıkama yeterli.

2- Tek kullanımlık mendiller kullanın.

3- Bu dönemde 1 metreden yakın mesafeye girmeyin.

4- Gripli olanlar mutlaka maske kullanmalı. Herkesin maske kullanmasına gerek yok.

5- Kalabalık, yoğun ortamlara mümkün mertebe girmeyin.

6- Bulunduğunuz ortamı sık sık havalandırın.